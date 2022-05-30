https://ria.ru/20220530/koronavirus-1791679616.html

В России за сутки госпитализировали 891 человека с COVID-19

В России за сутки госпитализировали 891 человека с COVID-19 - РИА Новости, 30.05.2022

В России за сутки госпитализировали 891 человека с COVID-19

За сутки в России госпитализирован 891 человек с коронавирусом, всего выявили более 3,8 тысячи новых случаев коронавируса, сообщили журналистам в оперативном... РИА Новости, 30.05.2022

2022-05-30T11:24

2022-05-30T11:24

2022-05-30T11:24

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

общество

россия

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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. За сутки в России госпитализирован 891 человек с коронавирусом, всего выявили более 3,8 тысячи новых случаев коронавируса, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Выявлено 3801 новый случай COVID-19. Умерло за сутки 74 человека", - говорится в сообщении.Согласно сообщению, в стране выздоровели 4019 человек, что на 8,9% меньше в сравнении с 29 мая. "По состоянию на 30 мая 2022 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 891 человек и снизилось по сравнению с предшествующими сутками на 11%", - говорится в сообщении.Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 20,6 и снизился в сравнении с предыдущей неделей на 7,76%.Рост заболеваемости отмечен в 18 регионах страны в том числе в 10 - больше, чем в среднем по России.Рост числа госпитализаций произошел в 25 регионах страны, снижение - в 47, ситуация не изменилась в 13 регионах.В оперштабе отметили, что показатель госпитализаций с COVID-19 в России за неделю снизился на 1%."Показатель госпитализации за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 8,9 и снизился в сравнении с предыдущей неделей на 1%", - говорится в сообщении.Рост числа госпитализаций за неделю произошел в 33 субъектах страны, в том числе в 20 - больше, чем в среднем по России.

https://ria.ru/20220522/oman-1790020966.html

https://ria.ru/20220525/koronavirus-1790674488.html

россия

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

коронавирус covid-19, общество, россия