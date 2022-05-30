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На Кубани подготовили 14 легальных маршрутов джиппинга

На Кубани подготовили 14 легальных маршрутов джиппинга - РИА Новости, 30.05.2022

На Кубани подготовили 14 легальных маршрутов джиппинга

Для туристов Краснодарского края в летнем сезоне будет доступно 14 легальных маршрутов джиппинга, сообщает администрация региона. РИА Новости, 30.05.2022

2022-05-30T18:08

2022-05-30T18:08

2022-05-30T18:34

краснодарский край

вениамин кондратьев

сочи

геленджик

анапа

гибдд мвд рф

краснодарский край

новости - туризм

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КРАСНОДАР, 30 мая - РИА Новости. Для туристов Краснодарского края в летнем сезоне будет доступно 14 легальных маршрутов джиппинга, сообщает администрация региона."К сезону подготовили 14 маршрутов. Все они имеют соответствующие паспорта", – приводятся в сообщении слова замгубернатора края Александра Руппеля.По данным краевых властей, восемь легальных маршрутов проходят по территории Сочи, четыре – Геленджика, по одному находятся в Анапе и Новороссийске. Перевозки будут осуществлять восемь компаний-организаторов.Отмечается, что губернатор региона Вениамин Кондратьев ранее поручал усилить борьбу с нелегальным джиппингом на Кубани."Незаконные маршруты проходят в природоохранных зонах и даже в руслах рек, перевозку зачастую выполняют старые автомобили, не отвечающие элементарным требованиям безопасности. Такие автотуры наносят ущерб природе и рискованны для самих отдыхающих. Мы провели большую работу сразу по нескольким направлениям", - пояснил Руппель.Как отмечают в ведомстве, в течение курортного сезона будут проходить межведомственные рейды по пресечению нелегального джиппинга. В их состав войдут представители муниципалитетов, краевого министерства курортов, минприроды и ГИБДД.

https://ria.ru/20220521/otpusk-1789794599.html

https://ria.ru/20220529/kuban-1791225538.html

сочи

геленджик

анапа

краснодарский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

вениамин кондратьев, сочи, геленджик, анапа, гибдд мвд рф, краснодарский край, новости - туризм