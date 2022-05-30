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Шурик, Штирлиц, холоп и богатырь. Кто они, главные герои российского кино? - РИА Новости, 30.05.2022
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Культура
https://ria.ru/20220530/kino-1791172963.html
Шурик, Штирлиц, холоп и богатырь. Кто они, главные герои российского кино?
Шурик, Штирлиц, холоп и богатырь. Кто они, главные герои российского кино? - РИА Новости, 30.05.2022
Шурик, Штирлиц, холоп и богатырь. Кто они, главные герои российского кино?
Вечный студент, инженер, находчивый и неунывающий Шурик стал культовым экранным персонажем. Сыгравшему его Александру Демьяненко 30 мая исполнилось бы 85 лет. И РИА Новости, 30.05.2022
2022-05-30T08:00
2022-05-30T08:05
леонид гайдай
георгий вицин
российская империя
москва
сергей бодров (младший)
культура
вячеслав тихонов
павел прилучный
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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости, Анна Нехаева. Вечный студент, инженер, находчивый и неунывающий Шурик стал культовым экранным персонажем. Сыгравшему его Александру Демьяненко 30 мая исполнилось бы 85 лет. И хотя актер создал много разных образов, прославился он именно в роли застенчивого и искреннего блондина из комедий Гайдая. О ярких мужских типажах отечественного кино — в материале РИА Новости.Герой своего времени — ШурикОдним из прототипов Шурика был Чарли Чаплин. Гайдаевский герой тоже попадал в курьезные и забавные ситуации и неизменно выходил из них победителем.Стеснительный, но всегда готовый помочь, Шурик стал архетипичным образом советского студента. Он, конечно, подглядывал в конспекты "хорошей девушки Лиды", но учился старательно, уважал старших, всегда был вежливым и на досуге помогал бороться с нарушителями закона.В "Операции "Ы" Шурик — находчивый студент, а в фильме "Иван Васильевич меняет профессию" — уже ученый, изобретатель машины времени.Впрочем, один минус у Шурика все-таки был: его образ так приклеился к Демьяненко, что и в других ролях зрители именно так актера и воспринимали.Знаменитые аферистыКолоритные антагонисты Шурика — Трус, Балбес и Бывалый — тоже прославились на весь СССР.Мелкие жулики, которых сыграли Георгий Вицин, Юрий Никулин и Евгений Моргунов, подарили советским зрителям множество крылатых фраз. Это была идеальная команда: меланхоличный ипохондрик, жизнерадостный любитель выпить и внушительный лидер с вечными идеями для афер.Впервые троица появилась в короткометражке Леонида Гайдая "Пес Барбос и необычный кросс" в 1961-м. Эта лента даже претендовала на Золотую пальмовую ветвь Каннского кинофестиваля.Потом — "Самогонщики" (тоже короткометражка), "Операция "Ы", "Кавказская пленница". Снимались они и не у Гайдая. При всей их неидеальности (гнали самогон, жульничали и мошенничали, даже крали девушек), зрители полюбили их за харизму и юмор.Тайный геройЛегендарный разведчик, персонаж многочисленных анекдотов, мужчина из женских грез и просто Главный Герой советского кино — Штирлиц в исполнении Вячеслава Тихонова.Максим Исаев из книг Юлиана Семенова был идеальным типажом для экранизации: мужественный и при этом интеллигентный, тонкий психолог, гениальный аналитик, патриот и романтик.Штирлиц из "Семнадцати мгновений весны" стал образцом не только для будущих кинополковников Исаевых, но и вообще разведчиков в фильмах.Честный ДанилаВ постсоветское время многое изменилось. Один из киноперсонажей 1990-х — скромный, немного чудаковатый, но прямолинейный и честный Данила Багров.В картине "Брат" и ее продолжении его сыграл Сергей Бодров — младший и сразу стал народным героем.Данила — наш Робин Гуд, благородный разбойник. Он не терпит несправедливости и расправляется с врагами. История парня, "живущего по понятиям", оказалась близка многим россиянам — и не только.Премьера "Брата" состоялась на Каннском кинофестивале — съемочной группе устроили пятнадцатиминутную овацию. После этого на "Кинотавре" фильму присудили Гран-при, а Сергею Бодрову — приз за лучшую мужскую роль.Мажоры на пути исправленияОдин из кино- и сериальных хитов последнего времени — "Мажор" с Павлом Прилучным.Сын олигарха Игорь стал собирательным образом представителя золотой молодежи, который заботится только о развлечениях, но в конце концов берется за ум.В "Мажоре" герой начинает работать в полиции — и весьма успешно. Прилучный сыграл максимально правдоподобно. Его персонаж получился колоритным, новые серии зрители ждали с нетерпением.Другой пример исправившегося баловня — Гриша в "Холопе", самом кассовом фильме российского кинематографа.Непутевый отпрыск олигарха, который благодаря сговору отца и психолога "перемещается" в Российскую империю 1860 года, сербскому артисту Милошу Биковичу очень удался.В картине обыграны и каноничные типажи, и путь исправления бывшего негодяя. Все, как бывает в фильмах взросления, но с русским колоритом.Русский рыцарьВ прямом смысле фольклорный персонаж — Иван из фэнтезийной комедии "Последний богатырь: Посланник тьмы" и ее продолжения в исполнении Игоря Хориняка.Иван живет в современной Москве и "работает" белым магом Святозаром, но после странных совпадений и случайностей оказывается в сказочном мире Белогорье и выясняет, что он сын Ильи Муромца.Типичный киноприем, когда простой персонаж вдруг творит великие дела, сделал Ивана близким и понятным для зрителей. И к тому же обаятельным — благодаря хорошему чувству юмора. Неудивительно, что "Последний богатырь" и его продолжения такие кассовые.
https://ria.ru/20220526/kino-1790454203.html
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Анна Нехаева
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леонид гайдай, георгий вицин, российская империя, москва, сергей бодров (младший), вячеслав тихонов, павел прилучный, юрий никулин, евгений моргунов, милош бикович, кино и сериалы, знаменитости
08:00 30.05.2022 (обновлено: 08:05 30.05.2022)
 

