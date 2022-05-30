Рейтинг@Mail.ru
Онищенко не видит оснований для резкого роста заболеваемости COVID-19 - РИА Новости, 30.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220530/koronavirus-1791674665.html
Онищенко не видит оснований для резкого роста заболеваемости COVID-19
Онищенко не видит оснований для резкого роста заболеваемости COVID-19 - РИА Новости, 30.05.2022
Онищенко не видит оснований для резкого роста заболеваемости COVID-19
Оснований говорить о возможном резком росте заболеваемости коронавирусом в России нет, заявил заместитель президента Российской академии образования, академик... РИА Новости, 30.05.2022
2022-05-30T11:07
2022-05-30T11:07
распространение коронавируса
общество
коронавирус covid-19
россия
геннадий онищенко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/11/1773401570_0:0:3049:1716_1920x0_80_0_0_6c2714de139e3ec23c43f3d9c815fb33.jpg
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Оснований говорить о возможном резком росте заболеваемости коронавирусом в России нет, заявил заместитель президента Российской академии образования, академик РАН, профессор, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко."Я пока не вижу оснований, чтобы у нас с вами пошел резкий рост", - сказал Онищенко на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".Он отметил, что у россиян сформирован смешанный иммунитет – примерно 18 миллионов человек переболели и более 50 миллионов привились. Если не произойдет "катастрофических" мутаций, то коллективный иммунитет будет защищать россиян, уточнил Онищенко.
https://ria.ru/20220525/koronavirus-1790674488.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/11/1773401570_253:0:2982:2047_1920x0_80_0_0_ff4e7ded107f4cd55f56885d55926642.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, коронавирус covid-19, россия, геннадий онищенко
11:07 30.05.2022
 
Онищенко не видит оснований для резкого роста заболеваемости COVID-19

Онищенко не видит оснований для резкого роста заболеваемости COVID-19 в России

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкМедицинская сестра
Медицинская сестра - РИА Новости, 1920, 30.05.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Медицинская сестра. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Оснований говорить о возможном резком росте заболеваемости коронавирусом в России нет, заявил заместитель президента Российской академии образования, академик РАН, профессор, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко.
"Я пока не вижу оснований, чтобы у нас с вами пошел резкий рост", - сказал Онищенко на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
Вероника Скворцова - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
25 мая, 17:01Распространение коронавируса
Скворцова не исключила, что коронавирус будет напоминать о себе
Он отметил, что у россиян сформирован смешанный иммунитет – примерно 18 миллионов человек переболели и более 50 миллионов привились. Если не произойдет "катастрофических" мутаций, то коллективный иммунитет будет защищать россиян, уточнил Онищенко.
 
Распространение коронавирусаОбществоКоронавирус COVID-19РоссияГеннадий Онищенко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала