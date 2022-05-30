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Силуанов назвал способ расчета по госдолгу России - РИА Новости, 30.05.2022
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Силуанов назвал способ расчета по госдолгу России
Силуанов назвал способ расчета по госдолгу России - РИА Новости, 30.05.2022
Силуанов назвал способ расчета по госдолгу России
Москва проведет расчеты с держателями российских еврооблигаций с помощью механизма, действующего по тем же правилам, что и схема продажи газа за рубли, заявил в РИА Новости, 30.05.2022
2022-05-30T02:56
2022-05-30T06:13
экономика
россия
национальный расчетный депозитарий (нрд)
министерство финансов сша
антон силуанов
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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Москва проведет расчеты с держателями российских еврооблигаций с помощью механизма, действующего по тем же правилам, что и схема продажи газа за рубли, заявил в беседе с газетой "Ведомости" глава Минфина Антон Силуанов.Министр уточнил, что система работает так же, как и оплата поставок голубого топлива в страны ЕС, но "в обратном порядке". Для исполнения обязательств перед инвесторами не потребуется западная расчетная инфраструктура, заверил глава ведомства."Как происходит платеж за газ в рублях: нам зачисляют валюту, здесь она по поручению меняется на рубли и таким образом происходит расчет. Механизм расчетов по евробондам будет действовать таким же образом, только в другую сторону", — отметил Силуанов.Глава министерства пояснил, что покупателю евробондов понадобится открыть в российском банке два счета — валютный и рублевый.Осуществление платежей будет проходить с помощью Национального расчетного депозитария, заключил Силуанов.Двадцать четвертого мая министерство финансов США сообщило, что не намерено продлевать России лицензию на обслуживание внешнего долга в долларах. В российском ведомстве, в свою очередь, предупредили, что решение американских властей прежде всего ущемляет права иностранных инвесторов и подрывает доверие к финансовой инфраструктуре Запада.
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экономика, россия, национальный расчетный депозитарий (нрд), министерство финансов сша, антон силуанов
02:56 30.05.2022 (обновлено: 06:13 30.05.2022)
 
Силуанов назвал способ расчета по госдолгу России

Силуанов: Россия рассчитается с держателями еврооблигаций по схеме оплаты газа в рублях

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМинистр финансов Антон Силуанов
Министр финансов Антон Силуанов - РИА Новости, 1920, 30.05.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Министр финансов Антон Силуанов. Архивное фото
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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Москва проведет расчеты с держателями российских еврооблигаций с помощью механизма, действующего по тем же правилам, что и схема продажи газа за рубли, заявил в беседе с газетой "Ведомости" глава Минфина Антон Силуанов.
Министр уточнил, что система работает так же, как и оплата поставок голубого топлива в страны ЕС, но "в обратном порядке". Для исполнения обязательств перед инвесторами не потребуется западная расчетная инфраструктура, заверил глава ведомства.
"Как происходит платеж за газ в рублях: нам зачисляют валюту, здесь она по поручению меняется на рубли и таким образом происходит расчет. Механизм расчетов по евробондам будет действовать таким же образом, только в другую сторону", — отметил Силуанов.
Глава министерства пояснил, что покупателю евробондов понадобится открыть в российском банке два счета — валютный и рублевый.
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ЭкономикаРоссияНациональный расчетный депозитарий (НРД)Министерство финансов СШААнтон Силуанов
 
 
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