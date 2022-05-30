https://ria.ru/20220530/erevan-1791670085.html
В центре Еревана началась очередная акция оппозиции
В центре Еревана началась очередная акция оппозиции - РИА Новости, 30.05.2022
В центре Еревана началась очередная акция оппозиции
Акция оппозиции началась в Ереване - ее участники планируют ходить по адресам депутатов и правительственных организаций, чтобы узнать мнение представителей... РИА Новости, 30.05.2022
2022-05-30T10:54
2022-05-30T10:54
2022-05-30T12:58
в мире
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ереван
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ЕРЕВАН, 30 мая - РИА Новости. Акция оппозиции началась в Ереване - ее участники планируют ходить по адресам депутатов и правительственных организаций, чтобы узнать мнение представителей властей о проекте заявления по Нагорному Карабаху, передает корреспондент РИА Новости с места событий.Ранее сообщалось, что оппозиция в Армении планирует созвать внеочередное заседание парламента для принятия заявления об армяно-турецких и армяно-азербайджанских отношениях. Оно предполагает поддержку права народа Карабаха на самоопределение и международное признание.Оппозиция предлагает включить в документ положения о неприемлемости варианта урегулирования конфликта, в результате которого непризнанная Нагорно-Карабахская республика (НКР) может оказаться в составе Азербайджана, а также необходимости надежной сухопутной связи между Арменией и НКР.Люди, как и на всех акциях, идут по проезжей части и скандируют, полиция не препятствует. Шествие возглавляет белый автомобиль Land Cruiser, с которого выступают оппозиционные политики и из колонок которого играет музыка.
https://ria.ru/20220526/armeniya-1790458439.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, армения, ереван
10:54 30.05.2022 (обновлено: 12:58 30.05.2022)
В центре Еревана началась очередная акция оппозиции
В центре Еревана началась очередная акция оппозиции, протестующие идут по проезжей части
ЕРЕВАН, 30 мая - РИА Новости. Акция оппозиции началась в Ереване - ее участники планируют ходить по адресам депутатов и правительственных организаций, чтобы узнать мнение представителей властей о проекте заявления по Нагорному Карабаху, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Ранее сообщалось, что оппозиция в Армении
планирует созвать внеочередное заседание парламента для принятия заявления об армяно-турецких и армяно-азербайджанских отношениях. Оно предполагает поддержку права народа Карабаха на самоопределение и международное признание.
Оппозиция предлагает включить в документ положения о неприемлемости варианта урегулирования конфликта, в результате которого непризнанная Нагорно-Карабахская республика (НКР
) может оказаться в составе Азербайджана
, а также необходимости надежной сухопутной связи между Арменией и НКР.
Люди, как и на всех акциях, идут по проезжей части и скандируют, полиция не препятствует. Шествие возглавляет белый автомобиль Land Cruiser, с которого выступают оппозиционные политики и из колонок которого играет музыка.