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Росэксимбанк будет выдавать кредиты бизнесу на покупку импортной продукции - РИА Новости, 30.05.2022
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Росэксимбанк будет выдавать кредиты бизнесу на покупку импортной продукции
Росэксимбанк будет выдавать кредиты бизнесу на покупку импортной продукции - РИА Новости, 30.05.2022
Росэксимбанк будет выдавать кредиты бизнесу на покупку импортной продукции
Росэксимбанк (входит в группу Российского экспортного центра, ВЭБ.РФ) будет выдавать российским покупателям кредиты на закупку необходимой импортной продукции... РИА Новости, 30.05.2022
2022-05-30T11:22
2022-05-30T11:22
российский экспортный центр (рэц)
экономика
росэксимбанк
россия
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Росэксимбанк (входит в группу Российского экспортного центра, ВЭБ.РФ) будет выдавать российским покупателям кредиты на закупку необходимой импортной продукции из перечня, утвержденного Минпромторгом РФ, сообщает РЭЦ.В конце марта президент России Владимир Путин подписал закон, который позволит Российскому экспортному центру (РЭЦ), ЭКСАР и Росэксимбанку осуществлять мероприятия, направленные на поддержку не только экспорта, но и импорта. В субботу кабмин сообщил, что порядка 37 миллиардов рублей будет направлено на субсидирование специальной программы льготного кредитования закупок важной для экономики импортной продукции."Кредиты будут предоставлять на комфортные сроки по специальной процентной ставке. Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин", - говорится в сообщении центра. Финансированию подлежат текущие и ранее понесенные расходы российского покупателя, связанные с исполнением обязательств по импортным контрактам (оплата выставленных счетов), а также транспортные и таможенные расходы, отметили в РЭЦ."Группа Российского экспортного центра разработала новую меру поддержки бизнеса, которая дополнит уже существующую линейку продуктов и поможет компаниям обеспечить бесперебойную работу и не допустить разрывов в производственных цепочках, которые могут появиться в текущей ситуации с ограничениями", - отметила глава РЭЦ Вероника Никишина.Она уточнила, что речь идет о компаниях, которые закупают для производства продукции импортные материалы, комплектующие и оборудование. "Таким образом, Российский экспортный центр планирует закрыть потребность клиентов в импортном финансировании благодаря специальному инструменту поддержки. О такой мере просили сами компании, с которыми мы в течение последней пары месяцев находились в прямом диалоге и которые сами предлагали те или иные пути решения своих задач", - добавила Никишина."Главное преимущество новой программы кредитования импорта, как и уже реализуемых программ поддержки экспорта, - специальная ставка и комфортный срок финансирования по сравнению с похожими продуктами, существующими на рынке. Кроме того, нашу продуктовую линейку пополнят также гарантийные продукты", - отметил председатель правления Росэксимбанка Азер Талыбов.Максимальный размер кредита зависит от финансового положения и платежеспособности заемщика, а срок финансирования определяется в соответствии с экономической обоснованностью и ролью импорта в экономическом цикле компании, привлекающей кредит.
https://ria.ru/20220527/pavilon-1791306697.html
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российский экспортный центр (рэц), экономика, росэксимбанк, россия
11:22 30.05.2022
 

Росэксимбанк будет выдавать кредиты бизнесу на покупку импортной продукции

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГенеральный директор АО "Российский экспортный центр" Вероника Никишина
Генеральный директор АО Российский экспортный центр Вероника Никишина - РИА Новости, 1920, 30.05.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Генеральный директор АО "Российский экспортный центр" Вероника Никишина
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Росэксимбанк (входит в группу Российского экспортного центра, ВЭБ.РФ) будет выдавать российским покупателям кредиты на закупку необходимой импортной продукции из перечня, утвержденного Минпромторгом РФ, сообщает РЭЦ.
В конце марта президент России Владимир Путин подписал закон, который позволит Российскому экспортному центру (РЭЦ), ЭКСАР и Росэксимбанку осуществлять мероприятия, направленные на поддержку не только экспорта, но и импорта. В субботу кабмин сообщил, что порядка 37 миллиардов рублей будет направлено на субсидирование специальной программы льготного кредитования закупок важной для экономики импортной продукции.
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"Кредиты будут предоставлять на комфортные сроки по специальной процентной ставке. Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин", - говорится в сообщении центра. Финансированию подлежат текущие и ранее понесенные расходы российского покупателя, связанные с исполнением обязательств по импортным контрактам (оплата выставленных счетов), а также транспортные и таможенные расходы, отметили в РЭЦ.
"Группа Российского экспортного центра разработала новую меру поддержки бизнеса, которая дополнит уже существующую линейку продуктов и поможет компаниям обеспечить бесперебойную работу и не допустить разрывов в производственных цепочках, которые могут появиться в текущей ситуации с ограничениями", - отметила глава РЭЦ Вероника Никишина.
Она уточнила, что речь идет о компаниях, которые закупают для производства продукции импортные материалы, комплектующие и оборудование. "Таким образом, Российский экспортный центр планирует закрыть потребность клиентов в импортном финансировании благодаря специальному инструменту поддержки. О такой мере просили сами компании, с которыми мы в течение последней пары месяцев находились в прямом диалоге и которые сами предлагали те или иные пути решения своих задач", - добавила Никишина.
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"Главное преимущество новой программы кредитования импорта, как и уже реализуемых программ поддержки экспорта, - специальная ставка и комфортный срок финансирования по сравнению с похожими продуктами, существующими на рынке. Кроме того, нашу продуктовую линейку пополнят также гарантийные продукты", - отметил председатель правления Росэксимбанка Азер Талыбов.
Максимальный размер кредита зависит от финансового положения и платежеспособности заемщика, а срок финансирования определяется в соответствии с экономической обоснованностью и ролью импорта в экономическом цикле компании, привлекающей кредит.
 
Российский экспортный центр (РЭЦ)ЭкономикаРосэксимбанкРоссия
 
 
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