https://ria.ru/20220530/forum-1791818462.html

В Москве пройдет международный форум "История для будущего. Образ Петра"

В Москве пройдет международный форум "История для будущего. Образ Петра" - РИА Новости, 30.05.2022

В Москве пройдет международный форум "История для будущего. Образ Петра"

8 июня в Москве состоится четвертый форум Российского военно-исторического общества в рамках цикла мероприятий "История для будущего". Как сообщают... РИА Новости, 30.05.2022

2022-05-30T17:18

2022-05-30T17:18

2022-05-30T17:18

морская держава

морская держава

петр i

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1e/1791815584_0:152:2000:1277_1920x0_80_0_0_06cc7539831eb98ddde41bd61e702a26.jpg

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. 8 июня в Москве состоится четвертый форум Российского военно-исторического общества в рамках цикла мероприятий "История для будущего". Как сообщают организаторы, в ходе форума запланировано обсуждение широкого круга вопросов, посвященных изучению и популяризации истории России, а также сохранению культурной и исторической памяти о Петре I.Гостями форума станут видные ученые и политики, педагоги, лидеры общественного мнения, в том числе международные представители из Армении, Белоруссии, Казахстана, Азербайджана, Молдавии, Киргизии, Таджикистана.В качестве спикеров на форум приглашены помощник президента РФ Владимир Мединский; митрополит Псковский и Порховский Тихон; председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин; спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов; министр культуры РФ Ольга Любимова; министр просвещения РФ Сергей Кравцов; генеральный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев и другие государственные и общественные деятели.

https://ria.ru/20220415/petr-1783764053.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

морская держава, петр i, россия