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Омский губернатор поручил увеличить количество мест в детских лагерях - РИА Новости, 30.05.2022
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Омская область
https://ria.ru/20220530/lagerya-1791674484.html
Омский губернатор поручил увеличить количество мест в детских лагерях
Омский губернатор поручил увеличить количество мест в детских лагерях - РИА Новости, 30.05.2022
Омский губернатор поручил увеличить количество мест в детских лагерях
Губернатор Омской области Александр Бурков поручил проработать предложения по увеличению мест для отдыха детей на базе загородных лагерей и назвал это ключевой... РИА Новости, 30.05.2022
2022-05-30T11:06
2022-05-30T11:06
омская область
общество
омская область
александр бурков
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ОМСК, 30 мая - РИА Новости. Губернатор Омской области Александр Бурков поручил проработать предложения по увеличению мест для отдыха детей на базе загородных лагерей и назвал это ключевой задачей, сообщает в понедельник облправительство.На аппаратном совещании регионального кабинета министров Буркову доложили, что в текущем году наполняемость лагерей составляет 100% проектной мощности. В период летней кампании планируется оздоровить за счёт областных средств почти 68 тысяч детей. Губернатор потребовал делать упор на развитие загородных лагерей, чтобы обеспечить условия для отдыха на их базе как можно большего количества детей."Сейчас мы делаем упор на отдых детей на базе образовательных учреждений, тем не менее, нужно стремиться к созданию условий для отдыха и оздоровления наших детей на базе загородных лагерей. Вот это – главная, ключевая задача на будущие годы. Сформируйте предложения и "дорожную карту" по увеличению количества мест в загородных лагерях", - поручил глава региона министерству по делам молодежи, физкультуры и спорта Омской области.Власти сообщают, что в Омской области в рамках летней оздоровительной кампании 2022 года за счет средств областного бюджета всего отдохнут 67 914 детей – на 10,5 тысячи больше, чем годом ранее. На организацию отдыха и оздоровления детей в региональном бюджете предусмотрены 439,5 миллиона рублей. Только на подготовку загородных лагерей к работе выделено почти в три раза больше средств, чем в 2021 году.Всего в регионе в настоящее время 27 загородных лагерей, которые позволят оздоровить 21 тысячу детей. Все лагеря оснащены системами автоматической противопожарной сигнализации, звукового оповещения, пожарными гидрантами, системами наружного видеонаблюдения. К программе детского туристического кешбэка в этом году подключились не только загородные, но и палаточные лагеря, это позволит родителям вернуть 50% процентов от стоимости путевки.
https://ria.ru/20220505/subsidii-1786908235.html
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общество, омская область, александр бурков
11:06 30.05.2022
 
Омский губернатор поручил увеличить количество мест в детских лагерях

Губернатор Омской области Бурков поручил увеличить количество мест в детских лагерях

© Фото : пресс-служба правительства Омской областиГубернатор Омской области Александр Бурков
Губернатор Омской области Александр Бурков - РИА Новости, 1920, 30.05.2022
© Фото : пресс-служба правительства Омской области
Губернатор Омской области Александр Бурков. Архивное фото
Читать ria.ru в
ОМСК, 30 мая - РИА Новости. Губернатор Омской области Александр Бурков поручил проработать предложения по увеличению мест для отдыха детей на базе загородных лагерей и назвал это ключевой задачей, сообщает в понедельник облправительство.
На аппаратном совещании регионального кабинета министров Буркову доложили, что в текущем году наполняемость лагерей составляет 100% проектной мощности. В период летней кампании планируется оздоровить за счёт областных средств почти 68 тысяч детей. Губернатор потребовал делать упор на развитие загородных лагерей, чтобы обеспечить условия для отдыха на их базе как можно большего количества детей.
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"Сейчас мы делаем упор на отдых детей на базе образовательных учреждений, тем не менее, нужно стремиться к созданию условий для отдыха и оздоровления наших детей на базе загородных лагерей. Вот это – главная, ключевая задача на будущие годы. Сформируйте предложения и "дорожную карту" по увеличению количества мест в загородных лагерях", - поручил глава региона министерству по делам молодежи, физкультуры и спорта Омской области.
Власти сообщают, что в Омской области в рамках летней оздоровительной кампании 2022 года за счет средств областного бюджета всего отдохнут 67 914 детей – на 10,5 тысячи больше, чем годом ранее. На организацию отдыха и оздоровления детей в региональном бюджете предусмотрены 439,5 миллиона рублей. Только на подготовку загородных лагерей к работе выделено почти в три раза больше средств, чем в 2021 году.
Всего в регионе в настоящее время 27 загородных лагерей, которые позволят оздоровить 21 тысячу детей. Все лагеря оснащены системами автоматической противопожарной сигнализации, звукового оповещения, пожарными гидрантами, системами наружного видеонаблюдения. К программе детского туристического кешбэка в этом году подключились не только загородные, но и палаточные лагеря, это позволит родителям вернуть 50% процентов от стоимости путевки.
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