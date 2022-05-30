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Мишустин подписал постановление об индексации МРОТ и пенсий - РИА Новости, 30.05.2022
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Мишустин подписал постановление об индексации МРОТ и пенсий
Мишустин подписал постановление об индексации МРОТ и пенсий - РИА Новости, 30.05.2022
Мишустин подписал постановление об индексации МРОТ и пенсий
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о повышении некоторых социальных выплат с начала июня. РИА Новости, 30.05.2022
2022-05-30T13:09
2022-05-30T15:40
общество
михаил мишустин
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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о повышении некоторых социальных выплат с начала июня.По его словам, теперь неработающие пенсионеры будут в среднем получать более 19 тысяч рублей в месяц. МРОТ превысит 15,2 тысячи рублей, что позволит увеличить зарплаты более четырех миллионов человек.Кроме того, с повышением прожиточного минимума вырастут ежемесячные пособия на ребенка до трех лет и на детей от трех до 17 лет из семей с низкими доходами.Мишустин подчеркнул, что правительство продолжит оказывать всю необходимую помощь тем, кто в ней нуждается.Повысить социальные выплаты на минувшей неделе предложил Владимир Путин на заседании Госсовета.Как заявил глава Минтруда Антон Котяков, пособия, привязанные к прожиточному минимуму, проиндексируют автоматически, подавать заявления не нужно.
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Мишустин рассказал какие пособия проиндексируют с 1 июня
Мишустин рассказал какие пособия проиндексируют с 1 июня Мишустин перечисляет, какие пособия будут повышены вслед за индексацией прожиточного минимума
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общество, михаил мишустин
13:09 30.05.2022 (обновлено: 15:40 30.05.2022)
 
Мишустин подписал постановление об индексации МРОТ и пенсий

Премьер Мишустин подписал постановление об индексации МРОТ и пенсий на десять процентов

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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о повышении некоторых социальных выплат с начала июня.

"Речь идет об индексации с 1 июня на десять процентов МРОТ, прожиточного минимума и страховых пенсий неработающих пенсионеров. Соответствующее постановление подписано. Для поддержки свыше 50 миллионов граждан в федеральном бюджете предусмотрели более 500 миллиардов рублей", — сообщил глава правительства на совещании с вице-премьерами.

По его словам, теперь неработающие пенсионеры будут в среднем получать более 19 тысяч рублей в месяц. МРОТ превысит 15,2 тысячи рублей, что позволит увеличить зарплаты более четырех миллионов человек.
Кроме того, с повышением прожиточного минимума вырастут ежемесячные пособия на ребенка до трех лет и на детей от трех до 17 лет из семей с низкими доходами.
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Мишустин подчеркнул, что правительство продолжит оказывать всю необходимую помощь тем, кто в ней нуждается.
Повысить социальные выплаты на минувшей неделе предложил Владимир Путин на заседании Госсовета.
Как заявил глава Минтруда Антон Котяков, пособия, привязанные к прожиточному минимуму, проиндексируют автоматически, подавать заявления не нужно.
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