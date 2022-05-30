Из опасных районов спецоперации эвакуировали еще более 15 тысяч человек
Минобороны: более 15 тысяч человек эвакуированы за сутки из опасных районов спецоперации
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкВоеннослужащие возле автобуса с эвакуированными мирными жителями
Военнослужащие возле автобуса с эвакуированными мирными жителями . Архивное фото
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. За прошедшие сутки из опасных районов проведения специальной военной операции в Донбассе и на Украине эвакуированы в Россию 15 215 человек, включая 1 806 детей, сообщил руководитель Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"Несмотря на все трудности, создаваемые киевским режимом, за прошедшие сутки, без участия украинских властей, из опасных районов республик Донбасса и Украины на территорию Российской Федерации эвакуированы 15215 человек, в том числе 1806 детей, а всего с начала специальной военной операции – уже 1 556 258 человек, из которых 254 270 – дети. Государственную границу Российской Федерации пересекло 221 373 единицы личного автомобильного транспорта, в том числе за прошедшие сутки – 3 201", - сообщил он.
Генерал напомнил, что в регионах России продолжают работать более 9,5 тысячи пунктов временного размещения.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.