https://ria.ru/20220530/kharkov-1791818325.html
"Харьковская ТЭЦ-5" прекратит работу с 1 июня
"Харьковская ТЭЦ-5" прекратит работу с 1 июня - РИА Новости, 30.05.2022
"Харьковская ТЭЦ-5" прекратит работу с 1 июня
Частная компания "Харьковская ТЭЦ-5" с 1 июня прекращает свою деятельность из-за неспособности оплачивать газ по увеличенным в три раза тарифам, об этом... РИА Новости, 30.05.2022
2022-05-30T17:18
2022-05-30T17:18
2022-05-30T17:22
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Частная компания "Харьковская ТЭЦ-5" с 1 июня прекращает свою деятельность из-за неспособности оплачивать газ по увеличенным в три раза тарифам, об этом говорится в заявлении пресс-службы предприятия, которым располагает издание "Укринформ"."Газоснабжающая компания "Нафтогаз Трейдинг" с 1 июня установила для предприятий топливно-энергетического комплекса новые расценки на фиксированные объемы газа, увеличив их втрое: с 7,9 тысячи гривен (268 долларов США - ред.) до 29,4 тысячи гривен (997 долларов США) за тысячу кубометров топлива. Это обуславливает очень тяжелое положение для всей отечественной генерации и, в частности, делает невозможным деятельность Харьковской ТЭЦ-5 в межотопительный и отопительный периоды", - говорится в заявлении предприятия.По словам руководителя теплоцентрали Александра Минковича, оборудование, которое не используется 30 суток, должно быть законсервировано. Простой в работе означает, что старт и прохождение отопительного сезона тоже под вопросом, отметил Минкович.Харьковская ТЭЦ-5 в начале мая приостановила генерацию электрической и тепловой энергии из-за высокой цены на газ.Харьковская теплоэлектроцентраль №5 – одна из самых мощных на Украине. Предназначена для обеспечения электрической и тепловой энергией бытовых, промышленных и бюджетных потребителей города Харькова и прилегающих к ней поселков.
https://ria.ru/20220520/gaz-1789707133.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, сша, украина, харьков, нафтогаз украины, россия
17:18 30.05.2022 (обновлено: 17:22 30.05.2022)
"Харьковская ТЭЦ-5" прекратит работу с 1 июня
"Укринформ": "Харьковская ТЭЦ-5" из-за роста цен на газ прекратит работу с 1 июня