https://ria.ru/20220530/koronavirus-1791674665.html
Онищенко не видит оснований для резкого роста заболеваемости COVID-19
Онищенко не видит оснований для резкого роста заболеваемости COVID-19 - РИА Новости, 30.05.2022
Онищенко не видит оснований для резкого роста заболеваемости COVID-19
Оснований говорить о возможном резком росте заболеваемости коронавирусом в России нет, заявил заместитель президента Российской академии образования, академик... РИА Новости, 30.05.2022
2022-05-30T11:07
2022-05-30T11:07
2022-05-30T11:07
распространение коронавируса
общество
коронавирус covid-19
россия
геннадий онищенко
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Оснований говорить о возможном резком росте заболеваемости коронавирусом в России нет, заявил заместитель президента Российской академии образования, академик РАН, профессор, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко."Я пока не вижу оснований, чтобы у нас с вами пошел резкий рост", - сказал Онищенко на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".Он отметил, что у россиян сформирован смешанный иммунитет – примерно 18 миллионов человек переболели и более 50 миллионов привились. Если не произойдет "катастрофических" мутаций, то коллективный иммунитет будет защищать россиян, уточнил Онищенко.
https://ria.ru/20220525/koronavirus-1790674488.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, коронавирус covid-19, россия, геннадий онищенко
Онищенко не видит оснований для резкого роста заболеваемости COVID-19
Онищенко не видит оснований для резкого роста заболеваемости COVID-19 в России