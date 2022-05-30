https://ria.ru/20220530/kartina-1791740705.html
В Париже начали расследование после инцидента с картиной "Мона Лиза"
В Париже начали расследование после инцидента с картиной "Мона Лиза" - РИА Новости, 30.05.2022
В Париже начали расследование после инцидента с картиной "Мона Лиза"
Прокуратура Парижа начала расследование после того, как мужчина кинул кусок торта в шедевр Леонардо да Винчи "Мона Лиза" в Лувре, передает France info. РИА Новости, 30.05.2022
2022-05-30T13:58
2022-05-30T13:58
2022-05-30T14:04
культура
новости культуры
леонардо да винчи
искусство
музеи
выставки
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ПАРИЖ, 30 мая — РИА Новости. Прокуратура Парижа начала расследование после того, как мужчина кинул кусок торта в шедевр Леонардо да Винчи "Мона Лиза" в Лувре, передает France info.Как отмечает издание со ссылкой на источник в прокуратуре, расследование было открыто по факту "попытки порчи культурных ценностей". Отмечается, что 36-летний злоумышленник был госпитализирован в психиатрическое отделение парижской полиции.Ранее сообщалось, что мужчина в инвалидной коляске, парике и кепке бросил кусок торта в знаменитую картину Леонардо да Винчи "Мона Лиза" в парижском Лувре. Свои действия он сопровождал призывами спасти планету.
https://ria.ru/20220530/luvr-1791649535.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, леонардо да винчи, искусство, музеи, выставки
13:58 30.05.2022 (обновлено: 14:04 30.05.2022)
В Париже начали расследование после инцидента с картиной "Мона Лиза"
Прокуратура Парижа начала расследование после того, как мужчина кинул торт в "Мону Лизу"