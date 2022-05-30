https://ria.ru/20220530/dtp-1791687159.html

В Оренбургской области нетрезвый водитель насмерть сбил двух детей

В Оренбургской области нетрезвый водитель насмерть сбил двух детей - РИА Новости, 30.05.2022

В Оренбургской области нетрезвый водитель насмерть сбил двух детей

Двое детей скончались после наезда на них автомобиля, которым управлял нетрезвый водитель без прав в Оренбургской области, сообщили в СУСК РФ по региону. РИА Новости, 30.05.2022

2022-05-30T11:48

2022-05-30T11:48

2022-05-30T11:48

происшествия

авто

оренбургская область

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УФА, 30 мая – РИА Новости. Двое детей скончались после наезда на них автомобиля, которым управлял нетрезвый водитель без прав в Оренбургской области, сообщили в СУСК РФ по региону.По данным ведомства, фигурантом уголовного дела по статье УК РФ "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть двух лиц, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения" стал 24-летний житель Илекского района Оренбургской области."Обвиняемый 28 мая, не имея водительского удостоверения категории "Б" на право управления транспортным средством, управлял легковым автомобилем в состоянии алкогольного опьянения с превышением скорости в темное время суток при не включенном свете фар и, двигаясь по улице Гагарина села Нижнеозерное Илекского района допустил столкновение с остановившемся на проезжей части дороги питбайком под управлением 11-летнего местного жителя, перевозившего пассажира 8 лет", - говорится в сообщении.В результате дорожно-транспортного происшествия дети получили телесные повреждения, они скончались в автомобиле скорой помощи по дороге в больницу, информирует СУСК РФ по области.В ведомстве добавили, что водителю предъявили обвинение и суд в ближайшее время рассмотрит ходатайство следователя об избрании меры пресечения.

https://ria.ru/20220530/delo-1791648673.html

оренбургская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, авто, оренбургская область