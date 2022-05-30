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Украинские войска обстреляли Донецк из РСЗО "Смерч" - РИА Новости, 30.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220530/donetsk-1791689717.html
Украинские войска обстреляли Донецк из РСЗО "Смерч"
Украинские войска обстреляли Донецк из РСЗО "Смерч" - РИА Новости, 30.05.2022
Украинские войска обстреляли Донецк из РСЗО "Смерч"
Украинские войска при обстреле Донецка применили артиллерию калибром 155 миллиметров, а также две ракеты РСЗО "Смерч" с кассетным боеприпасом, заявило... РИА Новости, 30.05.2022
2022-05-30T11:55
2022-05-30T16:10
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
сцкк
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ДОНЕЦК, 30 мая - РИА Новости. Украинские войска при обстреле Донецка применили артиллерию калибром 155 миллиметров, а также две ракеты РСЗО "Смерч" с кассетным боеприпасом, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."По информации военных экспертов СЦКК, работающих на местах обстрелов в центре Донецка, противник применил артиллерию калибром 155 мм, а также две ракеты РСЗО БМ-30 "Смерч" с кассетным боеприпасом", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.Как сообщается, по предварительным данным в результате обстрела погибли пять человек, 16 человек ранены. Ранее сообщалось о шести погибших и 14 раненых.
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в мире, донецк (днр), сцкк
11:55 30.05.2022 (обновлено: 16:10 30.05.2022)
 
Украинские войска обстреляли Донецк из РСЗО "Смерч"

В ДНР заявили, что украинские войска выпустили два снаряда из РСЗО "Смерч" по Донецку

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкКассета от снаряда ракетной системы залпового огня "Смерч", попавшая в запасное колесо автомобиля в Донецке. 30 мая 2022
Кассета от снаряда ракетной системы залпового огня Смерч, попавшая в запасное колесо автомобиля в Донецке. 30 мая 2022 - РИА Новости, 1920, 30.05.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Кассета от снаряда ракетной системы залпового огня "Смерч", попавшая в запасное колесо автомобиля в Донецке. 30 мая 2022
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ДОНЕЦК, 30 мая - РИА Новости. Украинские войска при обстреле Донецка применили артиллерию калибром 155 миллиметров, а также две ракеты РСЗО "Смерч" с кассетным боеприпасом, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"По информации военных экспертов СЦКК, работающих на местах обстрелов в центре Донецка, противник применил артиллерию калибром 155 мм, а также две ракеты РСЗО БМ-30 "Смерч" с кассетным боеприпасом", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
Как сообщается, по предварительным данным в результате обстрела погибли пять человек, 16 человек ранены. Ранее сообщалось о шести погибших и 14 раненых.
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