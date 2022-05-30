https://ria.ru/20220530/donetsk-1791673760.html

Украинские войска обстреляли Донецк и Пантелеймоновку

Украинские войска обстреляли Донецк и Пантелеймоновку - РИА Новости, 30.05.2022

Украинские войска обстреляли Донецк и Пантелеймоновку

Украинские войска примерно за 40 минут выпустили три снаряда калибром 155 миллиметров по Донецку и семь снарядов калибром 122 миллиметра по поселку... РИА Новости, 30.05.2022

2022-05-30T11:03

2022-05-30T11:03

2022-05-30T11:04

специальная военная операция на украине

в мире

владимир путин

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донбасс

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ДОНЕЦК, 30 мая - РИА Новости. Украинские войска примерно за 40 минут выпустили три снаряда калибром 155 миллиметров по Донецку и семь снарядов калибром 122 миллиметра по поселку Пантелеймоновка в Донецкой народной республике, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Как сообщило представительство в своем Telegram-канале, обстрелы проводились в 9.55 (совпадает с мск) и 10.32 из населенных пунктов Авдеевка и Новгородское.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220530/donetsk-1791669246.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220530/makeevka-1791637839.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир путин, россия, украина, донбасс