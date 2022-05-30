Си Цзиньпин встретился с избранным главой администрации Гонконга
Глава Китая Си Цзиньпин встретился с избранным главой администрации Гонконга
Председатель КНР Си Цзиньпин. Архивное фото
ПЕКИН, 30 мая – РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин в понедельник провел встречу с новоизбранным главой администрации Гонконга Джоном Ли, в ходе которой заявил о неизменности курса центрального правительства на проведение политики "одна страна, две системы", передает Центральное телевидение Китая.
Отмечается, что встреча прошла в понедельник во второй половине дня в государственной резиденции "Дяоюйтай" в Пекине. Глава КНР поздравил Джона Ли с избранием на пост главы администрации Гонконга и отметил, что центральное правительство "полностью доверяет" ему. Си Цзиньпин подчеркнул, что центральное правительство "твердо привержено политике "одна страна, две системы" и не отступится от того курса".
8 мая, 08:25Новым главой администрации Гонконга стал Джон Ли
"Я верю, что администрация нового правительства специального административного района (Гонконга) определенно продемонстрирует новую атмосферу и непременно откроет новую страницу в развитии Гонконга", - приводит телеканал слова Си Цзиньпина.
Джон Ли прибыл в столицу 28 мая для получения документов о назначении на должность. Ранее Госсовет КНР принял решение назначить Джона Ли главой администрации Гонконга, он приступит к исполнению служебных обязанностей 1 июля.
Бывший секретарь по вопросам безопасности Гонконга Джон Ли был избран новым главой администрации на безальтернативных выборах 8 мая.
Гонконг вернулся во владение Китая от Великобритании в 1997 году и с тех пор пользуется широкой автономией. Центральные власти Китая придерживаются принципа "одна страна, две системы" в управлении районом. Согласно совместной декларации Великобритании и Китая, Гонконг будет сохранять широкую автономию до 2047 года. Каким образом будет управляться бывшая британская колония после этого срока, пока неизвестно.