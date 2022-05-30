https://ria.ru/20220530/koronavirus-1791679616.html
В России за сутки госпитализировали 891 человека с COVID-19
В России за сутки госпитализировали 891 человека с COVID-19 - РИА Новости, 30.05.2022
В России за сутки госпитализировали 891 человека с COVID-19
За сутки в России госпитализирован 891 человек с коронавирусом, всего выявили более 3,8 тысячи новых случаев коронавируса, сообщили журналистам в оперативном... РИА Новости, 30.05.2022
2022-05-30T11:24
2022-05-30T11:24
2022-05-30T11:24
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
общество
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0d/1763410997_0:191:3071:1918_1920x0_80_0_0_144afca575ef72c2f28d7712e60c3df5.jpg
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. За сутки в России госпитализирован 891 человек с коронавирусом, всего выявили более 3,8 тысячи новых случаев коронавируса, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Выявлено 3801 новый случай COVID-19. Умерло за сутки 74 человека", - говорится в сообщении.Согласно сообщению, в стране выздоровели 4019 человек, что на 8,9% меньше в сравнении с 29 мая. "По состоянию на 30 мая 2022 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 891 человек и снизилось по сравнению с предшествующими сутками на 11%", - говорится в сообщении.Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 20,6 и снизился в сравнении с предыдущей неделей на 7,76%.Рост заболеваемости отмечен в 18 регионах страны в том числе в 10 - больше, чем в среднем по России.Рост числа госпитализаций произошел в 25 регионах страны, снижение - в 47, ситуация не изменилась в 13 регионах.В оперштабе отметили, что показатель госпитализаций с COVID-19 в России за неделю снизился на 1%."Показатель госпитализации за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 8,9 и снизился в сравнении с предыдущей неделей на 1%", - говорится в сообщении.Рост числа госпитализаций за неделю произошел в 33 субъектах страны, в том числе в 20 - больше, чем в среднем по России.
https://ria.ru/20220522/oman-1790020966.html
https://ria.ru/20220525/koronavirus-1790674488.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0d/1763410997_336:0:3065:2047_1920x0_80_0_0_b90572622ef6267cb69bc8be0c9050a9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, общество, россия
В России за сутки госпитализировали 891 человека с COVID-19
В России за сутки госпитализировали 891 человека с COVID-19
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости.
За сутки в России госпитализирован 891 человек с коронавирусом, всего выявили более 3,8 тысячи новых случаев коронавируса, сообщили
журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"Выявлено 3801 новый случай COVID-19. Умерло за сутки 74 человека", - говорится в сообщении.
Согласно сообщению, в стране выздоровели 4019 человек, что на 8,9% меньше в сравнении с 29 мая.
"По состоянию на 30 мая 2022 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 891 человек и снизилось по сравнению с предшествующими сутками на 11%", - говорится в сообщении.
Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 20,6 и снизился в сравнении с предыдущей неделей на 7,76%.
Рост заболеваемости отмечен в 18 регионах страны в том числе в 10 - больше, чем в среднем по России
.
Рост числа госпитализаций произошел в 25 регионах страны, снижение - в 47, ситуация не изменилась в 13 регионах.
В оперштабе отметили, что показатель госпитализаций с COVID-19 в России за неделю снизился на 1%.
"Показатель госпитализации за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 8,9 и снизился в сравнении с предыдущей неделей на 1%", - говорится в сообщении.
Рост числа госпитализаций за неделю произошел в 33 субъектах страны, в том числе в 20 - больше, чем в среднем по России.