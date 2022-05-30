Рейтинг@Mail.ru
Россия поставила на Украину еще 300 тонн гуманитарной помощи - РИА Новости, 30.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220530/gumpomosch-1791886666.html
Россия поставила на Украину еще 300 тонн гуманитарной помощи
Россия поставила на Украину еще 300 тонн гуманитарной помощи - РИА Новости, 30.05.2022
Россия поставила на Украину еще 300 тонн гуманитарной помощи
Россия поставила на Украину с начала марта более 24 тысяч тонн гуманитарной помощи, только сегодня более 300 тонн, заявил в понедельник начальник Национального... РИА Новости, 30.05.2022
2022-05-30T21:46
2022-05-30T21:46
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
луганская народная республика
михаил мизинцев
национальный центр управления обороной рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1b/1791075601_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4dc6fa194a1f89b2783768973367152b.jpg
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Россия поставила на Украину с начала марта более 24 тысяч тонн гуманитарной помощи, только сегодня более 300 тонн, заявил в понедельник начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев."Начиная со второго марта... Российской Федерацией на Украину уже доставлено 24 342,3 тонны предметов первой необходимости, продуктов питания, лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения, проведено 1 078 гуманитарных акций, в том числе пять за истекшие сутки, в Донецкой и Луганской народных республиках, Харьковской и Запорожской областях, в ходе которых мирному населению передано 352 тонны гуманитарной помощи. Тридцатого мая проводятся три гуманитарные акции в Донецкой Народной Республике и Херсонской области, в ходе которых населению передается 309,8 тонны предметов первой необходимости и продуктов питания",- сказал Мизинцев.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. В регионе совместно с российскими военными действуют их коллеги из ДНР и ЛНР.
https://ria.ru/20220530/evakuatsiya-1791885851.html
россия
украина
луганская народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1b/1791075601_3:0:2734:2048_1920x0_80_0_0_0ac72db44025cd7f4a6aadeb9c41d79c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, луганская народная республика, михаил мизинцев, национальный центр управления обороной рф
21:46 30.05.2022
 
Россия поставила на Украину еще 300 тонн гуманитарной помощи

Минобороны: Россия с марта поставила на Украину более 24 тысяч тонн гуманитарной помощи

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкРаздача гуманитарной помощи на одной из улиц в Мариуполе
Раздача гуманитарной помощи на одной из улиц в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 30.05.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Раздача гуманитарной помощи на одной из улиц в Мариуполе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Россия поставила на Украину с начала марта более 24 тысяч тонн гуманитарной помощи, только сегодня более 300 тонн, заявил в понедельник начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"Начиная со второго марта... Российской Федерацией на Украину уже доставлено 24 342,3 тонны предметов первой необходимости, продуктов питания, лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения, проведено 1 078 гуманитарных акций, в том числе пять за истекшие сутки, в Донецкой и Луганской народных республиках, Харьковской и Запорожской областях, в ходе которых мирному населению передано 352 тонны гуманитарной помощи. Тридцатого мая проводятся три гуманитарные акции в Донецкой Народной Республике и Херсонской области, в ходе которых населению передается 309,8 тонны предметов первой необходимости и продуктов питания",- сказал Мизинцев.
Автобусы с беженцами стоят в очереди на проверку в фильтрационном пункте - РИА Новости, 1920, 30.05.2022
Вчера, 21:43Специальная военная операция на Украине
Россия приняла еще 76 обращений об эвакуации из опасных районов Украины
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. В регионе совместно с российскими военными действуют их коллеги из ДНР и ЛНР.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаЛуганская Народная РеспубликаМихаил МизинцевНациональный центр управления обороной РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала