https://ria.ru/20220530/koronavirus-1791739614.html
ЛНР отменила режим повышенной готовности из-за коронавируса
ЛНР отменила режим повышенной готовности из-за коронавируса - РИА Новости, 30.05.2022
ЛНР отменила режим повышенной готовности из-за коронавируса
Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник своим указом отменил на территории республики режим повышенной готовности, действовавший в связи с... РИА Новости, 30.05.2022
2022-05-30T13:53
2022-05-30T13:53
2022-05-30T13:53
распространение коронавируса
в мире
здоровье - общество
луганская народная республика
леонид пасечник
коронавирус covid-19
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ЛУГАНСК, 30 мая - РИА Новости. Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник своим указом отменил на территории республики режим повышенной готовности, действовавший в связи с коронавирусом."В связи со стабилизацией заболеваемости новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) постановляю: 1. Отменить действие режима повышенной готовности на территории ЛНР", - гласит указ, опубликованный на официальном сайте.В связи с этим также признаются утратившими силу семь указов на эту тему за 2020-21 годы.
https://ria.ru/20210507/vaktsinatsiya-1731377821.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, здоровье - общество, луганская народная республика, леонид пасечник, коронавирус covid-19
ЛНР отменила режим повышенной готовности из-за коронавируса
Глава ЛНР Пасечник отменил режим повышенной готовности, введенный из-за коронавируса