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Комитет Госдумы рекомендовал принять законопроект об иноагентах - РИА Новости, 30.05.2022
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Комитет Госдумы рекомендовал принять законопроект об иноагентах
Комитет Госдумы рекомендовал принять законопроект об иноагентах - РИА Новости, 30.05.2022
Комитет Госдумы рекомендовал принять законопроект об иноагентах
Комитет Госдумы по развитию гражданского общества рекомендовал принять законопроект "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием",... РИА Новости, 30.05.2022
2022-05-30T17:33
2022-05-30T17:33
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общество
россия
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Комитет Госдумы по развитию гражданского общества рекомендовал принять законопроект "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием", соответствующий документ размещен в думской электронной базе."С учетом изложенного, комитет Государственной думы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений считает, что предлагаемые изменения заслуживают внимания и рекомендует Государственной Думе принять в первом чтении проект федерального закона № 113045-8 "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием", - сообщается в заключении комитета.Ранее сенаторы и депутаты внесли в Госдуму проект закона о контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием. Документ обобщает нормы российского законодательства об иноагентах. Так, уточняются понятия "иностранный агент", "иностранное влияние", "иностранный источник", "политический деятель", определяется, кто может быть признан иноагентом, а также вводится единый реестр иноагентов вместо существующих четырех и определяется порядок включения и исключения из него.
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госдума рф, общество, россия
17:33 30.05.2022
 
Комитет Госдумы рекомендовал принять законопроект об иноагентах

Комитет Госдумы рекомендовал принять в первом чтении законопроект об иноагентах

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 30.05.2022
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Комитет Госдумы по развитию гражданского общества рекомендовал принять законопроект "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием", соответствующий документ размещен в думской электронной базе.
"С учетом изложенного, комитет Государственной думы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений считает, что предлагаемые изменения заслуживают внимания и рекомендует Государственной Думе принять в первом чтении проект федерального закона № 113045-8 "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием", - сообщается в заключении комитета.
Председатель Единой России, замглавы Совбеза Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 28.05.2022
28 мая, 14:04
Медведев призвал перестать миндальничать с иноагентами
Ранее сенаторы и депутаты внесли в Госдуму проект закона о контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием. Документ обобщает нормы российского законодательства об иноагентах. Так, уточняются понятия "иностранный агент", "иностранное влияние", "иностранный источник", "политический деятель", определяется, кто может быть признан иноагентом, а также вводится единый реестр иноагентов вместо существующих четырех и определяется порядок включения и исключения из него.
 
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