https://ria.ru/20220530/gumpomosch-1791886666.html

Россия поставила на Украину еще 300 тонн гуманитарной помощи

Россия поставила на Украину еще 300 тонн гуманитарной помощи - РИА Новости, 30.05.2022

Россия поставила на Украину еще 300 тонн гуманитарной помощи

Россия поставила на Украину с начала марта более 24 тысяч тонн гуманитарной помощи, только сегодня более 300 тонн, заявил в понедельник начальник Национального... РИА Новости, 30.05.2022

2022-05-30T21:46

2022-05-30T21:46

2022-05-30T21:46

специальная военная операция на украине

в мире

россия

украина

луганская народная республика

михаил мизинцев

национальный центр управления обороной рф

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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Россия поставила на Украину с начала марта более 24 тысяч тонн гуманитарной помощи, только сегодня более 300 тонн, заявил в понедельник начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев."Начиная со второго марта... Российской Федерацией на Украину уже доставлено 24 342,3 тонны предметов первой необходимости, продуктов питания, лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения, проведено 1 078 гуманитарных акций, в том числе пять за истекшие сутки, в Донецкой и Луганской народных республиках, Харьковской и Запорожской областях, в ходе которых мирному населению передано 352 тонны гуманитарной помощи. Тридцатого мая проводятся три гуманитарные акции в Донецкой Народной Республике и Херсонской области, в ходе которых населению передается 309,8 тонны предметов первой необходимости и продуктов питания",- сказал Мизинцев.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. В регионе совместно с российскими военными действуют их коллеги из ДНР и ЛНР.

https://ria.ru/20220530/evakuatsiya-1791885851.html

россия

украина

луганская народная республика

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, украина, луганская народная республика, михаил мизинцев, национальный центр управления обороной рф