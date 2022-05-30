https://ria.ru/20220530/kartina-1791740705.html

В Париже начали расследование после инцидента с картиной "Мона Лиза"

В Париже начали расследование после инцидента с картиной "Мона Лиза" - РИА Новости, 30.05.2022

В Париже начали расследование после инцидента с картиной "Мона Лиза"

Прокуратура Парижа начала расследование после того, как мужчина кинул кусок торта в шедевр Леонардо да Винчи "Мона Лиза" в Лувре, передает France info. РИА Новости, 30.05.2022

2022-05-30T13:58

2022-05-30T13:58

2022-05-30T14:04

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ПАРИЖ, 30 мая — РИА Новости. Прокуратура Парижа начала расследование после того, как мужчина кинул кусок торта в шедевр Леонардо да Винчи "Мона Лиза" в Лувре, передает France info.Как отмечает издание со ссылкой на источник в прокуратуре, расследование было открыто по факту "попытки порчи культурных ценностей". Отмечается, что 36-летний злоумышленник был госпитализирован в психиатрическое отделение парижской полиции.Ранее сообщалось, что мужчина в инвалидной коляске, парике и кепке бросил кусок торта в знаменитую картину Леонардо да Винчи "Мона Лиза" в парижском Лувре. Свои действия он сопровождал призывами спасти планету.

https://ria.ru/20220530/luvr-1791649535.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, леонардо да винчи, искусство, музеи, выставки