Шурик, Штирлиц, холоп и богатырь. Кто они, главные герои российского кино?

© Мосфильм (1965)Кадр из художественного фильма "Операция "Ы" и другие приключения Шурика"
Кадр из художественного фильма Операция Ы и другие приключения Шурика
© Мосфильм (1965)
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 мая — РИА Новости, Анна Нехаева. Вечный студент, инженер, находчивый и неунывающий Шурик стал культовым экранным персонажем. Сыгравшему его Александру Демьяненко 30 мая исполнилось бы 85 лет. И хотя актер создал много разных образов, прославился он именно в роли застенчивого и искреннего блондина из комедий Гайдая. О ярких мужских типажах отечественного кино — в материале РИА Новости.

Герой своего времени — Шурик

Одним из прототипов Шурика был Чарли Чаплин. Гайдаевский герой тоже попадал в курьезные и забавные ситуации и неизменно выходил из них победителем.
Стеснительный, но всегда готовый помочь, Шурик стал архетипичным образом советского студента. Он, конечно, подглядывал в конспекты "хорошей девушки Лиды", но учился старательно, уважал старших, всегда был вежливым и на досуге помогал бороться с нарушителями закона.
© Мосфильм (1965)Наталья Селезнева и Александр Демьяненко в фильме "Операция "Ы" и другие приключения Шурика"
Наталья Селезнева и Александр Демьяненко в фильме Операция Ы и другие приключения Шурика
© Мосфильм (1965)
Наталья Селезнева и Александр Демьяненко в фильме "Операция "Ы" и другие приключения Шурика"
В "Операции "Ы" Шурик — находчивый студент, а в фильме "Иван Васильевич меняет профессию" — уже ученый, изобретатель машины времени.
Впрочем, один минус у Шурика все-таки был: его образ так приклеился к Демьяненко, что и в других ролях зрители именно так актера и воспринимали.
© РИА Новости / Чигляков / Перейти в фотобанк

