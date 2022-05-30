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В бундесвере возложили ответственность за провалы ВСУ на Германию - РИА Новости, 30.05.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220530/germaniya-1791889493.html
В бундесвере возложили ответственность за провалы ВСУ на Германию
В бундесвере возложили ответственность за провалы ВСУ на Германию - РИА Новости, 30.05.2022
В бундесвере возложили ответственность за провалы ВСУ на Германию
Украинская армия недостаточно быстро укрепляется, и ответственна за это Германия, заявил Welt бригадный генерал бундесвера Клаус Виттман. РИА Новости, 30.05.2022
2022-05-30T22:04
2022-05-30T22:21
специальная военная операция на украине
в мире
украина
вооруженные силы украины
донбасс
нато
германия
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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Украинская армия недостаточно быстро укрепляется, и ответственна за это Германия, заявил Welt бригадный генерал бундесвера Клаус Виттман.Виттман признал превосходство российской армии по огневой мощи и указал на ее стремительное продвижение в последние дни."Сопротивляемость украинской армии укрепляется в недостаточной мере. И тут мы можем показать пальцем сами на себя: многие обещания, которые мы сделали, еще далеко не выполнены", — добавил генерал.Он обвинил немецкое руководство в медлительности при принятии решений и нежелании помогать Украине."Если чего-то делать не хочешь, то всегда можно найти массу отговорок, препятствий, бюрократических проблем и так далее", — утверждает Виттман.По его мнению, немецкие власти хотят переждать украинский кризис и заниматься другими вопросами, чтобы, вопреки обещаниям, не поставлять Киеву оружие.На фоне начавшейся 24 февраля российской спецоперации по защите Донбасса Вашингтон и союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. Москва неоднократно предупреждала, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с ними становится законной целью.На прошлой неделе президент США Джо Байден подписал законопроект о выделении Киеву военной, экономической и гуманитарной помощи. Он также включает различные ассигнования, так или иначе связанные с ситуацией на Украине. Конгресс увеличил сумму почти до 40 миллиардов долларов с 33 миллиардов, которые изначально запрашивал глава государства.
https://ria.ru/20220530/norvegiya-1791763464.html
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в мире, украина, вооруженные силы украины, донбасс, нато, германия
22:04 30.05.2022 (обновлено: 22:21 30.05.2022)
 
В бундесвере возложили ответственность за провалы ВСУ на Германию

Немецкий генерал Виттман назвал Германию виновной в провалах украинской армии

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкРазбитый танк ВСУ на освобожденной территории Донецкой области
Разбитый танк ВСУ на освобожденной территории Донецкой области - РИА Новости, 1920, 30.05.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Разбитый танк ВСУ на освобожденной территории Донецкой области. Архивное фото
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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Украинская армия недостаточно быстро укрепляется, и ответственна за это Германия, заявил Welt бригадный генерал бундесвера Клаус Виттман.

"Если президент Зеленский говорит, что давление увеличивается, то это значит, что ситуация из рук вон плохая", — сказал военный, комментируя поражения ВСУ.

Виттман признал превосходство российской армии по огневой мощи и указал на ее стремительное продвижение в последние дни.
"Сопротивляемость украинской армии укрепляется в недостаточной мере. И тут мы можем показать пальцем сами на себя: многие обещания, которые мы сделали, еще далеко не выполнены", — добавил генерал.
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"Если чего-то делать не хочешь, то всегда можно найти массу отговорок, препятствий, бюрократических проблем и так далее", — утверждает Виттман.
По его мнению, немецкие власти хотят переждать украинский кризис и заниматься другими вопросами, чтобы, вопреки обещаниям, не поставлять Киеву оружие.
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На фоне начавшейся 24 февраля российской спецоперации по защите Донбасса Вашингтон и союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. Москва неоднократно предупреждала, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с ними становится законной целью.
На прошлой неделе президент США Джо Байден подписал законопроект о выделении Киеву военной, экономической и гуманитарной помощи. Он также включает различные ассигнования, так или иначе связанные с ситуацией на Украине. Конгресс увеличил сумму почти до 40 миллиардов долларов с 33 миллиардов, которые изначально запрашивал глава государства.
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