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Путин заявил о готовности содействовать транзиту грузов в Черном море

Путин заявил о готовности содействовать транзиту грузов в Черном море - РИА Новости, 30.05.2022

Путин заявил о готовности содействовать транзиту грузов в Черном море

Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом отметил готовность РФ содействовать морскому транзиту... РИА Новости, 30.05.2022

2022-05-30T18:23

2022-05-30T18:23

2022-05-30T18:23

владимир путин

реджеп тайип эрдоган

турция

черное море

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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом отметил готовность РФ содействовать морскому транзиту грузов в Черном море в координации с турецкими партнерами, сообщает пресс-служба Кремля."Владимир Путин отметил готовность российской стороны содействовать беспрепятственному морскому транзиту грузов в координации с турецкими партнерами. Это касается и вывоза зерновых из украинских портов", - говорится в сообщении.

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турция

черное море

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владимир путин, реджеп тайип эрдоган, турция, черное море