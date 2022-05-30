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Между Ялтой и Севастополем возобновят морские перевозки - РИА Новости, 30.05.2022
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Туризм
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Между Ялтой и Севастополем возобновят морские перевозки
Между Ялтой и Севастополем возобновят морские перевозки - РИА Новости, 30.05.2022
Между Ялтой и Севастополем возобновят морские перевозки
Пассажирское перевозки на судне "Комета 120М" возобновятся в Крыму с 1 июня, сообщили в пресс-службе правительства Севастополя. РИА Новости, 30.05.2022
2022-05-30T14:05
2022-05-30T14:05
туризм
севастополь
ялта
черное море
пассажиры
республика крым
новости - туризм
туризм
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая — РИА Новости. Пассажирское перевозки на судне "Комета 120М" возобновятся в Крыму с 1 июня, сообщили в пресс-службе правительства Севастополя."Судно на подводных крыльях будет курсировать по маршруту Севастополь — Ялта и обратно. Продажа билетов началась 30 мая", — пояснили в пресс-службе.Запланировано по два рейса ежедневно: в восемь утра из Севастополя и в 17 часов из Ялты. Стоимость проезда — 700 рублей за стандарт и тысяча — за комфорт. Для детей скидки: если ребенку от двух до 14 лет, то заплатить за проезд нужно будет всего 350 рублей. Уточняется, что судно развивает скорость до 65 километров в час и может перевозить за один рейс до 120 человек. В оснащенных кондиционерами салонах эконом- и бизнес-класса установлены кресла авиационного типа с откидными спинками и складными столиками. Движение "Кометы 120М" по маршруту Севастополь — Ялта было открыто в 2018 году. За первые два навигационных периода 2018-2019 годов она перевезла более 60 тысяч пассажиров.
https://ria.ru/20220523/otpusk-1789583824.html
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севастополь, ялта, черное море, пассажиры, республика крым, новости - туризм, туризм, туристы
14:05 30.05.2022
 
Между Ялтой и Севастополем возобновят морские перевозки

Морские перевозки между Ялтой и Севастополем на "Комете" возобновятся с 1 июня

© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкСкоростное морское пассажирское судно на подводных крыльях «Комета 120М» выполняет первый рейс по маршруту между Севастополем и Ялтой
Скоростное морское пассажирское судно на подводных крыльях «Комета 120М» выполняет первый рейс по маршруту между Севастополем и Ялтой - РИА Новости, 1920, 30.05.2022
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая — РИА Новости. Пассажирское перевозки на судне "Комета 120М" возобновятся в Крыму с 1 июня, сообщили в пресс-службе правительства Севастополя.
"Судно на подводных крыльях будет курсировать по маршруту Севастополь — Ялта и обратно. Продажа билетов началась 30 мая", — пояснили в пресс-службе.
Запланировано по два рейса ежедневно: в восемь утра из Севастополя и в 17 часов из Ялты. Стоимость проезда — 700 рублей за стандарт и тысяча — за комфорт. Для детей скидки: если ребенку от двух до 14 лет, то заплатить за проезд нужно будет всего 350 рублей.
"Результаты перевозок в предыдущие годы показывают высокую востребованность "Кометы" как у крымчан и севастопольцев, так и у гостей полуострова, — рассказал гендиректор компании "Морские скоростные пассажирские перевозки" Алексей Сорокин.
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Уточняется, что судно развивает скорость до 65 километров в час и может перевозить за один рейс до 120 человек. В оснащенных кондиционерами салонах эконом- и бизнес-класса установлены кресла авиационного типа с откидными спинками и складными столиками.
Движение "Кометы 120М" по маршруту Севастополь — Ялта было открыто в 2018 году. За первые два навигационных периода 2018-2019 годов она перевезла более 60 тысяч пассажиров.
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