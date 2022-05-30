https://ria.ru/20220530/frantsiya-1791645978.html

Глава МИД Франции направилась с первой поездкой в Киев

Глава МИД Франции направилась с первой поездкой в Киев - РИА Новости, 30.05.2022

Глава МИД Франции направилась с первой поездкой в Киев

Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна направилась с первой рабочей поездкой в Киев, запланированы встречи с украинским коллегой Дмитрием Кулебой и... РИА Новости, 30.05.2022

2022-05-30T09:14

2022-05-30T09:14

2022-05-30T09:14

в мире

катрин колонна

дмитрий кулеба

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ПАРИЖ, 30 мая - РИА Новости. Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна направилась с первой рабочей поездкой в Киев, запланированы встречи с украинским коллегой Дмитрием Кулебой и Владимиром Зеленским, сообщили во французском МИД."Министр Европы и иностранных дел Катрин Колонна совершит сегодня свою первую поездку на Украину, в Киев. Этой поездкой министр хочет продемонстрировать солидарность Франции с украинским народом и ее полную решимость усилить поддержку Украины… как в гуманитарном и финансовом планах, так и в поставках оборонной техники", - говорится в коммюнике французского внешнеполитического ведомства.Отмечается, что Колонна посетит город Буча и передаст украинским властям направленную Парижем технику гражданской безопасности (пожарные машины и машины скорой помощи)."Катрин Колонна встретится со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой после их первого контакта 25 мая, чтобы обсудить поддержку Францией Украины во всех областях, и, в частности, блокировку вывоза зерна и масличных культур с Украины", - сообщили в министерстве. Главу МИД Франции также примет Владимир Зеленский.Ранее в МИД РФ заявили, что Россия не препятствует экспорту зерна Украины, логистические проблемы возникли по вине Киева, его войска заминировали свои морские порты. В МИД добавили, что "разговоры о якобы блокировании Россией экспорта украинского зерна в черноморских портах и образовавшийся от этого дефицит на рынке зерна - не что иное, как спекуляции". Бывший сотрудник одесской морской гавани рассказал РИА Новости, что Украина вывозит резервы пшеницы из хранилищ в порту Одессы альтернативными путями под давлением Евросоюза, несмотря на угрозу дефицита зерна в самой стране.Также постпред РФ при ООН Василий Небензя призвал Запад не вводить мир в заблуждение заявлениями о том, что якобы мировой продовольственный кризис вызван операцией РФ на Украине. По его словам, "ряд западных коллег не чурается использования других сюжетов для отвлечения внимания мирового сообщества от саботирования палестино-израильского урегулирования".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220524/evrosoyuz-1790296146.html

https://ria.ru/20220529/kfdhjd-1791617150.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, катрин колонна, дмитрий кулеба, владимир зеленский, донбасс, россия, украина, оон