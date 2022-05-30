https://ria.ru/20220530/krushenie-1791640153.html

В Непале на месте крушения самолета нашли тела 14 погибших

В Непале на месте крушения самолета нашли тела 14 погибших - РИА Новости, 30.05.2022

В Непале на месте крушения самолета нашли тела 14 погибших

Тела 14 погибших найдены на месте крушения разбившегося накануне самолета в Непале, сообщил представитель авиакомпании Tara Air Сударшан Бартаулу. РИА Новости, 30.05.2022

2022-05-30T08:06

2022-05-30T08:06

2022-05-30T08:06

в мире

непал

нью-дели

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НЬЮ-ДЕЛИ, 30 мая — РИА Новости. Тела 14 погибших найдены на месте крушения разбившегося накануне самолета в Непале, сообщил представитель авиакомпании Tara Air Сударшан Бартаулу.Он отметил, что самолет врезался в гору и развалился на части.Самолет с 22 людьми на борту пропал накануне через несколько минут после вылета из аэропорта города Покхара. Для поисков самолета на место его предполагаемого крушения был выслан вертолет, но операция сперва была приостановлена из-за плохой погоды, а потом — из-за наступления ночи.В состав экипажа разбившегося самолета входили три человека. Среди пассажиров были 16 непальцев, четыре индийца, два немца.

https://ria.ru/20220321/aviakatastrofy-1779237858.html

непал

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в мире, непал, нью-дели