https://ria.ru/20220530/koronavirus-1791679941.html

В Москве за сутки госпитализировали 101 человека с COVID-19

В Москве за сутки госпитализировали 101 человека с COVID-19 - РИА Новости, 30.05.2022

В Москве за сутки госпитализировали 101 человека с COVID-19

За последние сутки в Москве выявлен 191 случай COVID-19, 12 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 30.05.2022

2022-05-30T11:25

2022-05-30T11:25

2022-05-30T11:25

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

москва

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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлен 191 случай COVID-19, 12 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки - 191, госпитализировано - 101 человек, выздоровело - 216 человек, 12 человек умерли за сутки", - говорится в сводке по столице.Накануне были выявлены 286 новых случаев заражения.Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 2 770 378 случаев коронавируса, выздоровели 2 579 330 человек, умерли 43 720 человек.

https://ria.ru/20220529/pandemiya-1791511720.html

москва

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

коронавирус covid-19, коронавирус в россии, москва