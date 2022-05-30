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Путин присвоил 24-й отдельной бригаде спецназа наименование гвардейской - РИА Новости, 30.05.2022
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Путин присвоил 24-й отдельной бригаде спецназа наименование гвардейской
Путин присвоил 24-й отдельной бригаде спецназа наименование гвардейской - РИА Новости, 30.05.2022
Путин присвоил 24-й отдельной бригаде спецназа наименование гвардейской
Двадцать четвертая отдельная бригада специального назначения удостоена почетного наименования "гвардейская" за массовый героизм, отвагу, стойкость и мужество,... РИА Новости, 30.05.2022
2022-05-30T14:44
2022-05-30T14:44
безопасность
владимир путин
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Двадцать четвертая отдельная бригада специального назначения удостоена почетного наименования "гвардейская" за массовый героизм, отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом в боевых действиях, следует из опубликованного в понедельник на портале правовой информации указа президента России."За массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом бригады в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов, постановляю: присвоить 24-й отдельной бригаде специального назначения почетное наименование "гвардейская" и впредь именовать ее: 24-я отдельная гвардейская бригада специального назначения", - сказано в документе.Указ вступает в силу со дня подписания.
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безопасность, владимир путин, вооруженные силы рф
14:44 30.05.2022
 
Путин присвоил 24-й отдельной бригаде спецназа наименование гвардейской

Президент Путин присвоил 24-й отдельной бригаде спецназа наименование гвардейской

© РИА Новости / Алексей НикольскийПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 30.05.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Двадцать четвертая отдельная бригада специального назначения удостоена почетного наименования "гвардейская" за массовый героизм, отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом в боевых действиях, следует из опубликованного в понедельник на портале правовой информации указа президента России.
"За массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом бригады в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов, постановляю: присвоить 24-й отдельной бригаде специального назначения почетное наименование "гвардейская" и впредь именовать ее: 24-я отдельная гвардейская бригада специального назначения", - сказано в документе.
Указ вступает в силу со дня подписания.
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