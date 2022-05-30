https://ria.ru/20220530/gvardiya-1791756197.html

Путин присвоил 24-й отдельной бригаде спецназа наименование гвардейской

Путин присвоил 24-й отдельной бригаде спецназа наименование гвардейской - РИА Новости, 30.05.2022

Путин присвоил 24-й отдельной бригаде спецназа наименование гвардейской

Двадцать четвертая отдельная бригада специального назначения удостоена почетного наименования "гвардейская" за массовый героизм, отвагу, стойкость и мужество,... РИА Новости, 30.05.2022

2022-05-30T14:44

2022-05-30T14:44

2022-05-30T14:44

безопасность

владимир путин

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Двадцать четвертая отдельная бригада специального назначения удостоена почетного наименования "гвардейская" за массовый героизм, отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом в боевых действиях, следует из опубликованного в понедельник на портале правовой информации указа президента России."За массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом бригады в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов, постановляю: присвоить 24-й отдельной бригаде специального назначения почетное наименование "гвардейская" и впредь именовать ее: 24-я отдельная гвардейская бригада специального назначения", - сказано в документе.Указ вступает в силу со дня подписания.

https://ria.ru/20220525/spetsoperatsiya-1790663607.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, владимир путин, вооруженные силы рф