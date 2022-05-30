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Путин заявил о готовности содействовать транзиту грузов в Черном море
Путин заявил о готовности содействовать транзиту грузов в Черном море - РИА Новости, 30.05.2022
Путин заявил о готовности содействовать транзиту грузов в Черном море
Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом отметил готовность РФ содействовать морскому транзиту... РИА Новости, 30.05.2022
2022-05-30T18:23
2022-05-30T18:23
2022-05-30T18:23
владимир путин
реджеп тайип эрдоган
турция
черное море
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом отметил готовность РФ содействовать морскому транзиту грузов в Черном море в координации с турецкими партнерами, сообщает пресс-служба Кремля."Владимир Путин отметил готовность российской стороны содействовать беспрепятственному морскому транзиту грузов в координации с турецкими партнерами. Это касается и вывоза зерновых из украинских портов", - говорится в сообщении.
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владимир путин, реджеп тайип эрдоган, турция, черное море
Путин заявил о готовности содействовать транзиту грузов в Черном море
Путин заявил Эрдогану о готовности России содействовать транзиту грузов в Черном море