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Среди погибших при обстреле Донецка со стороны ВСУ есть девочка 14 лет - РИА Новости, 30.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220530/donetsk-1791701680.html
Среди погибших при обстреле Донецка со стороны ВСУ есть девочка 14 лет
Среди погибших при обстреле Донецка со стороны ВСУ есть девочка 14 лет - РИА Новости, 30.05.2022
Среди погибших при обстреле Донецка со стороны ВСУ есть девочка 14 лет
Среди погибших при обстреле Донецка есть девочка 14 лет, еще одна девочка пострадала, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 30.05.2022
2022-05-30T12:19
2022-05-30T12:19
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
буденновский район
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ДОНЕЦК, 30 мая - РИА Новости. Среди погибших при обстреле Донецка есть девочка 14 лет, еще одна девочка пострадала, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации сообщало, что, по предварительным данным, в результате обстрела со стороны украинских войск погибли пять человек, 16 человек ранены. Мэр города заявлял, что из-за обстрела повреждены две школы и гимназия. Он также сообщал, что среди погибших есть подросток 2009 года рождения."По уточнённым данным, в результате обстрела Буденновского района по улице Динамической пострадали две девочки 14 лет. Одна из них погибла, вторая госпитализирована в медицинское учреждение. Кроме того, повреждения получили жилые дома № 8 и 12 по улице Динамической. Анкетные данные пострадавших и характер повреждения зданий уточняются", - написал мэр в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20220530/donetsk-1791678901.html
донецкая народная республика
буденновский район
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в мире, донецкая народная республика, буденновский район
12:19 30.05.2022
 
Среди погибших при обстреле Донецка со стороны ВСУ есть девочка 14 лет

Мэр Донецка Кулемзин: среди погибших при обстреле со стороны ВСУ есть девочка 14 лет

Последствия обстрела Донецка
Последствия обстрела Донецка
Последствия обстрела Донецка
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ДОНЕЦК, 30 мая - РИА Новости. Среди погибших при обстреле Донецка есть девочка 14 лет, еще одна девочка пострадала, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации сообщало, что, по предварительным данным, в результате обстрела со стороны украинских войск погибли пять человек, 16 человек ранены. Мэр города заявлял, что из-за обстрела повреждены две школы и гимназия. Он также сообщал, что среди погибших есть подросток 2009 года рождения.
"По уточнённым данным, в результате обстрела Буденновского района по улице Динамической пострадали две девочки 14 лет. Одна из них погибла, вторая госпитализирована в медицинское учреждение. Кроме того, повреждения получили жилые дома № 8 и 12 по улице Динамической. Анкетные данные пострадавших и характер повреждения зданий уточняются", - написал мэр в своем Telegram-канале.
Последствия обстрела Донецка. Кадр видео
11:22Специальная военная операция на Украине
ВСУ обстреляли центр Донецка, в том числе школы, пять человек погибли
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаБуденновский район
 
 
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