https://ria.ru/20220530/kulikovo_pole-1790444322.html

И швец, и жнец: зачем любителю исторической реконструкции золотые руки

И швец, и жнец: зачем любителю исторической реконструкции золотые руки - РИА Новости, 30.05.2022

И швец, и жнец: зачем любителю исторической реконструкции золотые руки

Сегодня в России активно развивается движение исторической реконструкции. К его участникам предъявляются высокие требования по знанию материальной культуры... РИА Новости, 30.05.2022

2022-05-30T09:00

2022-05-30T09:00

2022-05-30T09:00

культура

социальный навигатор

россия

что не найдешь в учебнике

общество

тульская область

куликовская битва

куликово поле (заповедник)

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МОСКВА, 30 мая – РИА Новости. Сегодня в России активно развивается движение исторической реконструкции. К его участникам предъявляются высокие требования по знанию материальной культуры эпохи и достоверности костюма. Может ли реконструктор купить себе готовый доспех? Насколько глубоко он должен владеть навыками исторического рукоделия? Об этом корреспонденту РИА Новости рассказала старший научный сотрудник Музея ивановского ситца, многолетний участник и эксперт военно-исторического фестиваля "Куликово поле" Юлия Блавдзевич.— Юлия Андреевна, нужно ли желающим присоединиться к движению реконструкторов иметь историческое образование?— Специальное историческое образование новичкам иметь не обязательно, ведь реконструкция – это хобби, которым может заняться любой человек. Но очень важно, чтобы этот человек хотел исследовать и учиться.Для начала будущий реконструктор должен собрать себе костюм. Специалисты называют его "костюмным комплексом". Информацию о том, из каких элементов состоит костюм, как они могли выглядеть и с помощью каких технологических приемов были изготовлены, сегодня можно найти в научных публикациях, которых с каждым годом появляется все больше и больше.Для фестиваля "Куликово Поле" специально были созданы мануалы – краткие пособия с обзором археологических находок, изобразительных и письменных источников и рекомендациями по подготовке костюма. Также новички обращаются за помощью к более опытным товарищам по клубу.— Какие навыки нужны для создания костюма?— В первую очередь, желание не просто обладать какими-то вещами, а самому построить реконструкцию с опорой на источники и на современные научные знания.Естественно, всегда пригодятся прикладные навыки – умение работать с железом, кожей, тканью. Бывает, что приходит человек, который ничего этого не умеет, но он очень хочет приобщиться к истории "через руки", что-то освоить и сделать самостоятельно, проявить свое творческое начало.В клубах люди учатся, обмениваются знаниями друг с другом, с товарищами из других объединений и понемногу начинают мастерить. Тот, кто раньше рукоделие видел только на картинках, через год уже что-то приличное себе шьет, шнурки и тесьму километрами плетет. Кто-то с железом никогда не работал – смотришь, а он уже себе первый доспех или шлем делает. Желание может и горы свернуть.— Неужели каждый реконструктор и шьет, и кует?— Встречаются люди-универсалы, у которых золотые руки, и они могут все или почти все. Но, конечно, есть и разделение труда.Например, у человека лучше идет работа с тканью: он может ткать в покое, на весу, на дощечках, на станке, сложные рисунки. К нему начинают приходить просьбы и заказы, завязывается сотрудничество с музеями. Постепенно это ремесло начинает отнимать все его свободное время. Естественно, если такому мастеру понадобятся ювелирные украшения, ему будет проще поменять плоды своего труда на изделия другого реконструктора, опытного в ювелирном деле, чем делать их самому.Среди реконструкторов считается очень почетным, когда человек большинство предметов своего костюма изготовил своими руками. Обмениваться результатами своего труда не зазорно, но если человек все купил, то большого рейтинга в сообществе он не приобретет. Все-таки для этого нужно сначала овладеть каким-то ценным умением или мастерством.— Вы сказали, что ткани реконструкторы ткут вручную. До какой степени нужно соблюдать точность исторических технологий?— Есть разные входные пороги в реконструкцию. Создавая костюмы, мы стараемся, в идеале, использовать ткани ручной работы, либо ткани этнографические, подходящие по параметрам.Новичкам мы предлагаем воспользоваться рекомендациями старших товарищей или мануалами, созданными для Куликова поля. Изучив эту справочную информацию, они смогут подобрать для своего костюма ткани заводского производства, близкие по характеристикам к оригиналу. Конечно, это будет стилизация, но она позволит отработать разные навыки и приемы рукоделия.