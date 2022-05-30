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Белгородские власти опровергли слухи о принудительной эвакуации людей - РИА Новости, 30.05.2022
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Белгородские власти опровергли слухи о принудительной эвакуации людей
Белгородские власти опровергли слухи о принудительной эвакуации людей - РИА Новости, 30.05.2022
Белгородские власти опровергли слухи о принудительной эвакуации людей
Администрация Белгородской области назвала фейком распространяющееся в сети поручение губернатора провести принудительную эвакуацию 10-километровой зоны от... РИА Новости, 30.05.2022
2022-05-30T23:51
2022-05-30T23:51
белгородская область
украина
общество
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БЕЛГОРОД, 30 мая - РИА Новости. Администрация Белгородской области назвала фейком распространяющееся в сети поручение губернатора провести принудительную эвакуацию 10-километровой зоны от границы с Украиной.В фейковом документе губернатор Белгородской области поручил главам муниципалитетов провести принудительную эвакуацию 10-километровой зоны от границы с Украиной, отказавшихся ждет штраф до 30 тысяч рублей. Фото документа распространяются по социальным сетям."Это очевидный фейк. Подделка документов является одной из самых популярных разновидностей фейков, задача которых посеять панику среди населения" - говорится в сообщении пресс-службы губернатора Белгородской области в Telegram.Власти призвали доверять информации только на официальных ресурсах.
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белгородская область, украина, общество
23:51 30.05.2022
 
Белгородские власти опровергли слухи о принудительной эвакуации людей

Белгородские власти опровергли слухи о принудительной эвакуации с приграничной территории

© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области / Перейти в фотобанкДорожный указатель села Безымено в Белгородской области
Дорожный указатель села Безымено в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 30.05.2022
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области
Перейти в фотобанк
Дорожный указатель села Безымено в Белгородской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 30 мая - РИА Новости. Администрация Белгородской области назвала фейком распространяющееся в сети поручение губернатора провести принудительную эвакуацию 10-километровой зоны от границы с Украиной.
В фейковом документе губернатор Белгородской области поручил главам муниципалитетов провести принудительную эвакуацию 10-километровой зоны от границы с Украиной, отказавшихся ждет штраф до 30 тысяч рублей. Фото документа распространяются по социальным сетям.
"Это очевидный фейк. Подделка документов является одной из самых популярных разновидностей фейков, задача которых посеять панику среди населения" - говорится в сообщении пресс-службы губернатора Белгородской области в Telegram.
Власти призвали доверять информации только на официальных ресурсах.
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