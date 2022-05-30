https://ria.ru/20220530/koronavirus-1791674665.html

Онищенко не видит оснований для резкого роста заболеваемости COVID-19

Онищенко не видит оснований для резкого роста заболеваемости COVID-19 - РИА Новости, 30.05.2022

Онищенко не видит оснований для резкого роста заболеваемости COVID-19

Оснований говорить о возможном резком росте заболеваемости коронавирусом в России нет, заявил заместитель президента Российской академии образования, академик... РИА Новости, 30.05.2022

2022-05-30T11:07

2022-05-30T11:07

2022-05-30T11:07

распространение коронавируса

общество

коронавирус covid-19

россия

геннадий онищенко

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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Оснований говорить о возможном резком росте заболеваемости коронавирусом в России нет, заявил заместитель президента Российской академии образования, академик РАН, профессор, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко."Я пока не вижу оснований, чтобы у нас с вами пошел резкий рост", - сказал Онищенко на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".Он отметил, что у россиян сформирован смешанный иммунитет – примерно 18 миллионов человек переболели и более 50 миллионов привились. Если не произойдет "катастрофических" мутаций, то коллективный иммунитет будет защищать россиян, уточнил Онищенко.

https://ria.ru/20220525/koronavirus-1790674488.html

россия

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, коронавирус covid-19, россия, геннадий онищенко