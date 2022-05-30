https://ria.ru/20220530/evakuatsiya-1791888375.html

Из опасных районов спецоперации эвакуировали еще более 15 тысяч человек

Из опасных районов спецоперации эвакуировали еще более 15 тысяч человек - РИА Новости, 30.05.2022

Из опасных районов спецоперации эвакуировали еще более 15 тысяч человек

За прошедшие сутки из опасных районов проведения специальной военной операции в Донбассе и на Украине эвакуированы в Россию 15 215 человек, включая 1 806 детей, РИА Новости, 30.05.2022

2022-05-30T21:55

2022-05-30T21:55

2022-05-30T21:55

специальная военная операция на украине

россия

украина

донбасс

национальный центр управления обороной рф

михаил мизинцев

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. За прошедшие сутки из опасных районов проведения специальной военной операции в Донбассе и на Украине эвакуированы в Россию 15 215 человек, включая 1 806 детей, сообщил руководитель Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."Несмотря на все трудности, создаваемые киевским режимом, за прошедшие сутки, без участия украинских властей, из опасных районов республик Донбасса и Украины на территорию Российской Федерации эвакуированы 15215 человек, в том числе 1806 детей, а всего с начала специальной военной операции – уже 1 556 258 человек, из которых 254 270 – дети. Государственную границу Российской Федерации пересекло 221 373 единицы личного автомобильного транспорта, в том числе за прошедшие сутки – 3 201", - сообщил он.Генерал напомнил, что в регионах России продолжают работать более 9,5 тысячи пунктов временного размещения.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220530/evakuatsiya-1791885851.html

россия

украина

донбасс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, украина, донбасс, национальный центр управления обороной рф, михаил мизинцев, министерство обороны рф (минобороны рф)