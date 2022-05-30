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В Париже начали расследование после инцидента с картиной "Мона Лиза" - РИА Новости, 30.05.2022
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Культура
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В Париже начали расследование после инцидента с картиной "Мона Лиза"
В Париже начали расследование после инцидента с картиной "Мона Лиза" - РИА Новости, 30.05.2022
В Париже начали расследование после инцидента с картиной "Мона Лиза"
Прокуратура Парижа начала расследование после того, как мужчина кинул кусок торта в шедевр Леонардо да Винчи "Мона Лиза" в Лувре, передает France info. РИА Новости, 30.05.2022
2022-05-30T13:58
2022-05-30T14:04
культура
новости культуры
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искусство
музеи
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ПАРИЖ, 30 мая — РИА Новости. Прокуратура Парижа начала расследование после того, как мужчина кинул кусок торта в шедевр Леонардо да Винчи "Мона Лиза" в Лувре, передает France info.Как отмечает издание со ссылкой на источник в прокуратуре, расследование было открыто по факту "попытки порчи культурных ценностей". Отмечается, что 36-летний злоумышленник был госпитализирован в психиатрическое отделение парижской полиции.Ранее сообщалось, что мужчина в инвалидной коляске, парике и кепке бросил кусок торта в знаменитую картину Леонардо да Винчи "Мона Лиза" в парижском Лувре. Свои действия он сопровождал призывами спасти планету.
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новости культуры, леонардо да винчи, искусство, музеи, выставки
13:58 30.05.2022 (обновлено: 14:04 30.05.2022)
 
В Париже начали расследование после инцидента с картиной "Мона Лиза"

Прокуратура Парижа начала расследование после того, как мужчина кинул торт в "Мону Лизу"

© Public DomainКартина Леонардо Да Винчи "Мона Лиза"
Картина Леонардо Да Винчи Мона Лиза
© Public Domain
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 30 мая — РИА Новости. Прокуратура Парижа начала расследование после того, как мужчина кинул кусок торта в шедевр Леонардо да Винчи "Мона Лиза" в Лувре, передает France info.
Как отмечает издание со ссылкой на источник в прокуратуре, расследование было открыто по факту "попытки порчи культурных ценностей". Отмечается, что 36-летний злоумышленник был госпитализирован в психиатрическое отделение парижской полиции.
Ранее сообщалось, что мужчина в инвалидной коляске, парике и кепке бросил кусок торта в знаменитую картину Леонардо да Винчи "Мона Лиза" в парижском Лувре. Свои действия он сопровождал призывами спасти планету.
Картина Леонардо да Винчи Мона Лиза после того, как в нее бросили кусок торта. Кадр видео очевидца
09:37Культура
В Лувре мужчина измазал тортом "Мону Лизу"
 
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