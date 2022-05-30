https://ria.ru/20220530/kurs-1791787082.html
Курс доллара на вторник составил 63,1 рубля, евро — 64,72 рубля
Курс доллара на вторник составил 63,1 рубля, евро — 64,72 рубля - РИА Новости, 30.05.2022
Курс доллара на вторник составил 63,1 рубля, евро — 64,72 рубля
Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, снизился на 3,3054 рубля - до 63,0975 рубля, курс евро - на 4,7183 рубля, до 64,717 рубля,... РИА Новости, 30.05.2022
2022-05-30T16:03
2022-05-30T16:03
2022-05-30T16:07
экономика
россия
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, снизился на 3,3054 рубля - до 63,0975 рубля, курс евро - на 4,7183 рубля, до 64,717 рубля, следует из данных Банка России.ЦБ РФ устанавливает официальные курсы доллара и евро к рублю в рабочие дни, используя рыночные курсы Московской биржи.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)
16:03 30.05.2022 (обновлено: 16:07 30.05.2022)
Курс доллара на вторник составил 63,1 рубля, евро — 64,72 рубля
Официальный курс доллара на вторник составил 63,1 рубля, евро — 64,72 рубля