https://ria.ru/20220530/germaniya-1791889493.html

В бундесвере возложили ответственность за провалы ВСУ на Германию

В бундесвере возложили ответственность за провалы ВСУ на Германию - РИА Новости, 30.05.2022

В бундесвере возложили ответственность за провалы ВСУ на Германию

Украинская армия недостаточно быстро укрепляется, и ответственна за это Германия, заявил Welt бригадный генерал бундесвера Клаус Виттман. РИА Новости, 30.05.2022

2022-05-30T22:04

2022-05-30T22:04

2022-05-30T22:21

специальная военная операция на украине

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донбасс

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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Украинская армия недостаточно быстро укрепляется, и ответственна за это Германия, заявил Welt бригадный генерал бундесвера Клаус Виттман.Виттман признал превосходство российской армии по огневой мощи и указал на ее стремительное продвижение в последние дни."Сопротивляемость украинской армии укрепляется в недостаточной мере. И тут мы можем показать пальцем сами на себя: многие обещания, которые мы сделали, еще далеко не выполнены", — добавил генерал.Он обвинил немецкое руководство в медлительности при принятии решений и нежелании помогать Украине."Если чего-то делать не хочешь, то всегда можно найти массу отговорок, препятствий, бюрократических проблем и так далее", — утверждает Виттман.По его мнению, немецкие власти хотят переждать украинский кризис и заниматься другими вопросами, чтобы, вопреки обещаниям, не поставлять Киеву оружие.На фоне начавшейся 24 февраля российской спецоперации по защите Донбасса Вашингтон и союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. Москва неоднократно предупреждала, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с ними становится законной целью.На прошлой неделе президент США Джо Байден подписал законопроект о выделении Киеву военной, экономической и гуманитарной помощи. Он также включает различные ассигнования, так или иначе связанные с ситуацией на Украине. Конгресс увеличил сумму почти до 40 миллиардов долларов с 33 миллиардов, которые изначально запрашивал глава государства.

https://ria.ru/20220530/norvegiya-1791763464.html

https://ria.ru/20220530/sanktsii-1791783163.html

https://ria.ru/20220530/ukraina-1791832686.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Давид Андриясов

в мире, украина, вооруженные силы украины, донбасс, нато, германия