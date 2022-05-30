https://ria.ru/20220530/inoagent-1791821588.html
Комитет Госдумы рекомендовал принять законопроект об иноагентах
Комитет Госдумы рекомендовал принять законопроект об иноагентах - РИА Новости, 30.05.2022
Комитет Госдумы рекомендовал принять законопроект об иноагентах
Комитет Госдумы по развитию гражданского общества рекомендовал принять законопроект "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием",... РИА Новости, 30.05.2022
2022-05-30T17:33
2022-05-30T17:33
2022-05-30T17:33
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Комитет Госдумы по развитию гражданского общества рекомендовал принять законопроект "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием", соответствующий документ размещен в думской электронной базе."С учетом изложенного, комитет Государственной думы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений считает, что предлагаемые изменения заслуживают внимания и рекомендует Государственной Думе принять в первом чтении проект федерального закона № 113045-8 "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием", - сообщается в заключении комитета.Ранее сенаторы и депутаты внесли в Госдуму проект закона о контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием. Документ обобщает нормы российского законодательства об иноагентах. Так, уточняются понятия "иностранный агент", "иностранное влияние", "иностранный источник", "политический деятель", определяется, кто может быть признан иноагентом, а также вводится единый реестр иноагентов вместо существующих четырех и определяется порядок включения и исключения из него.
https://ria.ru/20220528/inoagenty-1791409435.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
госдума рф, общество, россия
Комитет Госдумы рекомендовал принять законопроект об иноагентах
Комитет Госдумы рекомендовал принять в первом чтении законопроект об иноагентах