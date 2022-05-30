https://ria.ru/20220530/gigiena-1791817516.html

Россиянам рассказали о правилах "телефонной гигиены"

Россиянам рассказали о правилах "телефонной гигиены" - РИА Новости, 30.05.2022

Россиянам рассказали о правилах "телефонной гигиены"

Россиянам для защиты от телефонных мошенников, придумывающих все новые схемы обмана, следует тщательно проверять информацию об абоненте, от которого поступает... РИА Новости, 30.05.2022

2022-05-30T17:15

2022-05-30T17:15

2022-05-30T17:20

технологии

общество

денис кусков

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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Россиянам для защиты от телефонных мошенников, придумывающих все новые схемы обмана, следует тщательно проверять информацию об абоненте, от которого поступает вызов, прокомментировал РИА Новости эксперт, в то же время эту проблему без внимания не оставляют и опрошенные агентством мобильные операторы - компании вводят различные решения, например, систему отслеживания трафика.Ранее в понедельник в СМИ появилась информация, что мошенники начали практиковать новый способ IP-телефонии: для звонков жертвам они используют подменные номера обычных россиян. Такой способ наиболее удобен для того, чтобы скрыть личность и местоположение человека, от которого исходит вызов."Защититься очень просто: не поднимать трубку, когда вызов идет с незнакомых номеров. В другом случае, перепроверять информацию об абоненте – написать или позвонить самому. К сожалению, мобильный телефон есть у каждого на руках практически, и это достаточно хорошее средство для мошенников. Надо к этому привыкать и соблюдать определенную гигиену", - посоветовал гендиректор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков.Кроме того, он сказал, что нет никакой гарантии, что мошенники не усовершенствуют систему. По словам Кускова, мобильные операторы ограничены в своих попытках пресечь действия недоброжелателей - в том числе российским законодательством в виде закона о связи. "Им (операторам - ред.) необходимо понимать, как работает мошенническая схема, чтобы не заблокировать номер человека, который не является злоумышленником", - добавил эксперт.Специалисты "Билайна" проанализировали для РИА Новости общее количество заблокированных в апреле номеров мобильного оператора – 28 миллионов, в марте – около 33 миллионов. Согласно сообщению пресс-службы, всего за полгода было заблокировано более 155 миллионов мошеннических номеров.Директор по предотвращению мошенничества и потерь доходов "Мегафона" Сергей Хренов рассказал РИА Новости, что совместно с другими операторами компания уже внедрила решение, позволяющее блокировать звонки с подменой номера на номера обычных абонентов. Для успешной работы это решение должно быть установлено и в сети оператора, принимающего звонки, и в сети оператора-инициатора вызова. "С его помощью мы ежедневно блокируем около 500 тысяч звонков с подменой номера", - добавил Хренов.Без внимания эту проблему не оставил и мобильный оператор Tele2 - в пресс-службе компании рассказали агентству, что ввели для противодействия мошенникам систему валидации трафика. Специалисты уточнили, что подобная антифрод-система (предназначенная для борьбы с финансовым мошенничеством в интернете) работает эффективнее, если включает в себя сразу несколько участников рынка - небольших игроков и операторов фиксированной связи.

https://ria.ru/20220506/preduprezhdenie-1787236532.html

https://ria.ru/20220529/obman-1791485042.html

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

технологии, общество, денис кусков