Кадр из кинокартины "Кавказская пленница", киностудия "Мосфильм"

Кавказская пленница
1 из 3

Кадр из кинокартины "Кавказская пленница", киностудия "Мосфильм"

© РИА Новости / Чигляков
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© Мосфильм (1965)

Сцена из фильма "Операция Ы"

Кадр из фильма Операция Ы
2 из 3

Сцена из фильма "Операция Ы"

© Мосфильм (1965)
© Фото : пресс-служба Москино

Фрагмент из фильма "Иван Васильевич меняет профессию"

Кадр из фильма Иван Васильевич меняет профессию
3 из 3

Фрагмент из фильма "Иван Васильевич меняет профессию"

© Фото : пресс-служба Москино
1 из 3

Кадр из кинокартины "Кавказская пленница", киностудия "Мосфильм"

© РИА Новости / Чигляков
Перейти в фотобанк
2 из 3

Сцена из фильма "Операция Ы"

© Мосфильм (1965)
3 из 3

Фрагмент из фильма "Иван Васильевич меняет профессию"

© Фото : пресс-служба Москино

Знаменитые аферисты

Колоритные антагонисты Шурика — Трус, Балбес и Бывалый — тоже прославились на весь СССР.
© Мосфильм (1965)Кадр из фильма "Операция "Ы" и другие приключения Шурика"
Кадр из фильма Операция Ы и другие приключения Шурика
© Мосфильм (1965)
Кадр из фильма "Операция "Ы" и другие приключения Шурика"
Мелкие жулики, которых сыграли Георгий Вицин, Юрий Никулин и Евгений Моргунов, подарили советским зрителям множество крылатых фраз. Это была идеальная команда: меланхоличный ипохондрик, жизнерадостный любитель выпить и внушительный лидер с вечными идеями для афер.
Впервые троица появилась в короткометражке Леонида Гайдая "Пес Барбос и необычный кросс" в 1961-м. Эта лента даже претендовала на Золотую пальмовую ветвь Каннского кинофестиваля.
© РИА Новости / Перейти в фотобанк

Справа налево: Юрий Никулин, Евгений Моргунов, Георгий Вицин в фильме "Самогонщики"

Народный артист СССР Юрий Никулин в роли Балбеса, артист Евгений Моргунов в роли Бывалого и народный артист РСФСР Георгий Вицин в роли Труса в фильме Самогонщики
1 из 3

Справа налево: Юрий Никулин, Евгений Моргунов, Георгий Вицин в фильме "Самогонщики"

© РИА Новости
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© РИА Новости / Перейти в фотобанк

Кадр из фильма "Пес Барбос и необыкновенный кросс"

Юрий Никулин в фильме Пес Барбос и необыкновенный кросс
2 из 3

Кадр из фильма "Пес Барбос и необыкновенный кросс"

© РИА Новости
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© РИА Новости / Перейти в фотобанк

Георгий Вицин в роли Труса, Юрий Никулин в роли Балбеса и Евгений Моргунов в роли Бывалого в фильме "Кавказская пленница"

Кадр из фильма Кавказская пленница
3 из 3

Георгий Вицин в роли Труса, Юрий Никулин в роли Балбеса и Евгений Моргунов в роли Бывалого в фильме "Кавказская пленница"

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
1 из 3

Справа налево: Юрий Никулин, Евгений Моргунов, Георгий Вицин в фильме "Самогонщики"

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
2 из 3

Кадр из фильма "Пес Барбос и необыкновенный кросс"

© РИА Новости
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3 из 3

Георгий Вицин в роли Труса, Юрий Никулин в роли Балбеса и Евгений Моргунов в роли Бывалого в фильме "Кавказская пленница"

© РИА Новости
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Потом — "Самогонщики" (тоже короткометражка), "Операция "Ы", "Кавказская пленница". Снимались они и не у Гайдая. При всей их неидеальности (гнали самогон, жульничали и мошенничали, даже крали девушек), зрители полюбили их за харизму и юмор.

