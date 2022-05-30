https://ria.ru/20220530/donetsk-1791689717.html
Украинские войска обстреляли Донецк из РСЗО "Смерч"
Украинские войска обстреляли Донецк из РСЗО "Смерч" - РИА Новости, 30.05.2022
Украинские войска обстреляли Донецк из РСЗО "Смерч"
Украинские войска при обстреле Донецка применили артиллерию калибром 155 миллиметров, а также две ракеты РСЗО "Смерч" с кассетным боеприпасом, заявило... РИА Новости, 30.05.2022
2022-05-30T11:55
2022-05-30T11:55
2022-05-30T16:10
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
сцкк
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ДОНЕЦК, 30 мая - РИА Новости. Украинские войска при обстреле Донецка применили артиллерию калибром 155 миллиметров, а также две ракеты РСЗО "Смерч" с кассетным боеприпасом, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."По информации военных экспертов СЦКК, работающих на местах обстрелов в центре Донецка, противник применил артиллерию калибром 155 мм, а также две ракеты РСЗО БМ-30 "Смерч" с кассетным боеприпасом", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.Как сообщается, по предварительным данным в результате обстрела погибли пять человек, 16 человек ранены. Ранее сообщалось о шести погибших и 14 раненых.
https://ria.ru/20220530/donetsk-1791677801.html
донецк (днр)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, донецк (днр), сцкк
11:55 30.05.2022 (обновлено: 16:10 30.05.2022)
Украинские войска обстреляли Донецк из РСЗО "Смерч"
В ДНР заявили, что украинские войска выпустили два снаряда из РСЗО "Смерч" по Донецку