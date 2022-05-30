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В Москве пройдет международный форум "История для будущего. Образ Петра" - РИА Новости, 30.05.2022
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В Москве пройдет международный форум "История для будущего. Образ Петра"
В Москве пройдет международный форум "История для будущего. Образ Петра" - РИА Новости, 30.05.2022
В Москве пройдет международный форум "История для будущего. Образ Петра"
8 июня в Москве состоится четвертый форум Российского военно-исторического общества в рамках цикла мероприятий "История для будущего". Как сообщают... РИА Новости, 30.05.2022
2022-05-30T17:18
2022-05-30T17:18
морская держава
морская держава
петр i
россия
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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. 8 июня в Москве состоится четвертый форум Российского военно-исторического общества в рамках цикла мероприятий "История для будущего". Как сообщают организаторы, в ходе форума запланировано обсуждение широкого круга вопросов, посвященных изучению и популяризации истории России, а также сохранению культурной и исторической памяти о Петре I.Гостями форума станут видные ученые и политики, педагоги, лидеры общественного мнения, в том числе международные представители из Армении, Белоруссии, Казахстана, Азербайджана, Молдавии, Киргизии, Таджикистана.В качестве спикеров на форум приглашены помощник президента РФ Владимир Мединский; митрополит Псковский и Порховский Тихон; председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин; спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов; министр культуры РФ Ольга Любимова; министр просвещения РФ Сергей Кравцов; генеральный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев и другие государственные и общественные деятели.
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морская держава, петр i, россия
17:18 30.05.2022
 

В Москве пройдет международный форум "История для будущего. Образ Петра"

© РИА Новости / Максим БлиновПамятник Петру I в Москве
Памятник Петру I в Москве - РИА Новости, 1920, 30.05.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. 8 июня в Москве состоится четвертый форум Российского военно-исторического общества в рамках цикла мероприятий "История для будущего". Как сообщают организаторы, в ходе форума запланировано обсуждение широкого круга вопросов, посвященных изучению и популяризации истории России, а также сохранению культурной и исторической памяти о Петре I.
Гостями форума станут видные ученые и политики, педагоги, лидеры общественного мнения, в том числе международные представители из Армении, Белоруссии, Казахстана, Азербайджана, Молдавии, Киргизии, Таджикистана.
Поезд прибывает на станцию метро - РИА Новости, 1920, 15.04.2022
15 апреля, 16:52Морская держава
В Московском метрополитене запустят тематический поезд, посвященный Петру
В качестве спикеров на форум приглашены помощник президента РФ Владимир Мединский; митрополит Псковский и Порховский Тихон; председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин; спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов; министр культуры РФ Ольга Любимова; министр просвещения РФ Сергей Кравцов; генеральный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев и другие государственные и общественные деятели.
 
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