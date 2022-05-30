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На Кубани подготовили 14 легальных маршрутов джиппинга - РИА Новости, 30.05.2022
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Краснодарский край
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На Кубани подготовили 14 легальных маршрутов джиппинга
На Кубани подготовили 14 легальных маршрутов джиппинга - РИА Новости, 30.05.2022
На Кубани подготовили 14 легальных маршрутов джиппинга
Для туристов Краснодарского края в летнем сезоне будет доступно 14 легальных маршрутов джиппинга, сообщает администрация региона. РИА Новости, 30.05.2022
2022-05-30T18:08
2022-05-30T18:34
краснодарский край
вениамин кондратьев
сочи
геленджик
анапа
гибдд мвд рф
краснодарский край
новости - туризм
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КРАСНОДАР, 30 мая - РИА Новости. Для туристов Краснодарского края в летнем сезоне будет доступно 14 легальных маршрутов джиппинга, сообщает администрация региона."К сезону подготовили 14 маршрутов. Все они имеют соответствующие паспорта", – приводятся в сообщении слова замгубернатора края Александра Руппеля.По данным краевых властей, восемь легальных маршрутов проходят по территории Сочи, четыре – Геленджика, по одному находятся в Анапе и Новороссийске. Перевозки будут осуществлять восемь компаний-организаторов.Отмечается, что губернатор региона Вениамин Кондратьев ранее поручал усилить борьбу с нелегальным джиппингом на Кубани."Незаконные маршруты проходят в природоохранных зонах и даже в руслах рек, перевозку зачастую выполняют старые автомобили, не отвечающие элементарным требованиям безопасности. Такие автотуры наносят ущерб природе и рискованны для самих отдыхающих. Мы провели большую работу сразу по нескольким направлениям", - пояснил Руппель.Как отмечают в ведомстве, в течение курортного сезона будут проходить межведомственные рейды по пресечению нелегального джиппинга. В их состав войдут представители муниципалитетов, краевого министерства курортов, минприроды и ГИБДД.
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вениамин кондратьев, сочи, геленджик, анапа, гибдд мвд рф, краснодарский край, новости - туризм
18:08 30.05.2022 (обновлено: 18:34 30.05.2022)
 

На Кубани подготовили 14 легальных маршрутов джиппинга

© РИА Новости / Антон Подгайко / Перейти в фотобанкТуристы гладят осликов на дороге "Кисловодск-Джилы-Су" в Кабардино-Балкарии
Туристы гладят осликов на дороге Кисловодск-Джилы-Су в Кабардино-Балкарии - РИА Новости, 1920, 30.05.2022
© РИА Новости / Антон Подгайко
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КРАСНОДАР, 30 мая - РИА Новости. Для туристов Краснодарского края в летнем сезоне будет доступно 14 легальных маршрутов джиппинга, сообщает администрация региона.
"К сезону подготовили 14 маршрутов. Все они имеют соответствующие паспорта", – приводятся в сообщении слова замгубернатора края Александра Руппеля.
По данным краевых властей, восемь легальных маршрутов проходят по территории Сочи, четыре – Геленджика, по одному находятся в Анапе и Новороссийске. Перевозки будут осуществлять восемь компаний-организаторов.
Отмечается, что губернатор региона Вениамин Кондратьев ранее поручал усилить борьбу с нелегальным джиппингом на Кубани.
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"Незаконные маршруты проходят в природоохранных зонах и даже в руслах рек, перевозку зачастую выполняют старые автомобили, не отвечающие элементарным требованиям безопасности. Такие автотуры наносят ущерб природе и рискованны для самих отдыхающих. Мы провели большую работу сразу по нескольким направлениям", - пояснил Руппель.
Как отмечают в ведомстве, в течение курортного сезона будут проходить межведомственные рейды по пресечению нелегального джиппинга. В их состав войдут представители муниципалитетов, краевого министерства курортов, минприроды и ГИБДД.

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