18:08 30.05.2022 (обновлено: 18:34 30.05.2022)
На Кубани подготовили 14 легальных маршрутов джиппинга
© РИА Новости / Антон Подгайко / Перейти в фотобанкТуристы гладят осликов на дороге "Кисловодск-Джилы-Су" в Кабардино-Балкарии
КРАСНОДАР, 30 мая - РИА Новости. Для туристов Краснодарского края в летнем сезоне будет доступно 14 легальных маршрутов джиппинга, сообщает администрация региона.
"К сезону подготовили 14 маршрутов. Все они имеют соответствующие паспорта", – приводятся в сообщении слова замгубернатора края Александра Руппеля.
По данным краевых властей, восемь легальных маршрутов проходят по территории Сочи, четыре – Геленджика, по одному находятся в Анапе и Новороссийске. Перевозки будут осуществлять восемь компаний-организаторов.
Отмечается, что губернатор региона Вениамин Кондратьев ранее поручал усилить борьбу с нелегальным джиппингом на Кубани.
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"Незаконные маршруты проходят в природоохранных зонах и даже в руслах рек, перевозку зачастую выполняют старые автомобили, не отвечающие элементарным требованиям безопасности. Такие автотуры наносят ущерб природе и рискованны для самих отдыхающих. Мы провели большую работу сразу по нескольким направлениям", - пояснил Руппель.
Как отмечают в ведомстве, в течение курортного сезона будут проходить межведомственные рейды по пресечению нелегального джиппинга. В их состав войдут представители муниципалитетов, краевого министерства курортов, минприроды и ГИБДД.
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