https://ria.ru/20220530/kharkov-1791818325.html

"Харьковская ТЭЦ-5" прекратит работу с 1 июня

"Харьковская ТЭЦ-5" прекратит работу с 1 июня - РИА Новости, 30.05.2022

"Харьковская ТЭЦ-5" прекратит работу с 1 июня

Частная компания "Харьковская ТЭЦ-5" с 1 июня прекращает свою деятельность из-за неспособности оплачивать газ по увеличенным в три раза тарифам, об этом... РИА Новости, 30.05.2022

2022-05-30T17:18

2022-05-30T17:18

2022-05-30T17:22

в мире

сша

украина

харьков

нафтогаз украины

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/143972/64/1439726474_0:368:3934:2580_1920x0_80_0_0_e410868ae0084257c9af6ade2f8f1241.jpg

МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Частная компания "Харьковская ТЭЦ-5" с 1 июня прекращает свою деятельность из-за неспособности оплачивать газ по увеличенным в три раза тарифам, об этом говорится в заявлении пресс-службы предприятия, которым располагает издание "Укринформ"."Газоснабжающая компания "Нафтогаз Трейдинг" с 1 июня установила для предприятий топливно-энергетического комплекса новые расценки на фиксированные объемы газа, увеличив их втрое: с 7,9 тысячи гривен (268 долларов США - ред.) до 29,4 тысячи гривен (997 долларов США) за тысячу кубометров топлива. Это обуславливает очень тяжелое положение для всей отечественной генерации и, в частности, делает невозможным деятельность Харьковской ТЭЦ-5 в межотопительный и отопительный периоды", - говорится в заявлении предприятия.По словам руководителя теплоцентрали Александра Минковича, оборудование, которое не используется 30 суток, должно быть законсервировано. Простой в работе означает, что старт и прохождение отопительного сезона тоже под вопросом, отметил Минкович.Харьковская ТЭЦ-5 в начале мая приостановила генерацию электрической и тепловой энергии из-за высокой цены на газ.Харьковская теплоэлектроцентраль №5 – одна из самых мощных на Украине. Предназначена для обеспечения электрической и тепловой энергией бытовых, промышленных и бюджетных потребителей города Харькова и прилегающих к ней поселков.

https://ria.ru/20220520/gaz-1789707133.html

https://ria.ru/20220530/gaz-1791637996.html

сша

украина

харьков

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, украина, харьков, нафтогаз украины, россия