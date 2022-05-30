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Украинские войска обстреляли Донецк и Пантелеймоновку - РИА Новости, 30.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220530/donetsk-1791673760.html
Украинские войска обстреляли Донецк и Пантелеймоновку
Украинские войска обстреляли Донецк и Пантелеймоновку - РИА Новости, 30.05.2022
Украинские войска обстреляли Донецк и Пантелеймоновку
Украинские войска примерно за 40 минут выпустили три снаряда калибром 155 миллиметров по Донецку и семь снарядов калибром 122 миллиметра по поселку... РИА Новости, 30.05.2022
2022-05-30T11:03
2022-05-30T11:04
специальная военная операция на украине
в мире
владимир путин
россия
украина
донбасс
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ДОНЕЦК, 30 мая - РИА Новости. Украинские войска примерно за 40 минут выпустили три снаряда калибром 155 миллиметров по Донецку и семь снарядов калибром 122 миллиметра по поселку Пантелеймоновка в Донецкой народной республике, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Как сообщило представительство в своем Telegram-канале, обстрелы проводились в 9.55 (совпадает с мск) и 10.32 из населенных пунктов Авдеевка и Новгородское.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220530/donetsk-1791669246.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220530/makeevka-1791637839.html
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в мире, владимир путин, россия, украина, донбасс
11:03 30.05.2022 (обновлено: 11:04 30.05.2022)
 
Украинские войска обстреляли Донецк и Пантелеймоновку

В ДНР заявили, что украинские войска обстреляли Донецк и Пантелеймоновку

© Фото : администрация города ДонецкаПоследствия обстрела Донецка
Последствия обстрела Донецка - РИА Новости, 1920, 30.05.2022
© Фото : администрация города Донецка
Последствия обстрела Донецка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 30 мая - РИА Новости. Украинские войска примерно за 40 минут выпустили три снаряда калибром 155 миллиметров по Донецку и семь снарядов калибром 122 миллиметра по поселку Пантелеймоновка в Донецкой народной республике, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Как сообщило представительство в своем Telegram-канале, обстрелы проводились в 9.55 (совпадает с мск) и 10.32 из населенных пунктов Авдеевка и Новгородское.
Сотрудники МЧС ДНР работают на месте обстрела ВСУ жилого сектора - РИА Новости, 1920, 30.05.2022
10:52Специальная военная операция на Украине
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Вид на соседний дом через разбитое окно дома в Макеевке - РИА Новости, 1920, 30.05.2022
07:17В мире
Украинские силовики обстреляли Макеевку в ДНР
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ПутинРоссияУкраинаДонбасс
 
 
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