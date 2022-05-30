https://ria.ru/20220530/krym-1791688406.html

Между Ялтой и Севастополем возобновят морские перевозки

Между Ялтой и Севастополем возобновят морские перевозки - РИА Новости, 30.05.2022

Между Ялтой и Севастополем возобновят морские перевозки

Пассажирское перевозки на судне "Комета 120М" возобновятся в Крыму с 1 июня, сообщили в пресс-службе правительства Севастополя. РИА Новости, 30.05.2022

2022-05-30T14:05

2022-05-30T14:05

2022-05-30T14:05

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая — РИА Новости. Пассажирское перевозки на судне "Комета 120М" возобновятся в Крыму с 1 июня, сообщили в пресс-службе правительства Севастополя."Судно на подводных крыльях будет курсировать по маршруту Севастополь — Ялта и обратно. Продажа билетов началась 30 мая", — пояснили в пресс-службе.Запланировано по два рейса ежедневно: в восемь утра из Севастополя и в 17 часов из Ялты. Стоимость проезда — 700 рублей за стандарт и тысяча — за комфорт. Для детей скидки: если ребенку от двух до 14 лет, то заплатить за проезд нужно будет всего 350 рублей. Уточняется, что судно развивает скорость до 65 километров в час и может перевозить за один рейс до 120 человек. В оснащенных кондиционерами салонах эконом- и бизнес-класса установлены кресла авиационного типа с откидными спинками и складными столиками. Движение "Кометы 120М" по маршруту Севастополь — Ялта было открыто в 2018 году. За первые два навигационных периода 2018-2019 годов она перевезла более 60 тысяч пассажиров.

https://ria.ru/20220523/otpusk-1789583824.html

https://ria.ru/20220525/krym-1790621464.html

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черное море

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

севастополь, ялта, черное море, пассажиры, республика крым, новости - туризм, туризм, туристы