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ЛНР отменила режим повышенной готовности из-за коронавируса - РИА Новости, 30.05.2022
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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220530/koronavirus-1791739614.html
ЛНР отменила режим повышенной готовности из-за коронавируса
ЛНР отменила режим повышенной готовности из-за коронавируса - РИА Новости, 30.05.2022
ЛНР отменила режим повышенной готовности из-за коронавируса
Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник своим указом отменил на территории республики режим повышенной готовности, действовавший в связи с... РИА Новости, 30.05.2022
2022-05-30T13:53
2022-05-30T13:53
распространение коронавируса
в мире
здоровье - общество
луганская народная республика
леонид пасечник
коронавирус covid-19
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ЛУГАНСК, 30 мая - РИА Новости. Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник своим указом отменил на территории республики режим повышенной готовности, действовавший в связи с коронавирусом."В связи со стабилизацией заболеваемости новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) постановляю: 1. Отменить действие режима повышенной готовности на территории ЛНР", - гласит указ, опубликованный на официальном сайте.В связи с этим также признаются утратившими силу семь указов на эту тему за 2020-21 годы.
https://ria.ru/20210507/vaktsinatsiya-1731377821.html
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в мире, здоровье - общество, луганская народная республика, леонид пасечник, коронавирус covid-19
13:53 30.05.2022
 
ЛНР отменила режим повышенной готовности из-за коронавируса

Глава ЛНР Пасечник отменил режим повышенной готовности, введенный из-за коронавируса

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкГлава Луганской народной республики Леонид Пасечник
Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник - РИА Новости, 1920, 30.05.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник . Архивное фото
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ЛУГАНСК, 30 мая - РИА Новости. Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник своим указом отменил на территории республики режим повышенной готовности, действовавший в связи с коронавирусом.
"В связи со стабилизацией заболеваемости новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) постановляю: 1. Отменить действие режима повышенной готовности на территории ЛНР", - гласит указ, опубликованный на официальном сайте.
В связи с этим также признаются утратившими силу семь указов на эту тему за 2020-21 годы.
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Распространение коронавирусаВ миреЗдоровье - ОбществоЛуганская Народная РеспубликаЛеонид ПасечникКоронавирус COVID-19
 
 
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