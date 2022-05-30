https://ria.ru/20220530/inflyatsiya-1791698411.html
В Литве годовая инфляция побила рекорд
В Литве годовая инфляция побила рекорд - РИА Новости, 30.05.2022
В Литве годовая инфляция побила рекорд
Годовая инфляция в мае в Литве, по предварительным оценкам, составляет рекордные 18,5%, влияние на показатель оказал рост цен на продукты и топливо, следует из... РИА Новости, 30.05.2022
2022-05-30T12:13
2022-05-30T12:13
2022-05-30T12:13
экономика
литва
украина
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Годовая инфляция в мае в Литве, по предварительным оценкам, составляет рекордные 18,5%, влияние на показатель оказал рост цен на продукты и топливо, следует из сообщения департамента статистики Литвы."По предварительным оценкам, годовая инфляция (в мае 2022 года по сравнению с маем 2021 года) составляет 18,5%. Наибольшее влияние на годовую инфляцию оказал рост цен на продукты питания и неалкогольные напитки, рост платежей за жилье, воду, газ, электричество и другое топливо, рост цен на транспортные услуги", - говорится в заявлении на сайте департамента.Из графики, приведенной на сайте департамента, следует, что ранее крупнейших показателей инфляция в Литве достигала в 2008 году (12,7%) и 1997 году (15,4%).Для сравнения, по итогам марта показатель насчитывал 15,7%.На фоне обострившейся ситуации на Украине, прекращения экспорта товаров в Россию и Белоруссию и перебоев с поставками экономисты группы SEB ухудшили прогноз экономики стран Балтии в 2022 и 2023 годах, отметив, что все перечисленное временно нарушит работу строительного и промышленного секторов во втором и третьем кварталах.Ранее центробанк Литвы представил меры для борьбы с высокой инфляцией. В первую очередь, это масштабные меры, такие как временное закрепление потолка регулируемых цен, снижение ставки НДС. Далее, предлагается жесткая налогово-бюджетная политика, ограничивающая совокупный спрос, например, сокращение государственных расходов или повышение налогов.
https://ria.ru/20220520/inflyatsiya-1789751613.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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экономика, литва, украина, россия
В Литве годовая инфляция побила рекорд
В Литве годовая инфляция в мае достигла рекордных 18,5 процента
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости.
Годовая инфляция в мае в Литве, по предварительным оценкам, составляет рекордные 18,5%, влияние на показатель оказал рост цен на продукты и топливо, следует
из сообщения департамента статистики Литвы
.
"По предварительным оценкам, годовая инфляция (в мае 2022 года по сравнению с маем 2021 года) составляет 18,5%. Наибольшее влияние на годовую инфляцию оказал рост цен на продукты питания и неалкогольные напитки, рост платежей за жилье, воду, газ, электричество и другое топливо, рост цен на транспортные услуги", - говорится в заявлении на сайте департамента.
Из графики, приведенной на сайте департамента, следует, что ранее крупнейших показателей инфляция в Литве
достигала в 2008 году (12,7%) и 1997 году (15,4%).
Для сравнения, по итогам марта показатель насчитывал 15,7%.
На фоне обострившейся ситуации на Украине
, прекращения экспорта товаров в Россию
и Белоруссию
и перебоев с поставками экономисты группы SEB ухудшили прогноз экономики стран Балтии
в 2022 и 2023 годах, отметив, что все перечисленное временно нарушит работу строительного и промышленного секторов во втором и третьем кварталах.
Ранее центробанк Литвы представил меры для борьбы с высокой инфляцией. В первую очередь, это масштабные меры, такие как временное закрепление потолка регулируемых цен, снижение ставки НДС. Далее, предлагается жесткая налогово-бюджетная политика, ограничивающая совокупный спрос, например, сокращение государственных расходов или повышение налогов.