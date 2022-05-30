https://ria.ru/20220530/donetsk-1791689717.html

Украинские войска обстреляли Донецк из РСЗО "Смерч"

Украинские войска обстреляли Донецк из РСЗО "Смерч" - РИА Новости, 30.05.2022

Украинские войска обстреляли Донецк из РСЗО "Смерч"

Украинские войска при обстреле Донецка применили артиллерию калибром 155 миллиметров, а также две ракеты РСЗО "Смерч" с кассетным боеприпасом, заявило... РИА Новости, 30.05.2022

2022-05-30T11:55

2022-05-30T11:55

2022-05-30T16:10

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

сцкк

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ДОНЕЦК, 30 мая - РИА Новости. Украинские войска при обстреле Донецка применили артиллерию калибром 155 миллиметров, а также две ракеты РСЗО "Смерч" с кассетным боеприпасом, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."По информации военных экспертов СЦКК, работающих на местах обстрелов в центре Донецка, противник применил артиллерию калибром 155 мм, а также две ракеты РСЗО БМ-30 "Смерч" с кассетным боеприпасом", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.Как сообщается, по предварительным данным в результате обстрела погибли пять человек, 16 человек ранены. Ранее сообщалось о шести погибших и 14 раненых.

https://ria.ru/20220530/donetsk-1791677801.html

донецк (днр)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, донецк (днр), сцкк