Тайный герой

© РИА Новости / А. Гольцин / Перейти в фотобанкКадр из многосерийного телевизионного художественного фильма "Семнадцать мгновений весны"
Кадр из многосерийного телевизионного художественного фильма Семнадцать мгновений весны - РИА Новости, 1920, 27.05.2022
© РИА Новости / А. Гольцин
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Кадр из многосерийного телевизионного художественного фильма "Семнадцать мгновений весны"
Легендарный разведчик, персонаж многочисленных анекдотов, мужчина из женских грез и просто Главный Герой советского кино — Штирлиц в исполнении Вячеслава Тихонова.
Максим Исаев из книг Юлиана Семенова был идеальным типажом для экранизации: мужественный и при этом интеллигентный, тонкий психолог, гениальный аналитик, патриот и романтик.
© РИА Новости / Перейти в фотобанк

Кадр из многосерийного художественного фильма "Семнадцать мгновений весны". Актер Вячеслав Тихонов в роли Штирлица

Актер Вячеслав Тихонов в роли Штирлица в фильме Семнадцать мгновений весны
1 из 3

Кадр из многосерийного художественного фильма "Семнадцать мгновений весны". Актер Вячеслав Тихонов в роли Штирлица

© РИА Новости
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© РИА Новости / Киностудия им. М. Горького / Перейти в фотобанк

Вячеслав Тихонов в роли Штирлица в фильме Татьяны Лиозновой "Семнадцать мгновений весны" производства киностудии имени Горького

Актер Вячеслав Тихонов в роли Штирлица
2 из 3

Вячеслав Тихонов в роли Штирлица в фильме Татьяны Лиозновой "Семнадцать мгновений весны" производства киностудии имени Горького

© РИА Новости / Киностудия им. М. Горького
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© РИА Новости / А. Гольцин / Перейти в фотобанк

Народные артисты СССР Вячеслав Тихонов, Светлана Светличная, Эмилия Мильтон в сцене из фильма "Семнадцать мгновений весны"

Вячеслав Тихонов, Светлана Светличная и Эмилия Мильтон в фильме Семнадцать мгновений весны
3 из 3

Народные артисты СССР Вячеслав Тихонов, Светлана Светличная, Эмилия Мильтон в сцене из фильма "Семнадцать мгновений весны"

© РИА Новости / А. Гольцин
Перейти в фотобанк
1 из 3

Кадр из многосерийного художественного фильма "Семнадцать мгновений весны". Актер Вячеслав Тихонов в роли Штирлица

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
2 из 3

Вячеслав Тихонов в роли Штирлица в фильме Татьяны Лиозновой "Семнадцать мгновений весны" производства киностудии имени Горького

© РИА Новости / Киностудия им. М. Горького
Перейти в фотобанк
3 из 3

Народные артисты СССР Вячеслав Тихонов, Светлана Светличная, Эмилия Мильтон в сцене из фильма "Семнадцать мгновений весны"

© РИА Новости / А. Гольцин
Перейти в фотобанк
Штирлиц из "Семнадцати мгновений весны" стал образцом не только для будущих кинополковников Исаевых, но и вообще разведчиков в фильмах.

