Гастроли Красноярского театра оперы и балета пройдут в Большом театре
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗрительный зал основной сцены Государственного академического Большого театра России
КРАСНОЯРСК, 30 мая - РИА Новости. Красноярский государственный театр оперы и балета имени Дмитрия Хворостовского летом этого года впервые выступит с гастролями на сцене Большого театра в Москве, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.
По ее данным, гастроли пройдут с 27 июля по 1 августа.
"Событие посвящено 60-летию золотого баритона РоссииДмитрия Хворостовского, имя которого носит театр. На Исторической и Новой сценах Большого театра России москвичи и гости столицы увидят оперу Вольфганга Амадея Моцарта "Дон Жуан", балет Цезаря Пуни "Катарина, или Дочь разбойника", оперу Лео Делиба "Лакме", - говорится в сообщении.
В пресс-службе отмечается, что откроются гастроли 27 июля оперой Моцарта "Дон Жуан, или Наказанный распутник" на Исторической сцене Большого театра.
"Я очень рад, что у нашего Театра оперы и балета за этот творческий сезон появились сразу три новые постановки, достойные показа на сцене главного театра страны. Для нас эти гастроли - большая честь, ответственность и радость!" - приводит пресс-служба слова главы краевого минкульта Аркадия Зинова.
Показы трех красноярских спектаклей в Москве организованы "Росконцертом" в рамках масштабного федерального проекта "Большие гастроли" при поддержке губернатора и правительства Красноярского края.