https://ria.ru/20220530/donetsk-1791701680.html
Среди погибших при обстреле Донецка со стороны ВСУ есть девочка 14 лет
Среди погибших при обстреле Донецка со стороны ВСУ есть девочка 14 лет - РИА Новости, 30.05.2022
Среди погибших при обстреле Донецка со стороны ВСУ есть девочка 14 лет
Среди погибших при обстреле Донецка есть девочка 14 лет, еще одна девочка пострадала, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 30.05.2022
2022-05-30T12:19
2022-05-30T12:19
2022-05-30T12:19
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
буденновский район
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ДОНЕЦК, 30 мая - РИА Новости. Среди погибших при обстреле Донецка есть девочка 14 лет, еще одна девочка пострадала, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации сообщало, что, по предварительным данным, в результате обстрела со стороны украинских войск погибли пять человек, 16 человек ранены. Мэр города заявлял, что из-за обстрела повреждены две школы и гимназия. Он также сообщал, что среди погибших есть подросток 2009 года рождения."По уточнённым данным, в результате обстрела Буденновского района по улице Динамической пострадали две девочки 14 лет. Одна из них погибла, вторая госпитализирована в медицинское учреждение. Кроме того, повреждения получили жилые дома № 8 и 12 по улице Динамической. Анкетные данные пострадавших и характер повреждения зданий уточняются", - написал мэр в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20220530/donetsk-1791678901.html
донецкая народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, буденновский район
Среди погибших при обстреле Донецка со стороны ВСУ есть девочка 14 лет
Мэр Донецка Кулемзин: среди погибших при обстреле со стороны ВСУ есть девочка 14 лет