Честный Данила

© Кинокомпания CTB (1997)Кадр из фильма "Брат"
Кадр из фильма Брат
© Кинокомпания CTB (1997)
Кадр из фильма "Брат"
В постсоветское время многое изменилось. Один из киноперсонажей 1990-х — скромный, немного чудаковатый, но прямолинейный и честный Данила Багров.
В картине "Брат" и ее продолжении его сыграл Сергей Бодров — младший и сразу стал народным героем.
Данила — наш Робин Гуд, благородный разбойник. Он не терпит несправедливости и расправляется с врагами. История парня, "живущего по понятиям", оказалась близка многим россиянам — и не только.
© Кинокомпания CTB (1997)

Кадр из фильма "Брат"

Кадр из фильма Брат
1 из 3

Кадр из фильма "Брат"

© Кинокомпания CTB (1997)
© Кинокомпания CTB (1997)

Сцена из фильма "Брат"

Кадр из фильма Брат
2 из 3

Сцена из фильма "Брат"

© Кинокомпания CTB (1997)
© Кинокомпания CTB (2000)

Фрагмент из фильма "Брат 2"

Кадр из фильма Брат 2
3 из 3

Фрагмент из фильма "Брат 2"

© Кинокомпания CTB (2000)
1 из 3

Кадр из фильма "Брат"

© Кинокомпания CTB (1997)
2 из 3

Сцена из фильма "Брат"

© Кинокомпания CTB (1997)
3 из 3

Фрагмент из фильма "Брат 2"

© Кинокомпания CTB (2000)
Премьера "Брата" состоялась на Каннском кинофестивале — съемочной группе устроили пятнадцатиминутную овацию. После этого на "Кинотавре" фильму присудили Гран-при, а Сергею Бодрову — приз за лучшую мужскую роль.

Мажоры на пути исправления

© Продюсерская компания "Среда" (2021)Кадр из картины "Мажор. Фильм"
Кадр из Мажор. Фильм
© Продюсерская компания "Среда" (2021)
Кадр из картины "Мажор. Фильм"
Один из кино- и сериальных хитов последнего времени — "Мажор" с Павлом Прилучным.
Сын олигарха Игорь стал собирательным образом представителя золотой молодежи, который заботится только о развлечениях, но в конце концов берется за ум.
© Продюсерская компания "Среда" (2014 – 2018)Кадр из сериала "Мажор"
Кадр из сериала Мажор
1 из 3
Кадр из сериала "Мажор"
© Продюсерская компания "Среда" (2014 – 2018)
© Продюсерская компания "Среда" (2014 – 2018)

Сцена из сериала "Мажор"

Кадр из сериала Мажор
2 из 3

Сцена из сериала "Мажор"

© Продюсерская компания "Среда" (2014 – 2018)
© Пресс-служба Viasat

Фрагмент из фильма "Мажор. Фильм"

Кадр из фильма Мажор. Фильм
3 из 3

Фрагмент из фильма "Мажор. Фильм"

© Пресс-служба Viasat
1 из 3
Кадр из сериала "Мажор"
© Продюсерская компания "Среда" (2014 – 2018)
2 из 3

Сцена из сериала "Мажор"

© Продюсерская компания "Среда" (2014 – 2018)
3 из 3

Фрагмент из фильма "Мажор. Фильм"

© Пресс-служба Viasat
В "Мажоре" герой начинает работать в полиции — и весьма успешно. Прилучный сыграл максимально правдоподобно. Его персонаж получился колоритным, новые серии зрители ждали с нетерпением.

© Yellow, Black & White (2019)Актер Милош Бикович в фильме "Холоп"
Актер Милош Бикович в фильме Холоп
© Yellow, Black & White (2019)
Актер Милош Бикович в фильме "Холоп"
Другой пример исправившегося баловня — Гриша в "Холопе", самом кассовом фильме российского кинематографа.
Непутевый отпрыск олигарха, который благодаря сговору отца и психолога "перемещается" в Российскую империю 1860 года, сербскому артисту Милошу Биковичу очень удался.
© Предоставлено кинокомпанией "Централ Партнершип"Актер Милош Бикович в фильме "Холоп"
Актер Милош Бикович в фильме Холоп
1 из 3
Актер Милош Бикович в фильме "Холоп"
© Предоставлено кинокомпанией "Централ Партнершип"
© Yellow, Black & White (2019)

