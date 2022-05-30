https://ria.ru/20220530/donetsk-1791701680.html

Среди погибших при обстреле Донецка со стороны ВСУ есть девочка 14 лет

Среди погибших при обстреле Донецка со стороны ВСУ есть девочка 14 лет - РИА Новости, 30.05.2022

Среди погибших при обстреле Донецка со стороны ВСУ есть девочка 14 лет

Среди погибших при обстреле Донецка есть девочка 14 лет, еще одна девочка пострадала, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 30.05.2022

2022-05-30T12:19

2022-05-30T12:19

2022-05-30T12:19

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

буденновский район

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1e/1791678408_138:0:1371:693_1920x0_80_0_0_0506355209531dcb067d2048c14c5708.jpg

ДОНЕЦК, 30 мая - РИА Новости. Среди погибших при обстреле Донецка есть девочка 14 лет, еще одна девочка пострадала, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации сообщало, что, по предварительным данным, в результате обстрела со стороны украинских войск погибли пять человек, 16 человек ранены. Мэр города заявлял, что из-за обстрела повреждены две школы и гимназия. Он также сообщал, что среди погибших есть подросток 2009 года рождения."По уточнённым данным, в результате обстрела Буденновского района по улице Динамической пострадали две девочки 14 лет. Одна из них погибла, вторая госпитализирована в медицинское учреждение. Кроме того, повреждения получили жилые дома № 8 и 12 по улице Динамической. Анкетные данные пострадавших и характер повреждения зданий уточняются", - написал мэр в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20220530/donetsk-1791678901.html

донецкая народная республика

буденновский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, донецкая народная республика, буденновский район