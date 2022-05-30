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Белгородские власти опровергли слухи о принудительной эвакуации людей
Белгородские власти опровергли слухи о принудительной эвакуации людей - РИА Новости, 30.05.2022
Белгородские власти опровергли слухи о принудительной эвакуации людей
Администрация Белгородской области назвала фейком распространяющееся в сети поручение губернатора провести принудительную эвакуацию 10-километровой зоны от... РИА Новости, 30.05.2022
2022-05-30T23:51
2022-05-30T23:51
2022-05-30T23:51
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БЕЛГОРОД, 30 мая - РИА Новости. Администрация Белгородской области назвала фейком распространяющееся в сети поручение губернатора провести принудительную эвакуацию 10-километровой зоны от границы с Украиной.В фейковом документе губернатор Белгородской области поручил главам муниципалитетов провести принудительную эвакуацию 10-километровой зоны от границы с Украиной, отказавшихся ждет штраф до 30 тысяч рублей. Фото документа распространяются по социальным сетям."Это очевидный фейк. Подделка документов является одной из самых популярных разновидностей фейков, задача которых посеять панику среди населения" - говорится в сообщении пресс-службы губернатора Белгородской области в Telegram.Власти призвали доверять информации только на официальных ресурсах.
https://ria.ru/20220525/uroven-1790527522.html
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белгородская область, украина, общество
Белгородские власти опровергли слухи о принудительной эвакуации людей
Белгородские власти опровергли слухи о принудительной эвакуации с приграничной территории