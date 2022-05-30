https://ria.ru/20220530/donetsk-1791675540.html
При обстреле школ в Донецке со стороны ВСУ погибли три человека
При обстреле школ в Донецке со стороны ВСУ погибли три человека - РИА Новости, 30.05.2022
При обстреле школ в Донецке со стороны ВСУ погибли три человека
Три человека погибли, еще трое пострадали при обстреле Донецка украинскими войсками, сообщил штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 30.05.2022
2022-05-30T11:10
2022-05-30T11:10
2022-05-30T11:52
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
украина
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ДОНЕЦК, 30 мая - РИА Новости. Три человека погибли, еще трое пострадали при обстреле Донецка украинскими войсками, сообщил штаб территориальной обороны ДНР."В результате обстрела вооруженных формирований Украины в Донецке погибли 3 человека и еще 3 ранены", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.
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донецк (днр)
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7 495 645-6601
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Кадры школы в центре Донецка, попавшей под обстрел ВСУ
Первые кадры РИА Новости от 22-й школы в центре Донецка, попавшей под обстрел украинских силовиков.
2022-05-30T11:10
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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в мире, донецк (днр), украина
11:10 30.05.2022 (обновлено: 11:52 30.05.2022)
При обстреле школ в Донецке со стороны ВСУ погибли три человека
В ДНР заявили, что при обстреле школ в Донецке со стороны ВСУ погибли три человека