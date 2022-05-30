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Более 130 ФАПов выдают льготные лекарства в Подмосковье - РИА Новости, 30.05.2022
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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20220530/lekarstva-1791812217.html
Более 130 ФАПов выдают льготные лекарства в Подмосковье
Более 130 ФАПов выдают льготные лекарства в Подмосковье - РИА Новости, 30.05.2022
Более 130 ФАПов выдают льготные лекарства в Подмосковье
В Московской области 135 фельдшерско-акушерских пунктов выдают льготные лекарства, рассказал министр здравоохранения региона Алексей Сапанюк. РИА Новости, 30.05.2022
2022-05-30T17:27
2022-05-30T17:27
новости подмосковья
здоровье - общество
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. В Московской области 135 фельдшерско-акушерских пунктов выдают льготные лекарства, рассказал министр здравоохранения региона Алексей Сапанюк."Сто тридцать пять ФАПов на сегодняшний день уже осуществляют выдачу льготных лекарственных препаратов", - сказал Сапанюк на совещании с губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым.Также еще для ряда фельдшерско-акушерских пунктов проходит процедура лицензирования и обучения персонала, добавил министр. Увеличение пунктов выдачи лекарств упростит для жителей Подмосковья возможность получения льготных препаратов."На сегодняшний день уже 353 ФАПа пролицензированы и более тысячи человек обеспечены лекарствами по льготе", - отметил Сапанюк.
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здоровье - общество, московская область (подмосковье), андрей воробьев
17:27 30.05.2022
 

Более 130 ФАПов выдают льготные лекарства в Подмосковье

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкСотрудник аптеки
Сотрудник аптеки - РИА Новости, 1920, 30.05.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Сотрудник аптеки
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. В Московской области 135 фельдшерско-акушерских пунктов выдают льготные лекарства, рассказал министр здравоохранения региона Алексей Сапанюк.
"Сто тридцать пять ФАПов на сегодняшний день уже осуществляют выдачу льготных лекарственных препаратов", - сказал Сапанюк на совещании с губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым.
Форум - РИА Новости, 1920, 26.05.2022
26 мая, 16:41Новости Подмосковья
В Подмосковье выделяется около 40 млрд рублей на поддержку женщин с детьми
Также еще для ряда фельдшерско-акушерских пунктов проходит процедура лицензирования и обучения персонала, добавил министр. Увеличение пунктов выдачи лекарств упростит для жителей Подмосковья возможность получения льготных препаратов.
"На сегодняшний день уже 353 ФАПа пролицензированы и более тысячи человек обеспечены лекарствами по льготе", - отметил Сапанюк.
 
Новости ПодмосковьяЗдоровье - ОбществоМосковская область (Подмосковье)Андрей Воробьев
 
 
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