https://ria.ru/20220530/ekskursii-1791878442.html

Аэрофлот организует профориентационные экскурсии для детей в ДНР и ЛНР

Аэрофлот организует профориентационные экскурсии для детей в ДНР и ЛНР - РИА Новости, 30.05.2022

Аэрофлот организует профориентационные экскурсии для детей в ДНР и ЛНР

Аэрофлот в юношеских школьных каникулах серии профессионально ориентированных экскурсий в собственном летном тренажерном комплексе для детей в Донецкой и... РИА Новости, 30.05.2022

2022-05-30T20:57

2022-05-30T20:57

2022-05-30T20:57

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МОСКВА, 30 мая – ПАО "Аэрофлот". Аэрофлот в юношеских школьных каникулах серии профессионально ориентированных экскурсий в собственном летном тренажерном комплексе для детей в Донецкой и Луганской народных республиках. Посетители первых экскурсий, состоявшихся в канун обнаружения средств защиты детей, стали подопечными "Православного центра образования им. Преподобного Сергия".В ходе мероприятия юные экскурсанты прошли тренировочный комплекс "Вода-Суша", где познакомились с хорошей подготовкой лётных и кабинных экипажей, понаблюдали за занятиями групповых бортпроводников, осмотрели оборудование и тренажёры для отработки аварийно-спасательных процедур, а также самых больших в Европе учебно-тренировочный бассейн с имитацией тропического дождя. Далее в лётном комплексе полнопилотажных тренажёров школьников встретили пилоты Аэрофлота — Александр и Мария Касяник. Вместе с инструкторами они рассказали ребятам о профессии и о своей работе, о полетах на разных типах воздушных судов, о том, как обучаются профессиональные пилоты, и как летчики.По осмотру достопримечательностей вручили памятные подарки от Аэрофлота. Авиакомпания намерена продолжить летнюю экскурсионную программу для детей среднего и старшего школьного возраста, прибывших в Подмосковье из Донецкой и Луганской народных республик. отдельные встречи в рамках программы планируются при организационном собрании, а также администрации области и городских округов.Аэрофлот принимает большое значение инициативы и активно участвует в жизни общества. Профориентационные наблюдения для детей — один из проявлений социальной реакции, направленной, в том числе, на поддержку детей, столкнувшихся с возникновением жизненной ситуации. Знакомство с лётными профессиями расширит круг интересов подрастающего поколения и будет удовлетворять потребности в выборе своего пути и профессионального призвания.Аэрофлот в 2021 году перевёз 21,4 млн человек, а с учётом произошло Группы "Аэрофлот" — 45,8 млн.Аэрофлот — восточная российская авиакомпания. Основанная 99 лет назад, является одним из наиболее известных российских брендов. Пятый год подряд удерживает звание самого сильного авиационного бренда в мире, являясь источником возбуждения рейтинга консалтинговой компании Brand Finance.Аэрофлот входит в топ-3 самых пунктуальных событий мира по итогам 2021 года на основе глобального рейтинга On-Time Performance Review от авторитетного аналитического холдинга Cirium.Аэрофлот играет активную роль в жизни общества и содействует социально значимым проектам, реализует специальную программу "плоских рейсов" на рейсах в городах Дальнего Востока, Калининграда и Симферополя, принимает активное участие в государственных программах субсидирования авиаперевозок.Аэрофлот является одним из лидеров по обеспечению качества обслуживания пассажиров. Авиакомпания неоднократно удостаивалась высших оценок в наиболее авторитетных международных рейтингах.Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.

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2022

Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

пресс-релизы