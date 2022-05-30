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Договоренности по нефтяному эмбарго по-прежнему нет, заявил Орбан - РИА Новости, 30.05.2022
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Договоренности по нефтяному эмбарго по-прежнему нет, заявил Орбан
Договоренности по нефтяному эмбарго по-прежнему нет, заявил Орбан - РИА Новости, 30.05.2022
Договоренности по нефтяному эмбарго по-прежнему нет, заявил Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что по нефтяному эмбарго Евросоюза против России "нет никакой договоренности". РИА Новости, 30.05.2022
2022-05-30T16:19
2022-05-30T16:38
цены на нефть
в мире
венгрия
виктор орбан
евросоюз
санкции в отношении россии
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БРЮССЕЛЬ, 30 мая - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что по нефтяному эмбарго Евросоюза против России "нет никакой договоренности"."На настоящее время компромисс не достигнут… Мы находимся в сложной ситуации из-за безответственных действий Европейской комиссии", - сказал он перед началом заседания саммита ЕС в Брюсселе.По его словам, при одобрении предыдущих пяти пактов санкций ЕС сначала принимал ограничения, а потом думал о последствиях. "Теперь речь идет об энергетике, это рискованно, серьезно. Нам надо поменять наш подход – сначала решения, потом санкции. До сих пор никаких решений нет", - указал венгерский премьер.Он добавил, что предложения ЕК по нефтяному эмбарго должным образом не обсуждались с государствами-членами Евросоюза. "Ответственность за отсутствие соглашения несет Еврокомиссия", - заключил Орбан.
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цены на нефть, в мире, венгрия, виктор орбан, евросоюз, санкции в отношении россии
16:19 30.05.2022 (обновлено: 16:38 30.05.2022)
 
Договоренности по нефтяному эмбарго по-прежнему нет, заявил Орбан

Премьер Венгрии Орбан: по нефтяному эмбарго против России все еще нет договоренности

© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 30.05.2022
© Sputnik / Виктор Толочко
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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 30 мая - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что по нефтяному эмбарго Евросоюза против России "нет никакой договоренности".
"На настоящее время компромисс не достигнут… Мы находимся в сложной ситуации из-за безответственных действий Европейской комиссии", - сказал он перед началом заседания саммита ЕС в Брюсселе.
По его словам, при одобрении предыдущих пяти пактов санкций ЕС сначала принимал ограничения, а потом думал о последствиях. "Теперь речь идет об энергетике, это рискованно, серьезно. Нам надо поменять наш подход – сначала решения, потом санкции. До сих пор никаких решений нет", - указал венгерский премьер.
Он добавил, что предложения ЕК по нефтяному эмбарго должным образом не обсуждались с государствами-членами Евросоюза. "Ответственность за отсутствие соглашения несет Еврокомиссия", - заключил Орбан.
Станция нефтепровода Дружба в Венгрии - РИА Новости, 1920, 26.05.2022
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Цены на нефтьВ миреВенгрияВиктор ОрбанЕвросоюзСанкции в отношении России
 
 
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