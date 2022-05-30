https://ria.ru/20220530/gaz-1791644851.html

Заявка на транзит газа через Украину составила 44,6 миллиона кубометров

Заявка на транзит газа через Украину составила 44,6 миллиона кубометров - РИА Новости, 30.05.2022

Заявка на транзит газа через Украину составила 44,6 миллиона кубометров

Заявка на транзит российского газа через украинскую газотранспортную систему в понедельник остается на уровне, близком к 45 миллионам кубометров, уже больше... РИА Новости, 30.05.2022

2022-05-30T09:05

2022-05-30T09:05

2022-05-30T09:05

экономика

украина

европа

луганская народная республика

газпром

северный поток

россия

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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Заявка на транзит российского газа через украинскую газотранспортную систему в понедельник остается на уровне, близком к 45 миллионам кубометров, уже больше недели удерживаясь у этой отметки, свидетельствуют данные "Оператора ГТС Украины" (ОГТСУ).Заявка на прокачку газа через газоизмерительную станцию (ГИС) "Суджа" на 30 мая составляет 44,6 миллиона кубометров против 44,1 миллиона днем ранее. Показатель держится на этом уровне с 21 мая. При этом заявки через ГИС "Сохрановка" остаются на нуле.Украина с 11 мая прекратила прием для транзита газа через ГИС "Сохрановка", сославшись на то, что она находится под контролем российских сил (на территории ЛНР). В результате для транзита газа в Европу остался только один вход - ГИС "Суджа". "Газпром" заявил, что перенос всех объемов на "Суджу" технологически невозможен, все обязательства перед европейскими потребителями компания выполняет, а услуги транзита оплачены.В итоге транзит российского газа через Украину, который с начала мая держался на уровне выше 90 миллионов кубометров в сутки, с 11 мая резко снизился. "Газпром" с тех пор ежедневно сообщает, что поставляет газ через Украину в подтвержденном ею на ГИС "Суджа" объеме, а заявки на ГИС "Сохрановка" украинский оператор ГТС отклоняет.Вместе с тем стабильно высока прокачка по "Северному потоку" - главному сейчас маршруту экспорта трубопроводного газа из России в Европу. Поставки по нему, как свидетельствуют данные оператора Nord Stream AG, держатся на уровне около 170 миллионов кубометров в сутки. Что касается белорусско-польского коридора, транзита по "Ямал-Европе", российскими санкциями "Газпрому" теперь запрещено использовать польский участок магистрали.Несмотря на ограничения в поставках российского трубопроводного газа, пополнение запасов подземных хранилищ Европы продолжается. По данным Gas Infrastructure Europe (GIE) на 28 мая, европейские ПХГ заполнены в среднем на 45,78% (рост за сутки составил 0,44 процентного пункта).

https://ria.ru/20220530/gaz-1791637996.html

украина

европа

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

экономика, украина, европа, луганская народная республика, газпром, северный поток, россия