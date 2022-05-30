https://ria.ru/20220530/gosdolg-1791632252.html

Силуанов назвал способ расчета по госдолгу России

Силуанов назвал способ расчета по госдолгу России - РИА Новости, 30.05.2022

Силуанов назвал способ расчета по госдолгу России

Москва проведет расчеты с держателями российских еврооблигаций с помощью механизма, действующего по тем же правилам, что и схема продажи газа за рубли, заявил в РИА Новости, 30.05.2022

2022-05-30T02:56

2022-05-30T02:56

2022-05-30T06:13

экономика

россия

национальный расчетный депозитарий (нрд)

министерство финансов сша

антон силуанов

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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Москва проведет расчеты с держателями российских еврооблигаций с помощью механизма, действующего по тем же правилам, что и схема продажи газа за рубли, заявил в беседе с газетой "Ведомости" глава Минфина Антон Силуанов.Министр уточнил, что система работает так же, как и оплата поставок голубого топлива в страны ЕС, но "в обратном порядке". Для исполнения обязательств перед инвесторами не потребуется западная расчетная инфраструктура, заверил глава ведомства."Как происходит платеж за газ в рублях: нам зачисляют валюту, здесь она по поручению меняется на рубли и таким образом происходит расчет. Механизм расчетов по евробондам будет действовать таким же образом, только в другую сторону", — отметил Силуанов.Глава министерства пояснил, что покупателю евробондов понадобится открыть в российском банке два счета — валютный и рублевый.Осуществление платежей будет проходить с помощью Национального расчетного депозитария, заключил Силуанов.Двадцать четвертого мая министерство финансов США сообщило, что не намерено продлевать России лицензию на обслуживание внешнего долга в долларах. В российском ведомстве, в свою очередь, предупредили, что решение американских властей прежде всего ущемляет права иностранных инвесторов и подрывает доверие к финансовой инфраструктуре Запада.

https://ria.ru/20220526/dolg-1790840122.html

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экономика, россия, национальный расчетный депозитарий (нрд), министерство финансов сша, антон силуанов