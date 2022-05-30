https://ria.ru/20220530/gazifikatsiya-1791773304.html

В Воронежской области расширили список льготников по газификации

В Воронежской области расширили список льготников по газификации - РИА Новости, 30.05.2022

В Воронежской области расширили список льготников по газификации

Депутаты Воронежской областной думы расширили список граждан, имеющих право на льготы при газификации, сообщает в понедельник заксобрание. РИА Новости, 30.05.2022

2022-05-30T15:27

2022-05-30T15:27

2022-05-30T15:27

воронежская область

воронежская область

воронежская областная дума

владимир нетесов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1e/1569364790_11:0:1490:832_1920x0_80_0_0_ae5f8273c3c8a7333fdc43a9ea24c305.jpg

ВОРОНЕЖ, 30 мая - РИА Новости. Депутаты Воронежской областной думы расширили список граждан, имеющих право на льготы при газификации, сообщает в понедельник заксобрание.Депутаты Воронежской областной думы внесли корректировки в ряд статей регионального закона "О социальной поддержке отдельных категорий граждан в Воронежской области"."Благодаря внесению данных изменений дополнительную меру поддержки в рамках программы социальной газификации смогут получить малоимущие граждане и малоимущие многодетные семьи, среднедушевой доход которых ниже 1,5-кратной величины прожиточного минимума, установленной в регионе, за исключением малоимущих граждан и малоимущих многодетных семей, которые ранее уже были включены в закон", — рассказал председатель Воронежской областной думы Владимир Нетёсов.Выплата для этих категорий составит 50 тысяч рублей, но не более суммы, фактически затраченной на газификацию жилого помещения. В частности, деньги предусмотрены на строительство внутридомовых инженерных систем газоснабжения, подключение жилого помещения к газораспределительным сетям, строительство газопровода-ввода, приобретение внутридомового газового оборудования.Как отмечает заксобрание, дополнительные средства на реализацию инициативы будут предусмотрены областным бюджетом. По оценочным подсчетам регионального департамента соцзащиты населения региона, дополнительной мерой в регионе может быть охвачено около 1,5 тысячи абонентов.В Воронежской области с прошлого года действует программа социальной газификации. Согласно ей, подведение газа до границ земельного участка в газифицированных населенных пунктах происходит по заявительному принципу без привлечения средств граждан. Планы-графики утверждены и включают свыше 9,4 тысячи домовладений, отвечающих критериям бесплатной газификации. Из них 272 домовладения газифицированы в 2021 году, а 8930 домовладений будут газифицированы в 2022 году. При этом программа не является закрытой: ежемесячно специалистами план-график уточняется, и в него могут включаться новые объекты."Социальная газификация — одна из важных составляющих народной программы. В перспективе она существенно повысит качество жизни граждан, сделает быт более комфортным, особенно в отдаленных районах области. Поэтому со стороны депутатского корпуса реализации всех мероприятий в рамках догазификации уделяется особое внимание", — отметил Владимир Нетёсов.

https://ria.ru/20220526/prioritety-1790833327.html

https://ria.ru/20220428/apk-1785873521.html

воронежская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

воронежская область, воронежская областная дума, владимир нетесов