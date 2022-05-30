https://ria.ru/20220530/donetsk-1791716405.html
СК займется расследованием обстрела Донецка со стороны ВСУ
СК займется расследованием обстрела Донецка со стороны ВСУ - РИА Новости, 30.05.2022
СК займется расследованием обстрела Донецка со стороны ВСУ
Российские следователи займутся расследованием обстрела украинскими войсками центра Донецка, где погибли 5 человек, виновные будут установлены, сообщается в... РИА Новости, 30.05.2022
2022-05-30T12:51
2022-05-30T12:51
2022-05-30T17:10
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Российские следователи займутся расследованием обстрела украинскими войсками центра Донецка, где погибли 5 человек, виновные будут установлены, сообщается в Telegram-канале СК РФ."Следственный комитет России зафиксирует и расследует факт очередного циничного преступления ВФУ против мирного населения... Следователи СК России установят всех лиц, причастных к совершению указанного преступления, действиям виновных будет дана уголовно-правовая оценка", - говорится в сообщении.Отмечается, что 30 мая украинские силовики обстреляли центр Донецка. По предварительным данным, погибли 5 мирных граждан, в том числе подросток 2009 года рождения, ранения получили 16 человек, повреждены две школы и гимназия.
https://ria.ru/20220530/shkola-1791708845.html
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Поражающий элемент взорвавшейся бомбы с места теракта в Мелитополе
На видео РИА Новости с места теракта в Мелитополе - поражающий элемент взорвавшейся бомбы
2022-05-30T12:51
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в мире, донецк (днр), россия, следственный комитет россии (ск рф)
12:51 30.05.2022 (обновлено: 17:10 30.05.2022)
СК займется расследованием обстрела Донецка со стороны ВСУ
СК займется расследованием обстрела Донецка со стороны ВСУ, при котором погибли люди