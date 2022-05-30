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Россия приняла еще 76 обращений об эвакуации из опасных районов Украины - РИА Новости, 30.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220530/evakuatsiya-1791885851.html
Россия приняла еще 76 обращений об эвакуации из опасных районов Украины
Россия приняла еще 76 обращений об эвакуации из опасных районов Украины - РИА Новости, 30.05.2022
Россия приняла еще 76 обращений об эвакуации из опасных районов Украины
За прошедшие сутки от граждан Украины и иностранцев на горячую линию поступило 76 обращений об эвакуации в Россию или на подконтрольные российской армии районы... РИА Новости, 30.05.2022
2022-05-30T21:43
2022-05-30T21:43
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
луганская народная республика
михаил мизинцев
национальный центр управления обороной рф
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. За прошедшие сутки от граждан Украины и иностранцев на горячую линию поступило 76 обращений об эвакуации в Россию или на подконтрольные российской армии районы проведения спецоперации, сообщил руководитель Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."За прошедшие сутки на горячую линию Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию, в федеральные органы исполнительной власти, субъекты Российской Федерации и различные общественные организации от иностранных и украинских граждан поступило 76 обращений с просьбами об эвакуации на территорию России, Донецкой и Луганской народных республик, а также в подконтрольные российским Вооруженным Силам районы Запорожской, Николаевской, Харьковской и Херсонской областей. Всего в базе данных 2 757 072 таких обращения из 2 137 населенных пунктов Украины", - сообщил Мизинцев.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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россия
украина
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в мире, россия, украина, луганская народная республика, михаил мизинцев, национальный центр управления обороной рф
21:43 30.05.2022
 
Россия приняла еще 76 обращений об эвакуации из опасных районов Украины

Минобороны: более 70 обращений принято за сутки об эвакуации из опасных районов Украины

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкАвтобусы с беженцами стоят в очереди на проверку в фильтрационном пункте
Автобусы с беженцами стоят в очереди на проверку в фильтрационном пункте - РИА Новости, 1920, 30.05.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Автобусы с беженцами стоят в очереди на проверку в фильтрационном пункте. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. За прошедшие сутки от граждан Украины и иностранцев на горячую линию поступило 76 обращений об эвакуации в Россию или на подконтрольные российской армии районы проведения спецоперации, сообщил руководитель Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"За прошедшие сутки на горячую линию Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию, в федеральные органы исполнительной власти, субъекты Российской Федерации и различные общественные организации от иностранных и украинских граждан поступило 76 обращений с просьбами об эвакуации на территорию России, Донецкой и Луганской народных республик, а также в подконтрольные российским Вооруженным Силам районы Запорожской, Николаевской, Харьковской и Херсонской областей. Всего в базе данных 2 757 072 таких обращения из 2 137 населенных пунктов Украины", - сообщил Мизинцев.
Беженцы - РИА Новости, 1920, 30.05.2022
Вчера, 10:38Специальная военная операция на Украине
В России развернули еще 37 ПВР для беженцев из Донбасса и с Украины
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаЛуганская Народная РеспубликаМихаил МизинцевНациональный центр управления обороной РФ
 
 
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