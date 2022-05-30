https://ria.ru/20220530/donetsk-1791716405.html

СК займется расследованием обстрела Донецка со стороны ВСУ

СК займется расследованием обстрела Донецка со стороны ВСУ - РИА Новости, 30.05.2022

СК займется расследованием обстрела Донецка со стороны ВСУ

Российские следователи займутся расследованием обстрела украинскими войсками центра Донецка, где погибли 5 человек, виновные будут установлены, сообщается в... РИА Новости, 30.05.2022

2022-05-30T12:51

2022-05-30T12:51

2022-05-30T17:10

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

россия

следственный комитет россии (ск рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1e/1791778834_0:272:3138:2037_1920x0_80_0_0_3dea10118b8adcba426e519b67db6683.jpg

МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Российские следователи займутся расследованием обстрела украинскими войсками центра Донецка, где погибли 5 человек, виновные будут установлены, сообщается в Telegram-канале СК РФ."Следственный комитет России зафиксирует и расследует факт очередного циничного преступления ВФУ против мирного населения... Следователи СК России установят всех лиц, причастных к совершению указанного преступления, действиям виновных будет дана уголовно-правовая оценка", - говорится в сообщении.Отмечается, что 30 мая украинские силовики обстреляли центр Донецка. По предварительным данным, погибли 5 мирных граждан, в том числе подросток 2009 года рождения, ранения получили 16 человек, повреждены две школы и гимназия.

https://ria.ru/20220530/shkola-1791708845.html

донецк (днр)

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Поражающий элемент взорвавшейся бомбы с места теракта в Мелитополе На видео РИА Новости с места теракта в Мелитополе - поражающий элемент взорвавшейся бомбы 2022-05-30T12:51 true PT0M17S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, донецк (днр), россия, следственный комитет россии (ск рф)