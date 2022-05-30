13:34 30.05.2022 (обновлено: 16:07 30.05.2022)
Украинские войска выпустили по Донецку восемь снарядов
В ДНР заявили, что ВСУ выпустили по Донецку восемь снарядов калибра 122 миллиметра
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкРазрушенная школа №22 в Донецке, которая подверглась обстрелу со стороны украинских военных. 30 мая 2022
Разрушенная школа №22 в Донецке, которая подверглась обстрелу со стороны украинских военных. 30 мая 2022
ДОНЕЦК, 30 мая - РИА Новости. Украинские войска выпустили восемь снарядов калибром 122 миллиметра по Куйбышевскому району Донецка, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
Как сообщается в Telegram-канале представительства, обстрел украинскими войсками зафиксирован со стороны населенного пункта Пески в 13.10 мск.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.