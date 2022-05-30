https://ria.ru/20220530/inflyatsiya-1791765022.html
Годовая инфляция в Германии в мае достигла исторического рекорда
Годовая инфляция в Германии в мае достигла исторического рекорда - РИА Новости, 30.05.2022
Годовая инфляция в Германии в мае достигла исторического рекорда
Инфляция в Германии по итогам мая в годовом выражении, согласно предварительной оценке, ускорилась до 7,9% с 7,4% месяцем ранее, сообщается в пресс-релизе... РИА Новости, 30.05.2022
2022-05-30T15:05
2022-05-30T15:05
2022-05-30T15:12
в мире
германия
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Инфляция в Германии по итогам мая в годовом выражении, согласно предварительной оценке, ускорилась до 7,9% с 7,4% месяцем ранее, сообщается в пресс-релизе Федерального статистического бюро страны (Destatis).Показатель стал рекордным за всю историю наблюдений Destatis.Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ждали ускорения инфляции лишь до 7,6%.В мае потребительские цены в Германии выросли на 0,9%. Прогнозировался рост на 0,5% после апрельских 0,8%.При этом потребительские цены в стране по стандартам ЕС (гармонизированный индекс потребительских цен), по предварительной оценке, в мае ускорили рост до 8,7% в годовом выражении с 7,8% месяцем ранее. Аналитики прогнозировали ускорение показателя до 8%. За май цены выросли на 1,1% после 0,7% месяцем ранее. Ожидался рост лишь на 0,5%.Destatis ежемесячно публикует данные об инфляции с последующим их уточнением.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, германия
15:05 30.05.2022 (обновлено: 15:12 30.05.2022)
Годовая инфляция в Германии в мае достигла исторического рекорда
Destatis: годовая инфляция в Германии в мае достигла исторического рекорда в 7,9 процента
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости.
Инфляция в Германии по итогам мая в годовом выражении, согласно предварительной оценке, ускорилась до 7,9% с 7,4% месяцем ранее, сообщается
в пресс-релизе Федерального статистического бюро страны (Destatis).
Показатель стал рекордным за всю историю наблюдений Destatis.
Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ждали ускорения инфляции лишь до 7,6%.
В мае потребительские цены в Германии выросли на 0,9%. Прогнозировался рост на 0,5% после апрельских 0,8%.
При этом потребительские цены в стране по стандартам ЕС (гармонизированный индекс потребительских цен), по предварительной оценке, в мае ускорили рост до 8,7% в годовом выражении с 7,8% месяцем ранее. Аналитики прогнозировали ускорение показателя до 8%. За май цены выросли на 1,1% после 0,7% месяцем ранее. Ожидался рост лишь на 0,5%.
Destatis ежемесячно публикует данные об инфляции с последующим их уточнением.