https://ria.ru/20220530/koronavirus-1791739614.html

ЛНР отменила режим повышенной готовности из-за коронавируса

ЛНР отменила режим повышенной готовности из-за коронавируса - РИА Новости, 30.05.2022

ЛНР отменила режим повышенной готовности из-за коронавируса

Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник своим указом отменил на территории республики режим повышенной готовности, действовавший в связи с... РИА Новости, 30.05.2022

2022-05-30T13:53

2022-05-30T13:53

2022-05-30T13:53

распространение коронавируса

в мире

здоровье - общество

луганская народная республика

леонид пасечник

коронавирус covid-19

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ЛУГАНСК, 30 мая - РИА Новости. Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник своим указом отменил на территории республики режим повышенной готовности, действовавший в связи с коронавирусом."В связи со стабилизацией заболеваемости новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) постановляю: 1. Отменить действие режима повышенной готовности на территории ЛНР", - гласит указ, опубликованный на официальном сайте.В связи с этим также признаются утратившими силу семь указов на эту тему за 2020-21 годы.

https://ria.ru/20210507/vaktsinatsiya-1731377821.html

луганская народная республика

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, здоровье - общество, луганская народная республика, леонид пасечник, коронавирус covid-19