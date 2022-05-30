https://ria.ru/20220530/kitay-1791729854.html

Си Цзиньпин встретился с избранным главой администрации Гонконга

Си Цзиньпин встретился с избранным главой администрации Гонконга - РИА Новости, 30.05.2022

Си Цзиньпин встретился с избранным главой администрации Гонконга

Председатель КНР Си Цзиньпин в понедельник провел встречу с новоизбранным главой администрации Гонконга Джоном Ли, в ходе которой заявил о неизменности курса... РИА Новости, 30.05.2022

2022-05-30T13:30

2022-05-30T13:30

2022-05-30T13:30

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си цзиньпин

гонконг

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ПЕКИН, 30 мая – РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин в понедельник провел встречу с новоизбранным главой администрации Гонконга Джоном Ли, в ходе которой заявил о неизменности курса центрального правительства на проведение политики "одна страна, две системы", передает Центральное телевидение Китая.Отмечается, что встреча прошла в понедельник во второй половине дня в государственной резиденции "Дяоюйтай" в Пекине. Глава КНР поздравил Джона Ли с избранием на пост главы администрации Гонконга и отметил, что центральное правительство "полностью доверяет" ему. Си Цзиньпин подчеркнул, что центральное правительство "твердо привержено политике "одна страна, две системы" и не отступится от того курса"."Я верю, что администрация нового правительства специального административного района (Гонконга) определенно продемонстрирует новую атмосферу и непременно откроет новую страницу в развитии Гонконга", - приводит телеканал слова Си Цзиньпина.Джон Ли прибыл в столицу 28 мая для получения документов о назначении на должность. Ранее Госсовет КНР принял решение назначить Джона Ли главой администрации Гонконга, он приступит к исполнению служебных обязанностей 1 июля.Бывший секретарь по вопросам безопасности Гонконга Джон Ли был избран новым главой администрации на безальтернативных выборах 8 мая.Гонконг вернулся во владение Китая от Великобритании в 1997 году и с тех пор пользуется широкой автономией. Центральные власти Китая придерживаются принципа "одна страна, две системы" в управлении районом. Согласно совместной декларации Великобритании и Китая, Гонконг будет сохранять широкую автономию до 2047 года. Каким образом будет управляться бывшая британская колония после этого срока, пока неизвестно.

https://ria.ru/20220508/gonkong-1787467635.html

https://ria.ru/20220530/atr-1791638556.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, си цзиньпин, гонконг, китай, великобритания