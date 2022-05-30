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В Москве за сутки госпитализировали 101 человека с COVID-19 - РИА Новости, 30.05.2022
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Распространение коронавируса
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В Москве за сутки госпитализировали 101 человека с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 101 человека с COVID-19 - РИА Новости, 30.05.2022
В Москве за сутки госпитализировали 101 человека с COVID-19
За последние сутки в Москве выявлен 191 случай COVID-19, 12 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 30.05.2022
2022-05-30T11:25
2022-05-30T11:25
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
москва
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлен 191 случай COVID-19, 12 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки - 191, госпитализировано - 101 человек, выздоровело - 216 человек, 12 человек умерли за сутки", - говорится в сводке по столице.Накануне были выявлены 286 новых случаев заражения.Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 2 770 378 случаев коронавируса, выздоровели 2 579 330 человек, умерли 43 720 человек.
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коронавирус covid-19, коронавирус в россии, москва
11:25 30.05.2022
 
В Москве за сутки госпитализировали 101 человека с COVID-19

В Москве выявили 191 новый случай заражения коронавирусом

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкСотрудники скорой медицинской помощи с пациентом в карантинном центре в Коммунарке
Сотрудники скорой медицинской помощи с пациентом в карантинном центре в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 30.05.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Сотрудники скорой медицинской помощи с пациентом в карантинном центре в Коммунарке. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлен 191 случай COVID-19, 12 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.
"Выявлено случаев за сутки - 191, госпитализировано - 101 человек, выздоровело - 216 человек, 12 человек умерли за сутки", - говорится в сводке по столице.
Накануне были выявлены 286 новых случаев заражения.
Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 2 770 378 случаев коронавируса, выздоровели 2 579 330 человек, умерли 43 720 человек.
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Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииМосква
 
 
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