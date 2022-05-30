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Из опасных районов спецоперации эвакуировали еще более 15 тысяч человек - РИА Новости, 30.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220530/evakuatsiya-1791888375.html
Из опасных районов спецоперации эвакуировали еще более 15 тысяч человек
Из опасных районов спецоперации эвакуировали еще более 15 тысяч человек - РИА Новости, 30.05.2022
Из опасных районов спецоперации эвакуировали еще более 15 тысяч человек
За прошедшие сутки из опасных районов проведения специальной военной операции в Донбассе и на Украине эвакуированы в Россию 15 215 человек, включая 1 806 детей, РИА Новости, 30.05.2022
2022-05-30T21:55
2022-05-30T21:55
специальная военная операция на украине
россия
украина
донбасс
национальный центр управления обороной рф
михаил мизинцев
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. За прошедшие сутки из опасных районов проведения специальной военной операции в Донбассе и на Украине эвакуированы в Россию 15 215 человек, включая 1 806 детей, сообщил руководитель Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."Несмотря на все трудности, создаваемые киевским режимом, за прошедшие сутки, без участия украинских властей, из опасных районов республик Донбасса и Украины на территорию Российской Федерации эвакуированы 15215 человек, в том числе 1806 детей, а всего с начала специальной военной операции – уже 1 556 258 человек, из которых 254 270 – дети. Государственную границу Российской Федерации пересекло 221 373 единицы личного автомобильного транспорта, в том числе за прошедшие сутки – 3 201", - сообщил он.Генерал напомнил, что в регионах России продолжают работать более 9,5 тысячи пунктов временного размещения.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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россия
украина
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россия, украина, донбасс, национальный центр управления обороной рф, михаил мизинцев, министерство обороны рф (минобороны рф)
21:55 30.05.2022
 
Из опасных районов спецоперации эвакуировали еще более 15 тысяч человек

Минобороны: более 15 тысяч человек эвакуированы за сутки из опасных районов спецоперации

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкВоеннослужащие возле автобуса с эвакуированными мирными жителями
Военнослужащие возле автобуса с эвакуированными мирными жителями - РИА Новости, 1920, 30.05.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Военнослужащие возле автобуса с эвакуированными мирными жителями . Архивное фото
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. За прошедшие сутки из опасных районов проведения специальной военной операции в Донбассе и на Украине эвакуированы в Россию 15 215 человек, включая 1 806 детей, сообщил руководитель Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"Несмотря на все трудности, создаваемые киевским режимом, за прошедшие сутки, без участия украинских властей, из опасных районов республик Донбасса и Украины на территорию Российской Федерации эвакуированы 15215 человек, в том числе 1806 детей, а всего с начала специальной военной операции – уже 1 556 258 человек, из которых 254 270 – дети. Государственную границу Российской Федерации пересекло 221 373 единицы личного автомобильного транспорта, в том числе за прошедшие сутки – 3 201", - сообщил он.
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Генерал напомнил, что в регионах России продолжают работать более 9,5 тысячи пунктов временного размещения.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаДонбассНациональный центр управления обороной РФМихаил МизинцевМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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