Сцена из фильм "Холоп"

Актер Милош Бикович в фильме Холоп
2 из 3

Сцена из фильм "Холоп"

© Yellow, Black & White (2019)
© Yellow, Black & White (2019)

Кадр из фильма "Холоп"

Актер Милош Бикович в фильме Холоп
3 из 3

Кадр из фильма "Холоп"

© Yellow, Black & White (2019)
1 из 3
Актер Милош Бикович в фильме "Холоп"
© Предоставлено кинокомпанией "Централ Партнершип"
2 из 3

Сцена из фильм "Холоп"

© Yellow, Black & White (2019)
3 из 3

Кадр из фильма "Холоп"

© Yellow, Black & White (2019)
В картине обыграны и каноничные типажи, и путь исправления бывшего негодяя. Все, как бывает в фильмах взросления, но с русским колоритом.

Русский рыцарь

© Yellow, Black & White (2020) Актер Виктор Хориняк в фильме "Последний богатырь: Корень зла"
Актер Виктор Хориняк в фильме Последний богатырь: Корень зла
© Yellow, Black & White (2020)
Актер Виктор Хориняк в фильме "Последний богатырь: Корень зла"
В прямом смысле фольклорный персонаж — Иван из фэнтезийной комедии "Последний богатырь: Посланник тьмы" и ее продолжения в исполнении Игоря Хориняка.
Иван живет в современной Москве и "работает" белым магом Святозаром, но после странных совпадений и случайностей оказывается в сказочном мире Белогорье и выясняет, что он сын Ильи Муромца.
© Yellow, Black & White (2021) Актер Виктор Хориняк в фильме "Последний богатырь: Посланник тьмы"
Актер Виктор Хориняк в фильме Последний богатырь: Посланник тьмы
1 из 3
Актер Виктор Хориняк в фильме "Последний богатырь: Посланник тьмы"
© Yellow, Black & White (2021)
© Yellow, Black & White (2021)

Виктор Хориняк в фильме "Последний богатырь: Посланник тьмы"

Актер Виктор Хориняк в фильме Последний богатырь: Посланник тьмы
2 из 3

Виктор Хориняк в фильме "Последний богатырь: Посланник тьмы"

© Yellow, Black & White (2021)
© Disney

Виктор Хориняк и Мила Сивацкая в фильме "Последний богатырь: Посланник тьмы"

Виктор Хориняк и Мила Сивацкая в фильме Последний богатырь: Посланник Тьмы
3 из 3

Виктор Хориняк и Мила Сивацкая в фильме "Последний богатырь: Посланник тьмы"

© Disney
1 из 3
Актер Виктор Хориняк в фильме "Последний богатырь: Посланник тьмы"
© Yellow, Black & White (2021)
2 из 3

Виктор Хориняк в фильме "Последний богатырь: Посланник тьмы"

© Yellow, Black & White (2021)
3 из 3

Виктор Хориняк и Мила Сивацкая в фильме "Последний богатырь: Посланник тьмы"

© Disney
Типичный киноприем, когда простой персонаж вдруг творит великие дела, сделал Ивана близким и понятным для зрителей. И к тому же обаятельным — благодаря хорошему чувству юмора. Неудивительно, что "Последний богатырь" и его продолжения такие кассовые.
Кадр из сериала Домашнее поле
26 мая, 08:00Культура
Футбол, любовь, трагедия: какие новые российские сериалы посмотреть
 
КультураЛеонид ГайдайГеоргий ВицинРоссийская империяМоскваСергей Бодров (младший)Вячеслав ТихоновПавел ПрилучныйЮрий НикулинЕвгений МоргуновМилош БиковичКино и сериалыЗнаменитости
 
 
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