https://ria.ru/20220530/italiya-1791640276.html

Мэр Гориции назвал решение убрать русских композиторов из конкурса безумием

Мэр Гориции назвал решение убрать русских композиторов из конкурса безумием - РИА Новости, 30.05.2022

Мэр Гориции назвал решение убрать русских композиторов из конкурса безумием

Власти итальянской Гориции дали организаторам музыкального конкурса скрипачей имени Родолфо Липицера возможность пересмотреть решение о недопуске исполнителей... РИА Новости, 30.05.2022

2022-05-30T08:07

2022-05-30T08:07

2022-05-30T10:28

культура

культура

дмитрий шостакович

сергей прокофьев

петр чайковский

россия

украина

италия

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РИМ, 30 мая – РИА Новости. Власти итальянской Гориции дали организаторам музыкального конкурса скрипачей имени Родолфо Липицера возможность пересмотреть решение о недопуске исполнителей из России, теперь мероприятие теряет огромную часть своего авторитета, заявил РИА Новости мэр Гориции Родолфо Дзиберна (Rodolfo Ziberna).По его словам, организаторы конкурса, ассоциация Lipizer, совершили скандальный поступок, который оказался еще более громким, учитывая многонациональный характер и давние культурные традиции этого города на границе со Словенией.Ранее конкурс имени известного дирижера и композитора, который должен пройти в сентябре, отказал в участии трем скрипачкам с российским гражданством. Как рассказал РИА Новости президент ассоциации Лоренцо Куалли, решение принято в соответствии с международными санкциями в связи с конфликтом на Украине. Впоследствии мэрия Гориции пригласила организаторов на встречу, на которую они не пришли."Ошибки совершают все, кто работает, но когда вмешались мы, ассоциация получила алиби, чтобы сказать: "Появилась мэрия, поэтому мы передумали". Мы дали им алиби на серебряном блюде, потому что мы даже не собирались их клевать. Они заупрямились, и поэтому теперь с нашей стороны возникла стена", - сказал Дзиберна.По словам мэра, для российских скрипачек "все почти что обернулось хорошо", поскольку Гориция пригласила их на концерт в 20-х числах июля."На конкурс им бы пришлось платить взнос за участие, оплачивать поездку, теперь это будет за наш счет. Они получат гораздо больший отклик и широкую публику", - сказал градоначальник."Сегодня существует дискриминация в отношении выходцев из России и всего российского. И что же, мы должны перестать читать книги русских авторов, не говорить об архитектуре и прекрасных вещах, которые появились в России? И если мы сделаем шаг вперед и сегодня мы ведем дискриминацию из-за политики, то завтра это будет цвет кожи, религия? Есть риск открыть такую воронку в культуре, спорте, искусстве, наша обязанность сделать так, чтобы этого не произошло", - сказал Дзиберна.На фоне поднятой шумихи из-за конкурса его организаторы на минувшей неделе объявили, что убирают из программы финальной части произведения таких русских композиторов, как Дмитрий Шостакович, Сергей Прокофьев, Петр Чайковский, Александр Глазунов.По его словам, в политике существуют проблемы с каждой страной, однако никогда нельзя "связывать людей с государствами"."Спорт, культура, туризм должны быть с другой стороны. Иначе туристам нельзя будет ездить в Санкт-Петербург, а россияне потеряют возможность поехать в Париж смотреть Лувр. Понимаете, мы оказались в обстановке тупости. Все могут ошибаться, у них (организаторов – ред.) могли быть все отговорки, чтобы передумать, но теперь они по своему выбору оказались в таких условиях. Наша мэрия не может быть на их стороне, но еще и выступила против них, и теперь премия Липицера теряет огромную часть своего авторитета", - заявил мэр Гориции.Ранее одна из скрипачек Лидия Кочарян рассказала РИА Новости, что организаторы конкурса уведомили ее об исключении, заверив "в отсутствии дискриминации в отношении отдельных лиц". В ответ на это музыкальный коллектив FVG Orchestra, который на протяжении нескольких лет сопровождал выступления музыкантов, отказался от участия в конкурсе.Глава ассоциации Lipizer Лоренцо Куалли рассказал РИА Новости, что их решение не подлежит отмене. По его словам, в письме скрипачкам он написал, что "ничего не имеет против них" и будет рад принять их после завершения конфликта на Украине. Он отметил, что россиянки должны публично выступить против спецоперации РФ. Кроме того, организатор конкурса подчеркнул, что в следующем году планирует изменить устав мероприятия, добавив в него пункт о невозможности участия "представителей стран, находящихся в состоянии войны".

https://ria.ru/20220527/konkurs-1791096704.html

https://ria.ru/20220526/musica-1790805202.html

https://ria.ru/20220513/shnurov-1788390329.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

культура, дмитрий шостакович, сергей прокофьев, петр чайковский, россия, украина, италия