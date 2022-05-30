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При обстреле школ в Донецке со стороны ВСУ погибли три человека - РИА Новости, 30.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220530/donetsk-1791675540.html
При обстреле школ в Донецке со стороны ВСУ погибли три человека
При обстреле школ в Донецке со стороны ВСУ погибли три человека - РИА Новости, 30.05.2022
При обстреле школ в Донецке со стороны ВСУ погибли три человека
Три человека погибли, еще трое пострадали при обстреле Донецка украинскими войсками, сообщил штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 30.05.2022
2022-05-30T11:10
2022-05-30T11:52
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
украина
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ДОНЕЦК, 30 мая - РИА Новости. Три человека погибли, еще трое пострадали при обстреле Донецка украинскими войсками, сообщил штаб территориальной обороны ДНР."В результате обстрела вооруженных формирований Украины в Донецке погибли 3 человека и еще 3 ранены", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.
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донецк (днр)
украина
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РИА Новости
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4.7
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Кадры школы в центре Донецка, попавшей под обстрел ВСУ
Первые кадры РИА Новости от 22-й школы в центре Донецка, попавшей под обстрел украинских силовиков.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, донецк (днр), украина
11:10 30.05.2022 (обновлено: 11:52 30.05.2022)
 
При обстреле школ в Донецке со стороны ВСУ погибли три человека

В ДНР заявили, что при обстреле школ в Донецке со стороны ВСУ погибли три человека

Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 30 мая - РИА Новости. Три человека погибли, еще трое пострадали при обстреле Донецка украинскими войсками, сообщил штаб территориальной обороны ДНР.
"В результате обстрела вооруженных формирований Украины в Донецке погибли 3 человека и еще 3 ранены", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.
Автомобили Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 29.05.2022
Вчера, 18:17
Следственный комитет расследует обстрелы Макеевки и Донецка
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецк (ДНР)Украина
 
 
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