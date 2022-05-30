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Конференция "Public communications in GR2022" прошла в режиме онлайн

Конференция "Public communications in GR2022" прошла в режиме онлайн - РИА Новости, 30.05.2022

Конференция "Public communications in GR2022" прошла в режиме онлайн

Врамках работы GR-клуба GR Business Union 20 мая 2022 года состоялась Вторая Всероссийская Конференция "Public communications in GR2022", на котором специалисты РИА Новости, 30.05.2022

2022-05-30T14:18

2022-05-30T14:18

2022-05-30T14:18

пресс-релизы

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МОСКВА, 30 мая - Gr-клуб GR Business Union. Врамках работы GR-клуба GR Business Union 20 мая 2022 года состоялась Вторая Всероссийская Конференция "Public communications in GR2022", на котором специалисты GR-сферы на основе рабочих кейсов анализировали грани взаимодействия и влияние PR-коммуникаций в решении GR-проектов.В конференции участвовали эксперты из разных отраслей бизнеса: Мария Дронова (директор по связям с органами государственной власти, ЕВРАЗ), Никита Пичугин (директор Департамента взаимодействия с органами государственной власти и общественными организациями, АО "ОСК"), Нина Орешкина (руководитель отдела по связям с общественностью, ИНВИТРО), Артур Борцов (управляющий директор по коммуникациям и международному сотрудничеству, Евразийский банк развития), Юлия Зубарева (советник по связям с государственными органами, СБЕРБАНК КИБ), Алексей Воробьев (директор по корпоративным отношениям, Heineken) и другие. Также среди участников были представители таких ведущих компаний, как Х5 Group, "Северсталь", En+ Group, ОМГ и других.Заместитель директора GR Департамента крупной московской компании, член МРО "Деловая Россия" Алексей Хижняк, выступая на площадке форума GR Business Union с докладом о роли политических команд в корпорациях, отметил, что в последнее время в России наблюдается положительная тенденция в выстраивании коммуникации GR, PR и власти на различных социально-политических уровнях.Марк Шерман, управляющий партнер коммуникационного агентства SVOBODA Agency, также обратил особое внимание на важность взаимосвязи GR и PR:"GR-специалистам очень важно и даже жизненно необходимо иметь хорошую связку с пиарщиками, чтобы вовремя реагировать на репутационные кейсы, а еще лучше - заблаговременно выстраивать благоприятную для компании повестку".Тему поддержала и Ольга Санарова, директор департамента внешних коммуникаций En+ Group. Она подтвердила значимость публичной активности в решении gr-задач, уточнив при этом, что те GR-директора, кто готов участвовать в публичных активностях для продвижения повестки, оказывают неоценимую помощь не только пиарщику, перед которым стоит прямая задача по созданию определенного общественного мнения, но и своей работе - поскольку именно общественное мнение может служить драйвером, к примеру, необходимых изменений в законодательстве.Заместитель директора по работе с органами государственной власти ОМГ Дмитрий Крохмалев развил тему дальше, сдвинув акцент на недостаточность традиционного pr-освещения в СМИ:"Нужно использовать социальные сети, телеграмм каналы, блогеров - среду, в которой сейчас задействованы весьма авторитетные журналисты, специалисты и эксперты, на мнение которых тот или иной стейкхолдер обращает внимание".Также он отметил важность использования инфоповодов для формирования нужного имиджа компании перед стейкхолдерами заблаговременно."Можно и нужно использовать инфоповоды для привлечения внимания к предприятию, даже если это напрямую не связано с GR интересами. Это может быть юбилей вашей компании – пригласите стейкхолдера на торжественное мероприятие, пригласите СМИ для освещения данного мероприятия. Это может быть освещение социальных мероприятий: ваше предприятие наладило выпуск защитных масок во время пандемии, доставку товаров первой необходимости и так далее. Всё это формирует положительный образ компании и так или иначе влияет на мнение стейкхолдера о ней", - подытожил Дмитрий Крохмалев.Особую роль и место социальным сетям в современной политике и GR отвела и Анна Штырлина, генеральный директор коммуникационного агентства "Практика". Анна осветила в своем докладе вопрос использования cоциальных сетей для ведения GR-проектов. Она отметила, что соцсети - очень удобный инструмент демонстрации процесса, сбора аудитории и ее реакций.Директор по стратегическим коммуникациям Brand Analytics Василий Черный обратил внимание на важность глубокой оценки PR-кампаний."Когда мы говорим об оценке PR-кампаний, мы должны понимать, что обязаны анализировать и СМИ, и социальные медиа - причём желательно в связке друг с другом. Главное - запомнить, что современная система аналитики дает вам быструю возможность не только оценить эффект вашей PR-кампании, но и вернуться к коллегам с инсайтами о том, как ваша целевая аудитория отнеслась к инфоповоду".Отдельная тема была посвящена созданию коалиций и взаимодействию с участниками отрасли. Совладелец и партнер GRT Consulting Алексей Барыкин отметил, что коалиции и альянсы позволяют джиарщикам собрать и верифицировать данные, необходимые для разработки новых регуляторных мер.Завершил конференцию доклад Алексея Иванова, директора департамента по взаимодействию с государственными органами федеральных торговых сетей Х5 Group - "Как усилить gr-позиции с помощью социально значимых инициатив". Выступающий поднял еще одну не слишком заметную, но играющую существенную роль в gr-повестке тему - про социальную активность компании."Социальная активность напрямую влияет на общий информационный фон вокруг бизнеса, который, в свою очередь, помогает GR выстраивать с органами власти партнёрские отношения - демонстрировать открытость к диалогу, готовность учитывать региональную специфику и решать актуальные для субъектов и бизнеса вопросы", - заключил Алексей.Подводя итоги конференции, все участники оценили организацию подобных мероприятий как необходимую практику для развития gr-сообщества.Возрастное ограничение: 16+.*GR (Government Relations) – взаимодействие с органами государственной власти.Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

пресс-релизы