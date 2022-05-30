21:53 30.05.2022 (обновлено: 23:04 30.05.2022)
В Запорожской области начали прием документов на российское гражданство
В Запорожской области начали принимать документы для получения российского гражданства
Паспорт Российской Федерации. Архивное фото
МЕЛИТОПОЛЬ, 30 мая — РИА Новости. Прием документов на вступление в российское гражданство начался в Запорожской области, в частности в Мелитополе — втором по численности населения городе региона после Запорожья и самом крупном в его контролируемой Россией части, передает корреспондент РИА Новости.
"Органами внутренних дел по Запорожской области организован прием документов у местных жителей, желающих получить гражданство Российской Федерации согласно указу президента России. В Мелитополе на месте организован бесплатный перевод документов с украинского языка, тут же помогают заполнить анкеты", — рассказал журналистам замглавы ГУ МВД Запорожской области Алексей Селиванов.
Согласно указу президента России Владимира Путина, процедура получения российского гражданства для граждан Запорожской и Херсонской областей Украины значительно упрощена.
"От жителей Запорожской области не требуют сдавать украинский паспорт, достаточно его копии. Не требуют нотариально заверенную копию перевода, поскольку мы помогаем перевод сделать здесь", — подчеркнул Селиванов.
После заполнения документы направляются в Россию для спецпроверки и спустя два-три месяца человек может вступить в гражданство.
Селиванов отметил, что в ближайшее время будут открыты дополнительные отделения миграционных органов, где будут принимать заявления.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Российская армия наносит удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже выполнила основную задачу первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом.