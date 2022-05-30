https://ria.ru/20220530/gaubitsy-1791823625.html

Словакия и Украина ведут переговоры о поставках самоходных гаубиц

Словакия и Украина ведут переговоры о поставках самоходных гаубиц - РИА Новости, 30.05.2022

Словакия и Украина ведут переговоры о поставках самоходных гаубиц

Идут переговоры о поставках Украине из Словакии самоходных гаубиц Zuzana 2, сообщило в понедельник сетевое издание Teraz со ссылкой на словацкое минобороны. РИА Новости, 30.05.2022

2022-05-30T17:39

2022-05-30T17:39

2022-05-30T17:39

специальная военная операция на украине

в мире

алексей резников

владимир путин

россия

словакия

украина

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ПРАГА, 30 мая – РИА Новости. Идут переговоры о поставках Украине из Словакии самоходных гаубиц Zuzana 2, сообщило в понедельник сетевое издание Teraz со ссылкой на словацкое минобороны."Переговоры о поставках Украине из Словакии самоходных гаубиц Zuzana 2 продолжаются, это подтвердила пресс-секретарь минобороны Мартина Коваль-Какашчикова. В свою очередь глава оборонного ведомства Ярослав Надь сообщил журналистам, что переговоры об этом "продвигаются". В понедельник Надь посредством видеосвязи обсудил со своим украинским коллегой Алексеем Резниковым ситуацию на Украине и дальнейшие формы помощи ей", - говорится в сообщении.Как сообщило издание, глава минобороны Словакии заверил украинского коллегу в том, что помощь будет продолжена."Украина и в дальнейшем может рассчитывать на нашу помощь. Никто не может угадать, когда кончится этот печальный и бессмысленный конфликт. Словакия по форме и объему помощи (Украине) является одним из лидеров. Украина в нас верит", - приводит издание слова Надя.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220530/rakety-1791802302.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, алексей резников, владимир путин, россия, словакия, украина