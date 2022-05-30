https://ria.ru/20220530/inflyatsiya-1791765022.html

Годовая инфляция в Германии в мае достигла исторического рекорда

Годовая инфляция в Германии в мае достигла исторического рекорда - РИА Новости, 30.05.2022

Годовая инфляция в Германии в мае достигла исторического рекорда

Инфляция в Германии по итогам мая в годовом выражении, согласно предварительной оценке, ускорилась до 7,9% с 7,4% месяцем ранее, сообщается в пресс-релизе... РИА Новости, 30.05.2022

2022-05-30T15:05

2022-05-30T15:05

2022-05-30T15:12

в мире

германия

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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Инфляция в Германии по итогам мая в годовом выражении, согласно предварительной оценке, ускорилась до 7,9% с 7,4% месяцем ранее, сообщается в пресс-релизе Федерального статистического бюро страны (Destatis).Показатель стал рекордным за всю историю наблюдений Destatis.Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ждали ускорения инфляции лишь до 7,6%.В мае потребительские цены в Германии выросли на 0,9%. Прогнозировался рост на 0,5% после апрельских 0,8%.При этом потребительские цены в стране по стандартам ЕС (гармонизированный индекс потребительских цен), по предварительной оценке, в мае ускорили рост до 8,7% в годовом выражении с 7,8% месяцем ранее. Аналитики прогнозировали ускорение показателя до 8%. За май цены выросли на 1,1% после 0,7% месяцем ранее. Ожидался рост лишь на 0,5%.Destatis ежемесячно публикует данные об инфляции с последующим их уточнением.

https://radiosputnik.ria.ru/20220530/neft-1791718710.html

германия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, германия