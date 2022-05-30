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Курс доллара по итогам понедельника упал до 62,27 рубля
Курс доллара по итогам понедельника упал до 62,27 рубля - РИА Новости, 30.05.2022
Курс доллара по итогам понедельника упал до 62,27 рубля
Рубль вырос в понедельник после трех торговых дней активного падения: доллар рухнул до 62,27 рубля, евро - до 64,3 рубля, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 30.05.2022
2022-05-30T19:29
2022-05-30T19:29
2022-05-30T19:40
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
россия
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Рубль вырос в понедельник после трех торговых дней активного падения: доллар рухнул до 62,27 рубля, евро - до 64,3 рубля, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) упал на 4,43 рубля - до 62,27 рубля, евро - на 5,39 рубля, до 64,3 рубля.
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экономика, россия
19:29 30.05.2022 (обновлено: 19:40 30.05.2022)
Курс доллара по итогам понедельника упал до 62,27 рубля
Курс доллара по итогам понедельника упал до 62,27 рубля, евро — до 64,3 рубля