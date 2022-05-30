https://ria.ru/20220530/evakuatsiya-1791885851.html

Россия приняла еще 76 обращений об эвакуации из опасных районов Украины

Россия приняла еще 76 обращений об эвакуации из опасных районов Украины - РИА Новости, 30.05.2022

Россия приняла еще 76 обращений об эвакуации из опасных районов Украины

За прошедшие сутки от граждан Украины и иностранцев на горячую линию поступило 76 обращений об эвакуации в Россию или на подконтрольные российской армии районы... РИА Новости, 30.05.2022

2022-05-30T21:43

2022-05-30T21:43

2022-05-30T21:43

специальная военная операция на украине

в мире

россия

украина

луганская народная республика

михаил мизинцев

национальный центр управления обороной рф

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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. За прошедшие сутки от граждан Украины и иностранцев на горячую линию поступило 76 обращений об эвакуации в Россию или на подконтрольные российской армии районы проведения спецоперации, сообщил руководитель Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."За прошедшие сутки на горячую линию Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию, в федеральные органы исполнительной власти, субъекты Российской Федерации и различные общественные организации от иностранных и украинских граждан поступило 76 обращений с просьбами об эвакуации на территорию России, Донецкой и Луганской народных республик, а также в подконтрольные российским Вооруженным Силам районы Запорожской, Николаевской, Харьковской и Херсонской областей. Всего в базе данных 2 757 072 таких обращения из 2 137 населенных пунктов Украины", - сообщил Мизинцев.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220530/bezhentsy-1791663432.html

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украина

луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, украина, луганская народная республика, михаил мизинцев, национальный центр управления обороной рф