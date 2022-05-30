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Аналитики выяснили, представители каких профессий курят чаще всего - РИА Новости, 30.05.2022
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Аналитики выяснили, представители каких профессий курят чаще всего
Аналитики выяснили, представители каких профессий курят чаще всего - РИА Новости, 30.05.2022
Аналитики выяснили, представители каких профессий курят чаще всего
Заядлые курильщики сегодня чаще всего встречаются среди курьеров, а реже всего этой привычкой злоупотребляют программисты, показало исследование сервиса... РИА Новости, 30.05.2022
2022-05-30T09:04
2022-05-30T09:04
общество
россия
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Заядлые курильщики сегодня чаще всего встречаются среди курьеров, а реже всего этой привычкой злоупотребляют программисты, показало исследование сервиса SuperJob, результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости."Среди мужчин больше всего курильщиков — среди курьеров (45%), администраторов (41%), квалифицированных рабочих (39%), кладовщиков (38%) и операторов call-центров (34%). Среди женщин чаще всего курят опять же курьеры (31%), официантки (24%), PR-менеджеры (23%), маркетологи (22%), кладовщицы и менеджеры по закупкам (по 21%)", - пришли к выводу аналитики, изучив ответы 5 тысяч респондентов.По данным аналитиков, не курящих ни в прошлом, ни сейчас мужчин больше всего среди программистов (76%), учителей, главных бухгалтеров (по 66%), менеджеров по логистике (62%), диспетчеров (58%) и аналитиков (56%). Те, кто никогда не курил и не курит, чаще всего встречаются среди женщин-учителей (83%), воспитателей, врачей и фармацевтов (по 80%), секретарей (77%) и дизайнеров (73%).Проявить силу воли и бросить курить бывает непросто, и тех, кому это удалось, больше всего среди мужчин-водителей, менеджеров по продажам, системных администраторов, медбратьев и HR-менеджеров. Среди женщин об успешном преодолении пагубной привычки чаще всего сообщают курьеры, офис-менеджеры, водители и продавцы.
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общество, россия
09:04 30.05.2022
 
Аналитики выяснили, представители каких профессий курят чаще всего

SuperJob: реже всего курят программисты, чаще всего — курьеры

© РИА Новости / Владимир СергеевПачка сигарет
Пачка сигарет - РИА Новости, 1920, 30.05.2022
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Пачка сигарет. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Заядлые курильщики сегодня чаще всего встречаются среди курьеров, а реже всего этой привычкой злоупотребляют программисты, показало исследование сервиса SuperJob, результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости.
"Среди мужчин больше всего курильщиков — среди курьеров (45%), администраторов (41%), квалифицированных рабочих (39%), кладовщиков (38%) и операторов call-центров (34%). Среди женщин чаще всего курят опять же курьеры (31%), официантки (24%), PR-менеджеры (23%), маркетологи (22%), кладовщицы и менеджеры по закупкам (по 21%)", - пришли к выводу аналитики, изучив ответы 5 тысяч респондентов.
По данным аналитиков, не курящих ни в прошлом, ни сейчас мужчин больше всего среди программистов (76%), учителей, главных бухгалтеров (по 66%), менеджеров по логистике (62%), диспетчеров (58%) и аналитиков (56%). Те, кто никогда не курил и не курит, чаще всего встречаются среди женщин-учителей (83%), воспитателей, врачей и фармацевтов (по 80%), секретарей (77%) и дизайнеров (73%).
Проявить силу воли и бросить курить бывает непросто, и тех, кому это удалось, больше всего среди мужчин-водителей, менеджеров по продажам, системных администраторов, медбратьев и HR-менеджеров. Среди женщин об успешном преодолении пагубной привычки чаще всего сообщают курьеры, офис-менеджеры, водители и продавцы.
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