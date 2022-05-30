https://ria.ru/20220530/grazhdanstvo-1791888000.html

В Запорожской области начали прием документов на российское гражданство

В Запорожской области начали прием документов на российское гражданство - РИА Новости, 30.05.2022

В Запорожской области начали прием документов на российское гражданство

Прием документов на вступление в российское гражданство начался в Запорожской области, в частности в Мелитополе — втором по численности населения городе региона РИА Новости, 30.05.2022

2022-05-30T21:53

2022-05-30T21:53

2022-05-30T23:04

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МЕЛИТОПОЛЬ, 30 мая — РИА Новости. Прием документов на вступление в российское гражданство начался в Запорожской области, в частности в Мелитополе — втором по численности населения городе региона после Запорожья и самом крупном в его контролируемой Россией части, передает корреспондент РИА Новости.Согласно указу президента России Владимира Путина, процедура получения российского гражданства для граждан Запорожской и Херсонской областей Украины значительно упрощена."От жителей Запорожской области не требуют сдавать украинский паспорт, достаточно его копии. Не требуют нотариально заверенную копию перевода, поскольку мы помогаем перевод сделать здесь", — подчеркнул Селиванов.После заполнения документы направляются в Россию для спецпроверки и спустя два-три месяца человек может вступить в гражданство.Селиванов отметил, что в ближайшее время будут открыты дополнительные отделения миграционных органов, где будут принимать заявления.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Российская армия наносит удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже выполнила основную задачу первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом.

https://ria.ru/20220525/grazhdanstvo-1790665668.html

https://ria.ru/20220530/grazhdanstvo-1791829582.html

запорожская область

украина

донбасс

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запорожская область, украина, донбасс, донецкая народная республика, владимир путин, в мире, россия