https://ria.ru/20220530/lekarstva-1791812217.html

Более 130 ФАПов выдают льготные лекарства в Подмосковье

Более 130 ФАПов выдают льготные лекарства в Подмосковье - РИА Новости, 30.05.2022

Более 130 ФАПов выдают льготные лекарства в Подмосковье

В Московской области 135 фельдшерско-акушерских пунктов выдают льготные лекарства, рассказал министр здравоохранения региона Алексей Сапанюк. РИА Новости, 30.05.2022

2022-05-30T17:27

2022-05-30T17:27

2022-05-30T17:27

новости подмосковья

здоровье - общество

московская область (подмосковье)

андрей воробьев

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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. В Московской области 135 фельдшерско-акушерских пунктов выдают льготные лекарства, рассказал министр здравоохранения региона Алексей Сапанюк."Сто тридцать пять ФАПов на сегодняшний день уже осуществляют выдачу льготных лекарственных препаратов", - сказал Сапанюк на совещании с губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым.Также еще для ряда фельдшерско-акушерских пунктов проходит процедура лицензирования и обучения персонала, добавил министр. Увеличение пунктов выдачи лекарств упростит для жителей Подмосковья возможность получения льготных препаратов."На сегодняшний день уже 353 ФАПа пролицензированы и более тысячи человек обеспечены лекарствами по льготе", - отметил Сапанюк.

https://ria.ru/20220526/podderzhka-1790897691.html

московская область (подмосковье)

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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Артем Смирнов

здоровье - общество, московская область (подмосковье), андрей воробьев