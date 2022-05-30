22:04 30.05.2022 (обновлено: 22:21 30.05.2022)
В бундесвере возложили ответственность за провалы ВСУ на Германию
Немецкий генерал Виттман назвал Германию виновной в провалах украинской армии
© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкРазбитый танк ВСУ на освобожденной территории Донецкой области
Разбитый танк ВСУ на освобожденной территории Донецкой области. Архивное фото
МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Украинская армия недостаточно быстро укрепляется, и ответственна за это Германия, заявил Welt бригадный генерал бундесвера Клаус Виттман.
"Если президент Зеленский говорит, что давление увеличивается, то это значит, что ситуация из рук вон плохая", — сказал военный, комментируя поражения ВСУ.
Виттман признал превосходство российской армии по огневой мощи и указал на ее стремительное продвижение в последние дни.
"Сопротивляемость украинской армии укрепляется в недостаточной мере. И тут мы можем показать пальцем сами на себя: многие обещания, которые мы сделали, еще далеко не выполнены", — добавил генерал.
Он обвинил немецкое руководство в медлительности при принятии решений и нежелании помогать Украине.
"Если чего-то делать не хочешь, то всегда можно найти массу отговорок, препятствий, бюрократических проблем и так далее", — утверждает Виттман.
По его мнению, немецкие власти хотят переждать украинский кризис и заниматься другими вопросами, чтобы, вопреки обещаниям, не поставлять Киеву оружие.
На прошлой неделе президент США Джо Байден подписал законопроект о выделении Киеву военной, экономической и гуманитарной помощи. Он также включает различные ассигнования, так или иначе связанные с ситуацией на Украине. Конгресс увеличил сумму почти до 40 миллиардов долларов с 33 миллиардов, которые изначально запрашивал глава государства.