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Путин заявил о готовности содействовать транзиту грузов в Черном море - РИА Новости, 30.05.2022
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Путин заявил о готовности содействовать транзиту грузов в Черном море
Путин заявил о готовности содействовать транзиту грузов в Черном море - РИА Новости, 30.05.2022
Путин заявил о готовности содействовать транзиту грузов в Черном море
Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом отметил готовность РФ содействовать морскому транзиту... РИА Новости, 30.05.2022
2022-05-30T18:23
2022-05-30T18:23
владимир путин
реджеп тайип эрдоган
турция
черное море
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом отметил готовность РФ содействовать морскому транзиту грузов в Черном море в координации с турецкими партнерами, сообщает пресс-служба Кремля."Владимир Путин отметил готовность российской стороны содействовать беспрепятственному морскому транзиту грузов в координации с турецкими партнерами. Это касается и вывоза зерновых из украинских портов", - говорится в сообщении.
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владимир путин, реджеп тайип эрдоган, турция, черное море
18:23 30.05.2022
 
Путин заявил о готовности содействовать транзиту грузов в Черном море

Путин заявил Эрдогану о готовности России содействовать транзиту грузов в Черном море

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкВид на Геленджикскую бухту
Вид на Геленджикскую бухту - РИА Новости, 1920, 30.05.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Вид на Геленджикскую бухту. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом отметил готовность РФ содействовать морскому транзиту грузов в Черном море в координации с турецкими партнерами, сообщает пресс-служба Кремля.
"Владимир Путин отметил готовность российской стороны содействовать беспрепятственному морскому транзиту грузов в координации с турецкими партнерами. Это касается и вывоза зерновых из украинских портов", - говорится в сообщении.
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Владимир ПутинРеджеп Тайип ЭрдоганТурцияЧерное море
 
 
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