https://ria.ru/20220530/kino-1791172963.html

Шурик, Штирлиц, холоп и богатырь. Кто они, главные герои российского кино?

Шурик, Штирлиц, холоп и богатырь. Кто они, главные герои российского кино? - РИА Новости, 30.05.2022

Шурик, Штирлиц, холоп и богатырь. Кто они, главные герои российского кино?

Вечный студент, инженер, находчивый и неунывающий Шурик стал культовым экранным персонажем. Сыгравшему его Александру Демьяненко 30 мая исполнилось бы 85 лет. И РИА Новости, 30.05.2022

2022-05-30T08:00

2022-05-30T08:00

2022-05-30T08:05

леонид гайдай

георгий вицин

российская империя

москва

сергей бодров (младший)

культура

вячеслав тихонов

павел прилучный

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1b/1791140010_0:166:2012:1297_1920x0_80_0_0_b84c42c0c8bc4e3fd2453f6e0e02e815.jpg

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости, Анна Нехаева. Вечный студент, инженер, находчивый и неунывающий Шурик стал культовым экранным персонажем. Сыгравшему его Александру Демьяненко 30 мая исполнилось бы 85 лет. И хотя актер создал много разных образов, прославился он именно в роли застенчивого и искреннего блондина из комедий Гайдая. О ярких мужских типажах отечественного кино — в материале РИА Новости.Герой своего времени — ШурикОдним из прототипов Шурика был Чарли Чаплин. Гайдаевский герой тоже попадал в курьезные и забавные ситуации и неизменно выходил из них победителем.Стеснительный, но всегда готовый помочь, Шурик стал архетипичным образом советского студента. Он, конечно, подглядывал в конспекты "хорошей девушки Лиды", но учился старательно, уважал старших, всегда был вежливым и на досуге помогал бороться с нарушителями закона.В "Операции "Ы" Шурик — находчивый студент, а в фильме "Иван Васильевич меняет профессию" — уже ученый, изобретатель машины времени.Впрочем, один минус у Шурика все-таки был: его образ так приклеился к Демьяненко, что и в других ролях зрители именно так актера и воспринимали.Знаменитые аферистыКолоритные антагонисты Шурика — Трус, Балбес и Бывалый — тоже прославились на весь СССР.Мелкие жулики, которых сыграли Георгий Вицин, Юрий Никулин и Евгений Моргунов, подарили советским зрителям множество крылатых фраз. Это была идеальная команда: меланхоличный ипохондрик, жизнерадостный любитель выпить и внушительный лидер с вечными идеями для афер.Впервые троица появилась в короткометражке Леонида Гайдая "Пес Барбос и необычный кросс" в 1961-м. Эта лента даже претендовала на Золотую пальмовую ветвь Каннского кинофестиваля.Потом — "Самогонщики" (тоже короткометражка), "Операция "Ы", "Кавказская пленница". Снимались они и не у Гайдая. При всей их неидеальности (гнали самогон, жульничали и мошенничали, даже крали девушек), зрители полюбили их за харизму и юмор.Тайный геройЛегендарный разведчик, персонаж многочисленных анекдотов, мужчина из женских грез и просто Главный Герой советского кино — Штирлиц в исполнении Вячеслава Тихонова.Максим Исаев из книг Юлиана Семенова был идеальным типажом для экранизации: мужественный и при этом интеллигентный, тонкий психолог, гениальный аналитик, патриот и романтик.Штирлиц из "Семнадцати мгновений весны" стал образцом не только для будущих кинополковников Исаевых, но и вообще разведчиков в фильмах.Честный ДанилаВ постсоветское время многое изменилось. Один из киноперсонажей 1990-х — скромный, немного чудаковатый, но прямолинейный и честный Данила Багров.В картине "Брат" и ее продолжении его сыграл Сергей Бодров — младший и сразу стал народным героем.Данила — наш Робин Гуд, благородный разбойник. Он не терпит несправедливости и расправляется с врагами. История парня, "живущего по понятиям", оказалась близка многим россиянам — и не только.Премьера "Брата" состоялась на Каннском кинофестивале — съемочной группе устроили пятнадцатиминутную овацию. После этого на "Кинотавре" фильму присудили Гран-при, а Сергею Бодрову — приз за лучшую мужскую роль.Мажоры на пути исправленияОдин из кино- и сериальных хитов последнего времени — "Мажор" с Павлом Прилучным.Сын олигарха Игорь стал собирательным образом представителя золотой молодежи, который заботится только о развлечениях, но в конце концов берется за ум.В "Мажоре" герой начинает работать в полиции — и весьма успешно. Прилучный сыграл максимально правдоподобно. Его персонаж получился колоритным, новые серии зрители ждали с нетерпением.Другой пример исправившегося баловня — Гриша в "Холопе", самом кассовом фильме российского кинематографа.Непутевый отпрыск олигарха, который благодаря сговору отца и психолога "перемещается" в Российскую империю 1860 года, сербскому артисту Милошу Биковичу очень удался.В картине обыграны и каноничные типажи, и путь исправления бывшего негодяя. Все, как бывает в фильмах взросления, но с русским колоритом.Русский рыцарьВ прямом смысле фольклорный персонаж — Иван из фэнтезийной комедии "Последний богатырь: Посланник тьмы" и ее продолжения в исполнении Игоря Хориняка.Иван живет в современной Москве и "работает" белым магом Святозаром, но после странных совпадений и случайностей оказывается в сказочном мире Белогорье и выясняет, что он сын Ильи Муромца.Типичный киноприем, когда простой персонаж вдруг творит великие дела, сделал Ивана близким и понятным для зрителей. И к тому же обаятельным — благодаря хорошему чувству юмора. Неудивительно, что "Последний богатырь" и его продолжения такие кассовые.

https://ria.ru/20220526/kino-1790454203.html

российская империя

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Анна Нехаева

Анна Нехаева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Анна Нехаева

леонид гайдай, георгий вицин, российская империя, москва, сергей бодров (младший), вячеслав тихонов, павел прилучный, юрий никулин, евгений моргунов, милош бикович, кино и сериалы, знаменитости