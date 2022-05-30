Россия поставила на Украину еще 300 тонн гуманитарной помощи
Минобороны: Россия с марта поставила на Украину более 24 тысяч тонн гуманитарной помощи
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкРаздача гуманитарной помощи на одной из улиц в Мариуполе
Раздача гуманитарной помощи на одной из улиц в Мариуполе. Архивное фото
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Россия поставила на Украину с начала марта более 24 тысяч тонн гуманитарной помощи, только сегодня более 300 тонн, заявил в понедельник начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"Начиная со второго марта... Российской Федерацией на Украину уже доставлено 24 342,3 тонны предметов первой необходимости, продуктов питания, лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения, проведено 1 078 гуманитарных акций, в том числе пять за истекшие сутки, в Донецкой и Луганской народных республиках, Харьковской и Запорожской областях, в ходе которых мирному населению передано 352 тонны гуманитарной помощи. Тридцатого мая проводятся три гуманитарные акции в Донецкой Народной Республике и Херсонской области, в ходе которых населению передается 309,8 тонны предметов первой необходимости и продуктов питания",- сказал Мизинцев.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. В регионе совместно с российскими военными действуют их коллеги из ДНР и ЛНР.