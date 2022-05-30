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В Воронежской области расширили список льготников по газификации - РИА Новости, 30.05.2022
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Воронежская область
https://ria.ru/20220530/gazifikatsiya-1791773304.html
В Воронежской области расширили список льготников по газификации
В Воронежской области расширили список льготников по газификации - РИА Новости, 30.05.2022
В Воронежской области расширили список льготников по газификации
Депутаты Воронежской областной думы расширили список граждан, имеющих право на льготы при газификации, сообщает в понедельник заксобрание. РИА Новости, 30.05.2022
2022-05-30T15:27
2022-05-30T15:27
воронежская область
воронежская область
воронежская областная дума
владимир нетесов
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ВОРОНЕЖ, 30 мая - РИА Новости. Депутаты Воронежской областной думы расширили список граждан, имеющих право на льготы при газификации, сообщает в понедельник заксобрание.Депутаты Воронежской областной думы внесли корректировки в ряд статей регионального закона "О социальной поддержке отдельных категорий граждан в Воронежской области"."Благодаря внесению данных изменений дополнительную меру поддержки в рамках программы социальной газификации смогут получить малоимущие граждане и малоимущие многодетные семьи, среднедушевой доход которых ниже 1,5-кратной величины прожиточного минимума, установленной в регионе, за исключением малоимущих граждан и малоимущих многодетных семей, которые ранее уже были включены в закон", — рассказал председатель Воронежской областной думы Владимир Нетёсов.Выплата для этих категорий составит 50 тысяч рублей, но не более суммы, фактически затраченной на газификацию жилого помещения. В частности, деньги предусмотрены на строительство внутридомовых инженерных систем газоснабжения, подключение жилого помещения к газораспределительным сетям, строительство газопровода-ввода, приобретение внутридомового газового оборудования.Как отмечает заксобрание, дополнительные средства на реализацию инициативы будут предусмотрены областным бюджетом. По оценочным подсчетам регионального департамента соцзащиты населения региона, дополнительной мерой в регионе может быть охвачено около 1,5 тысячи абонентов.В Воронежской области с прошлого года действует программа социальной газификации. Согласно ей, подведение газа до границ земельного участка в газифицированных населенных пунктах происходит по заявительному принципу без привлечения средств граждан. Планы-графики утверждены и включают свыше 9,4 тысячи домовладений, отвечающих критериям бесплатной газификации. Из них 272 домовладения газифицированы в 2021 году, а 8930 домовладений будут газифицированы в 2022 году. При этом программа не является закрытой: ежемесячно специалистами план-график уточняется, и в него могут включаться новые объекты."Социальная газификация — одна из важных составляющих народной программы. В перспективе она существенно повысит качество жизни граждан, сделает быт более комфортным, особенно в отдаленных районах области. Поэтому со стороны депутатского корпуса реализации всех мероприятий в рамках догазификации уделяется особое внимание", — отметил Владимир Нетёсов.
https://ria.ru/20220526/prioritety-1790833327.html
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воронежская область, воронежская областная дума, владимир нетесов
15:27 30.05.2022
 

В Воронежской области расширили список льготников по газификации

© РИА Новости / Ульяна СоловьеваВид на город Воронеж
Вид на город Воронеж - РИА Новости, 1920, 30.05.2022
© РИА Новости / Ульяна Соловьева
Вид на город Воронеж. Архивное фото
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ВОРОНЕЖ, 30 мая - РИА Новости. Депутаты Воронежской областной думы расширили список граждан, имеющих право на льготы при газификации, сообщает в понедельник заксобрание.
Депутаты Воронежской областной думы внесли корректировки в ряд статей регионального закона "О социальной поддержке отдельных категорий граждан в Воронежской области".
"Благодаря внесению данных изменений дополнительную меру поддержки в рамках программы социальной газификации смогут получить малоимущие граждане и малоимущие многодетные семьи, среднедушевой доход которых ниже 1,5-кратной величины прожиточного минимума, установленной в регионе, за исключением малоимущих граждан и малоимущих многодетных семей, которые ранее уже были включены в закон", — рассказал председатель Воронежской областной думы Владимир Нетёсов.
Выплата для этих категорий составит 50 тысяч рублей, но не более суммы, фактически затраченной на газификацию жилого помещения. В частности, деньги предусмотрены на строительство внутридомовых инженерных систем газоснабжения, подключение жилого помещения к газораспределительным сетям, строительство газопровода-ввода, приобретение внутридомового газового оборудования.
Председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов
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Как отмечает заксобрание, дополнительные средства на реализацию инициативы будут предусмотрены областным бюджетом. По оценочным подсчетам регионального департамента соцзащиты населения региона, дополнительной мерой в регионе может быть охвачено около 1,5 тысячи абонентов.
В Воронежской области с прошлого года действует программа социальной газификации. Согласно ей, подведение газа до границ земельного участка в газифицированных населенных пунктах происходит по заявительному принципу без привлечения средств граждан. Планы-графики утверждены и включают свыше 9,4 тысячи домовладений, отвечающих критериям бесплатной газификации. Из них 272 домовладения газифицированы в 2021 году, а 8930 домовладений будут газифицированы в 2022 году. При этом программа не является закрытой: ежемесячно специалистами план-график уточняется, и в него могут включаться новые объекты.
"Социальная газификация — одна из важных составляющих народной программы. В перспективе она существенно повысит качество жизни граждан, сделает быт более комфортным, особенно в отдаленных районах области. Поэтому со стороны депутатского корпуса реализации всех мероприятий в рамках догазификации уделяется особое внимание", — отметил Владимир Нетёсов.
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Воронежская областьВоронежская областьВоронежская областная ДумаВладимир Нетесов
 
 
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