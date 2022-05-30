https://ria.ru/20220530/kurs-1791787082.html

Курс доллара на вторник составил 63,1 рубля, евро — 64,72 рубля

Курс доллара на вторник составил 63,1 рубля, евро — 64,72 рубля - РИА Новости, 30.05.2022

Курс доллара на вторник составил 63,1 рубля, евро — 64,72 рубля

Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, снизился на 3,3054 рубля - до 63,0975 рубля, курс евро - на 4,7183 рубля, до 64,717 рубля,... РИА Новости, 30.05.2022

2022-05-30T16:03

2022-05-30T16:03

2022-05-30T16:07

экономика

россия

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, снизился на 3,3054 рубля - до 63,0975 рубля, курс евро - на 4,7183 рубля, до 64,717 рубля, следует из данных Банка России.ЦБ РФ устанавливает официальные курсы доллара и евро к рублю в рабочие дни, используя рыночные курсы Московской биржи.

россия

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)