— Пользуется ли популярностью направление исторической кухни?— Мы давно начали им заниматься, пытаясь заглянуть во все сферы средневековой жизни. Занимаясь реконструкцией Руси и Золотой Орды, мы носим средневековую или близкую к ней одежду, средневековые доспехи, и точно так же стараемся использовать посуду и средневековые способы приготовления пищи.На фестивале "Куликово поле" мы реконструируем процесс приготовления еды на открытом огне. К слову, современные способы приготовления пищи на фестивале запрещены. Более того, там запрещена даже современная посуда.Главная сложность в том, что направление исторической кухни требует очень серьезного исследования письменных и археологических источников, изучения этнографического материала. Нельзя просто нафантазировать, что мы будем есть, например, рябчиков. Нужно обязательно посмотреть, есть ли соответствующие остеологические находки на Куликовом поле, проанализировать способ приготовления, соотнести с найденной в данном конкретном месте посудой, поискать упоминание в письменных источниках таких блюд и способа приготовления.Есть определенные сложности с рецептами блюд, которые готовили на Руси. С ордынскими рецептами дело обстоит проще, так как сохранилось достаточное количество арабских письменных источников, и они переведены на русских язык.— Будет ли направление исторической кухни развиваться на фестивале "Куликово поле"?— Направление исторической кухни замечательно подходит людям старшего возраста. В боях они уже поучаствовали, костюм они уже сшили, и не один, освоили различные ремесла. И теперь они охотно занимаются кухней.Каждый год всплывают новые и новые научные данные. Умелым реконструкторам очень хочется попробовать, а получится ли у них такое блюдо? А каково оно на вкус? Видя большой интерес к этому направлению, могу сказать, что у него очень хорошие перспективы развития.— Участвуют ли девушки в работе клубов исторической реконструкции? Вряд ли они участвуют в боевой программе…— Конечно, в клубах много и молодых девушек, и взрослых женщин. К слову, к нам часто приходят семьи с детьми, либо участники клубов создают семьи в своей среде.Среди девушек популярна модная сегодня тема гражданской реконструкции, "живой истории". На фестивалях наши участницы шьют, готовят, играют в настольные и активные игры, поют песни и танцуют. Занимаются разными ремеслами, начиная от прядения и ткачества, традиционных женских ремесел, до горнового бусоделия. В общем, всегда есть, чем заняться.— Что для вас лично означает фестиваль "Куликово поле"?— Фестивалю посвящен большой кусок моей жизни. С одной стороны, для меня это встреча с друзьями. С другой стороны, — миссия и сверхзадача, которая есть в моей жизни сейчас и будет присутствовать, возможно, еще долгое время.К тому же тема женского костюмного комплекса Руси связана с моими научными интересами. Я активно занимаюсь исследованием в области текстильных технологий и просветительскими проектами, касающимися истории костюма. Сейчас вхожу в число экспертов исторической комиссии фестиваля и экспертного совета Общероссийского Общественного движения реконструкторов "Росрекон".На фестивале мы часто организуем с девушками тематические посиделки. В этом году я спросила: "Девчонки, может, уже достаточно обсуждать исторические головные уборы и украшения?" Отвечают: "Нет, мы еще много чего не обсудили, давайте, соберемся". За много лет такие консультации по костюму в формате живого общения стали уже традицией.— Ваши коллеги предпочитают создавать костюмы русских людей или ордынцев?— Я профессионально занимаюсь русским костюмом, поэтому вокруг меня собираются те, кому интересен русский костюм. Есть люди, которые серьезно занимаются ордынским костюмом. Он не менее интересен и красив. Поэтому такие просветительские посиделки проходят постоянно.Я бы посоветовала любителям истории хоть раз приехать на наш фестиваль "Куликово поле". Это один из старейших фестивалей в России. Здесь есть на что посмотреть, есть кому себя показать, есть с кем что-то обсудить, есть чему поучиться.Фестиваль проводится в совершенно потрясающем месте – на Куликовом Поле. Знаковом для России ратном поле, "месте силы" русского народа. Побывать на нем людям, которые увлекаются историей Отечества, просто необходимо. Здесь можно увидеть своими глазами, как до нас дошла и как сохранилась память о прошлом.

https://ria.ru/20220511/kulikovo_pole-1786797349.html

https://ria.ru/20210920/kulikovo-1750928089.html

https://ria.ru/20220405/kulikovo_pole-1781691239.html

https://ria.ru/20211029/klady-1756721926.html

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социальный навигатор, россия, что не найдешь в учебнике, общество, тульская область, куликовская битва, куликово поле (заповедник)