https://ria.ru/20220530/lekarstva-1791812217.html
Более 130 ФАПов выдают льготные лекарства в Подмосковье
Более 130 ФАПов выдают льготные лекарства в Подмосковье - РИА Новости, 30.05.2022
Более 130 ФАПов выдают льготные лекарства в Подмосковье
В Московской области 135 фельдшерско-акушерских пунктов выдают льготные лекарства, рассказал министр здравоохранения региона Алексей Сапанюк. РИА Новости, 30.05.2022
2022-05-30T17:27
2022-05-30T17:27
2022-05-30T17:27
новости подмосковья
здоровье - общество
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. В Московской области 135 фельдшерско-акушерских пунктов выдают льготные лекарства, рассказал министр здравоохранения региона Алексей Сапанюк."Сто тридцать пять ФАПов на сегодняшний день уже осуществляют выдачу льготных лекарственных препаратов", - сказал Сапанюк на совещании с губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым.Также еще для ряда фельдшерско-акушерских пунктов проходит процедура лицензирования и обучения персонала, добавил министр. Увеличение пунктов выдачи лекарств упростит для жителей Подмосковья возможность получения льготных препаратов."На сегодняшний день уже 353 ФАПа пролицензированы и более тысячи человек обеспечены лекарствами по льготе", - отметил Сапанюк.
https://ria.ru/20220526/podderzhka-1790897691.html
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, московская область (подмосковье), андрей воробьев