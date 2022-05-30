https://ria.ru/20220530/donetsk-1791675540.html

При обстреле школ в Донецке со стороны ВСУ погибли три человека

При обстреле школ в Донецке со стороны ВСУ погибли три человека - РИА Новости, 30.05.2022

При обстреле школ в Донецке со стороны ВСУ погибли три человека

Три человека погибли, еще трое пострадали при обстреле Донецка украинскими войсками, сообщил штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 30.05.2022

2022-05-30T11:10

2022-05-30T11:10

2022-05-30T11:52

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1e/1791686637_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_85577371c7ad3d3ed84f87d40528b934.jpg

ДОНЕЦК, 30 мая - РИА Новости. Три человека погибли, еще трое пострадали при обстреле Донецка украинскими войсками, сообщил штаб территориальной обороны ДНР."В результате обстрела вооруженных формирований Украины в Донецке погибли 3 человека и еще 3 ранены", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.

https://ria.ru/20220529/sledstvie-1791582326.html

донецк (днр)

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры школы в центре Донецка, попавшей под обстрел ВСУ Первые кадры РИА Новости от 22-й школы в центре Донецка, попавшей под обстрел украинских силовиков. 2022-05-30T11:10 true PT0M10S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, донецк (днр), украина