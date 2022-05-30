https://ria.ru/20220530/indeksatsiya-1791722726.html

Мишустин подписал постановление об индексации МРОТ и пенсий

Мишустин подписал постановление об индексации МРОТ и пенсий - РИА Новости, 30.05.2022

Мишустин подписал постановление об индексации МРОТ и пенсий

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о повышении некоторых социальных выплат с начала июня. РИА Новости, 30.05.2022

2022-05-30T13:09

2022-05-30T13:09

2022-05-30T15:40

общество

михаил мишустин

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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о повышении некоторых социальных выплат с начала июня.По его словам, теперь неработающие пенсионеры будут в среднем получать более 19 тысяч рублей в месяц. МРОТ превысит 15,2 тысячи рублей, что позволит увеличить зарплаты более четырех миллионов человек.Кроме того, с повышением прожиточного минимума вырастут ежемесячные пособия на ребенка до трех лет и на детей от трех до 17 лет из семей с низкими доходами.Мишустин подчеркнул, что правительство продолжит оказывать всю необходимую помощь тем, кто в ней нуждается.Повысить социальные выплаты на минувшей неделе предложил Владимир Путин на заседании Госсовета.Как заявил глава Минтруда Антон Котяков, пособия, привязанные к прожиточному минимуму, проиндексируют автоматически, подавать заявления не нужно.

https://ria.ru/20220527/pravitelstvo-1791135875.html

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2022

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Мишустин рассказал какие пособия проиндексируют с 1 июня Мишустин рассказал какие пособия проиндексируют с 1 июня Мишустин перечисляет, какие пособия будут повышены вслед за индексацией прожиточного минимума 2022-05-30T13:09 true PT1M26S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, михаил мишустин